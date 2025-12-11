Crecer con una hermana te hace mejor persona: estudio

Ciudad de México.— Crecer con una hermana suele generar recuerdos que van de las pequeñas peleas a los momentos de apoyo silencioso. Muchas familias describen estas relaciones como intensas, cercanas y, en ocasiones, complejas.
Diversas investigaciones mostraron que esos vínculos dejaron huellas profundas en la manera en que las personas comprendieron sus emociones y se relacionaron con su entorno.
La ciencia estudió estos vínculos desde hace años y documentó efectos medibles en la salud emocional, el desarrollo social y el bienestar psicológico.
La presencia de hermanas y la salud emocional en la adolescencia
Uno de los trabajos más citados lo realizó la investigadora Laura Padilla-Walker, profesora de la Universidad Brigham Young.
Su estudio, publicado en Journal of Family Psychology en 2010, analizó a 395 familias con al menos un adolescente de entre 10 y 14 años. La investigación observó cómo las relaciones entre hermanos influyeron en el bienestar emocional durante una etapa marcada por cambios, inseguridades y ajustes personales.
El equipo encontró que los adolescentes con hermanas presentaron menos probabilidades de desarrollar síntomas depresivos.
El estudio también mostró que tener una hermana redujo sentimientos de soledad, culpa o inseguridad, sin importar la edad de cada hermano. Los investigadores señalaron que la presencia de una hermana funcionó como un factor protector que fortaleció la estabilidad emocional de los adolescentes.
Empatía y desarrollo social en la convivencia fraterna
El mismo estudio reportó que las relaciones fraternas afectuosas favorecieron el desarrollo de la empatía. Los adolescentes expresaron más cercanía y menos roces cuando existía una interacción basada en el cuidado cotidiano.
Esa convivencia reforzó una percepción positiva del otro y mejoró la capacidad de entender emociones ajenas. Padilla-Walker explicó que el cariño fraternal mostrado en la niñez fortaleció comportamientos prosociales en la adolescencia y ayudó a formar vínculos más sanos con otras personas.
La investigación mostró incluso que el efecto del cariño fraternal sobre las buenas acciones fue dos veces más fuerte que el de la crianza parental, una observación que generó interés en especialistas del desarrollo humano.
El rol del apoyo emocional ante experiencias adversas
Investigaciones recientes también estudiaron cómo la relación entre hermanos protegió a algunas personas frente a experiencias adversas en la infancia, conocidas como Adverse Childhood Experiences (ACEs).
Un análisis publicado en Development and Psychopathology en 2020 mostró que adultos que recordaron relaciones fraternas cálidas reportaron un impacto menor de esos eventos en su bienestar emocional.
Este hallazgo fortaleció la idea de que una hermana puede funcionar como red emocional estable, incluso en situaciones difíciles o traumáticas.
Habilidades cognitivas y comprensión interpersonal
Otro estudio, publicado en Psychological Science en 2013, analizó a más de mil 700 adultos. Los resultados indicaron que quienes crecieron con hermanos —especialmente con hermanos mayores— desarrollaron mayores habilidades de mentalizing, la capacidad de inferir pensamientos e intenciones de otras personas.
Esta habilidad se vinculó con la toma de decisiones sociales, la comunicación efectiva y la comprensión emocional.
Un vínculo que influye a lo largo de la vida
La hermandad mostró efectos que se extendieron más allá de la infancia. Diversos especialistas señalaron que crecer con una hermana favoreció la empatía, la madurez emocional y la comprensión interpersonal.
Los hallazgos reflejaron cómo las interacciones diarias, las conversaciones sencillas y los gestos de apoyo formaron una base emocional que acompañó a muchas personas a lo largo de su vida.
Regalos navideños: las razones reales de los mexicanos para regalar
Un acto de amor a la familia
Ciudad de México.- Más que un compromiso, dar regalos navideños es un acto de amor familiar en México. Una encuesta de Research Land revela que el 80% de los obsequios se destinan al círculo más íntimo, padres e hijos.
La temporada de fin de año en México se vive con una mezcla de emoción, gratitud y generosidad que se materializa en los regalos. Detrás de esta tradición, existen motivaciones muy claras que van más allá del simple intercambio material, que se enfoca en el apapacho familiar y el valor emocional de los obsequios.
De acuerdo con Pablo Levy, director de Research Land, una agencia de investigación de mercados, la llegada de la Navidad despierta sentimientos profundos.
“Normalmente es un momento para compartir con la familia, empezamos a pensar en generosidad, empezamos a pensar en reflexión, en gratitud”, comentó Levy en su podcast.
La familia: el foco de los regalos navideños
Una de las tendencias más notables es la concentración de los regalos en el núcleo familiar y esto se debe a que “la situación económica ya no da para más”. La encuesta de Research Land subraya que el 80% de los mexicanos encuestados destina sus obsequios específicamente a la familia nuclear: papá, mamá e hijos.
El motor de esta generosidad es, principalmente, la emoción. El 51% de los participantes indicó que la principal razón para regalar es expresar cariño a sus seres queridos, mientras que un 23% busca compartir momentos especiales.
“El chiste de los regalos es esto, expresar cariño”, señaló. Este énfasis en el afecto explica por qué la reacción al recibir el regalo es tan crucial. Levy incluso aconsejó a los receptores:
“Aunque no te guste, por favor, tú pon una cara de sorpresa y di que es lo más maravilloso. Porque eso es lo que está buscando aquel que te lo está regalando”.
El regalo y la estrategia de compra
Al momento de la elección, el valor emocional desplaza al costo. El 41% de los mexicanos considera que lo más importante al elegir un presente es que sea significativo y sorprenda a la persona.
Esta búsqueda de la pieza ideal ha generado cambios en los hábitos de consumo. Si bien antes las compras navideñas se concentraban en diciembre, el 54% de los encuestados afirmó aprovechar promociones previas, como las del Buen Fin, para adquirir sus regalos.
“Ahora con el Buen Fin nos hemos educado un poquito a pensarle más. Fíjate casi más del 50 por ciento, 54 por ciento habla de que sí aprovecha las promociones”, explicó Levy, destacando un giro hacia compras “mucho más inteligentes y mucho más pensadas para este momento”.
En cuanto a la distribución del gasto, el 56% de los mexicanos ya ha establecido un presupuesto responsable, dedicando entre un 10% y un 25% de sus ingresos a la compra de obsequios.
Finalmente, la encuesta también reveló los artículos más populares debajo del árbol: el 72% de las compras se concentra en ropa, calzado y accesorios, seguidos por juguetes y perfumes. Solo una pequeña parte se desvía a categorías menos tangibles, como el enigmático “tiempo de calidad”.
npq
Tu árbol de Navidad te hace estornudar: Cómo prevenir la alergia navideña
Aprende a limpiar tus decoraciones
Ciudad de México.- Si la temporada decembrina te hace estornudar, no estás solo, la mayoría de las personas sufre alergia “navideña” y aunque asocia los síntomas de la alergia con el polen de la primavera o el otoño, muchos experimentan una intensificación de las molestias respiratorias justo cuando comienzan a decorar el hogar.
El Dr. Chris Brooks, de la Universidad Estatal de Ohio, explica por qué la época decembrina, con sus árboles y adornos desempolvados, puede desatar síntomas como estornudos y congestión. Descubre las verdaderas causas detrás de la ‘alergia navideña’ y cómo limpiar tus decoraciones para respirar mejor.
El culpable no es el clima, según el Dr. Brooks, si tus alergias afloran alrededor de un árbol de Navidad natural, el problema rara vez es el polen. La verdadera causa radica en el moho.
Cuando un árbol natural es talado y se introduce en un ambiente interior cálido y más húmedo que el exterior, se crea un entorno ideal para que el moho se desarrolle. El moho, al dispersar sus esporas en el aire, es lo que provoca la congestión, los estornudos y las molestias en los pulmones de las personas sensibles. Por esta razón, el especialista recomienda que los pacientes alérgicos al moho eviten el uso de árboles naturales.
Árbol de Navidad artificial: Un nido de ácaros de polvo
Si has optado por un Árbol de Navidad artificial para evitar el moho, lamentablemente esto no garantiza la ausencia de alérgenos. Los árboles y adornos artificiales que han estado guardados durante once meses en cajas o bodegas también representan un riesgo considerable.
Brooks afirma que las decoraciones almacenadas no solo pueden exponerte al moho (si se guardaron en un lugar húmedo), sino también a una concentración de ácaros de polvo, caspa de mascotas y, en ocasiones, excrementos de animales. Estos alérgenos son suficientes para causar molestias en la nariz y los pulmones, incluso en personas que no se consideran alérgicas.
Prevención: La clave para un árbol de Navidad sin síntomas
La buena noticia es que los síntomas provocados por los árboles artificiales y las decoraciones podrían ser más sencillos de prevenir con una limpieza adecuada.
El especialista ofrece consejos prácticos para reducir la exposición a estos irritantes:
- Limpieza Profunda: Antes de montar tu árbol artificial, asegúrate de limpiar todo el polvo. Pasar una toalla húmeda o la aspiradora puede ayudar a prevenir la dispersión de los ácaros de polvo y otros alérgenos.
- Uso de Mascarilla: Al desempacar el árbol de Navidad, especialmente si las cajas se ven visiblemente polvorientas, usar una mascarilla o cubrebocas puede evitar que los alérgenos entren en la nariz y las vías respiratorias.
- Almacenamiento Inteligente: La prevención de problemas futuros comienza con el almacenamiento. Dado que el moho se fortalece en ambientes húmedos, es fundamental asegurarse de que no haya humedad en el lugar donde se guardan las cajas. Optar por contenedores herméticos en un lugar seco puede mantener a raya el moho, los ácaros y la caspa de las mascotas.
- Involucra a tu familia: Si todos los miembros de la familia participan en la decoración terminarán más rápido y será más fácil limapiar antes y después.
Siguiendo estas recomendaciones podrás disfrutar de las festividades con un ambiente más limpio y menos propenso a desencadenar síntomas de alergia.
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
Conecta con ellos
Ciudad de México.- Si te cuesta trabajo dialogar con tus hijos adolescentes, la psicoterapeuta Pilar Velasco ofrece respuestas, pero sobre todo alternativas de comunicación, para entenderte de manera amorosa y positiva con tus hijos.
La consejera familiar Pilar Velasco ofrece estrategias para los padres de adolescentes de manera gratuita, en una clase muy práctica, con herramientas listas para aplicarlas, nos dijo en entrevista con Siete24.
“La adolescencia siempre ha sido una etapa compleja porque se presenta una crisis provocada por una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales, pero hoy se presenta como un fenómeno social provocado en gran medida por el abandono emocional que experimentan los adolescentes. La sociedad no ofrece un contexto adecuado de vinculación afectiva para ellos y esto los daña y quedan más vulnerables frente a las conductas de riesgo”.
“Los papás somos los primeros responsables en evitar este abandono emocional que es la causa principal de muchos problemas que aquejan a la sociedad, como son la violencia, las agresiones, el bullying, entre otros”, agregó la psicóloga.
“Al ser una etapa complicada los papás necesitan herramientas que les permitan vincular de manera adecuada.
La vinculación afectiva con los adolescentes es en gran medida la solución a muchos de los problemas que vivimos. Los papás debemos saber llegar a su corazón y lograr que los adolescentes se sientan amados”.
Nuestra misión es fortalecer a la familia, compartió Pilar Velasco, pues a través de esta que podremos encontrar soluciones a la violencia y agresión cotidiana en nuestra sociedad.
“Si trabajas por la familia, trabajas también por la sociedad… La solución a la violencia está en la familia”.
La fundadora y directora de Vinculando con, a través de sus redes @Vinculando con Pilar Velasco ayuda de manera gratuita a los padres de adolescentes.
Claves para proteger a tus hijos del contagio de Influenza esta temporada
Suben los contagios entre niños de 5 a 9 años
Ciudad de México.- Con más de 650 casos confirmados en México, la temporada de Influenza 2025-2026 subraya la urgencia de proteger a los más vulnerables: los niños. Conoce por qué el frío aumenta el contagio y cómo actuar.
La alarma de la Temporada Invernal 2025-2026
La Secretaría de Salud de México confirmó un incremento en la circulación del virus de la Influenza Estacional, sumando 651 casos positivos y tres defunciones hasta la semana epidemiológica (SE) 47 de 2025, correspondiente al 27 de noviembre. El subtipo Influenza A (H1N1) es el que prevalece, y representa el 80.6 por ciento de los contagios.
El dato más relevante para las familias es la afectación por grupos de edad: los más afectados son los niños de 5 a 9 años (10.4% de los casos), seguidos por los grupos de 1 a 4 años y 10 a 14 años. Esto subraya la necesidad de reforzar las medidas de prevención en el hogar y en las escuelas.
¿Por qué nos contagiamos más en el invierno?
La Dra. Verónica Carrión, Directora Médica de Vivien, explicó que el clima invernal crea el ambiente perfecto para la propagación de los virus respiratorios. Esto se debe a una combinación de factores biológicos y sociales.
Según la especialista, los virus son más resistentes al frío:
“Los virus sobreviven más en la temporada de frío por la cuestión de que su capa lipémica, que es toda la grasita que los cubre, es más resistente al frío que al calor. Entonces, es más fácil que haya más virus circulando, por un lado”.
Además, los cambios bruscos de temperatura debilitan nuestras defensas. La experta añade que “estando de un lugar calientito y luego salir a una temperatura fría, hace que nuestro sistema inmunológico funcione menos adecuadamente”. La alta concentración de personas en espacios cerrados también contribuye a los contagios, agregó.
Síntomas: cómo diferenciar la Influenza
La influenza no es un resfriado común. Es una infección respiratoria que generalmente comienza de forma más abrupta y con síntomas más severos.
Señales de Alerta en niños
Es vital que los padres presten atención a las manifestaciones atípicas en los menores, ya que la presentación de la enfermedad puede ser diferente a la de los adultos.
“En los niños y en los adultos mayores es mucho más frecuente que tengas problemas de náusea, vómitos, síntomas digestivos que no se presentan generalmente en la edad adulta, pero sí en los extremos de la vida”.
Los síntomas clásicos de influenza incluyen o pueden ser:
- Dolor de cabeza.
- Dolor muscular y de articulaciones.
- Fiebre (puede o no estar presente).
- Inicio súbito (no gradual como el resfriado).
La principal herramienta de protección contra la influenza sigue siendo la vacuna, la cual debe aplicarse anualmente debido a la alta capacidad de mutación del virus.
La Dra. Carrión es enfática al señalar que la vacuna del año anterior no es efectiva para la temporada actual:
“La vacuna que te pusiste el año pasado ya no es, ya no te va a proteger contra las cepas que están circulando actualmente. Por eso es súper importante que cada año nos vacunemos”.
Para asegurar la máxima protección, la aplicación debe ser antes del pico de circulación viral, el cual se registra con mayor intensidad entre enero y marzo. Las instituciones de salud pública ofrecen la vacuna de manera gratuita a los grupos de riesgo, incluyendo a los niños menores de cinco años.
