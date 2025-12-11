Crecer con una hermana te hace mejor persona: estudio

Ciudad de México.— Crecer con una hermana suele generar recuerdos que van de las pequeñas peleas a los momentos de apoyo silencioso. Muchas familias describen estas relaciones como intensas, cercanas y, en ocasiones, complejas.

Diversas investigaciones mostraron que esos vínculos dejaron huellas profundas en la manera en que las personas comprendieron sus emociones y se relacionaron con su entorno.

La ciencia estudió estos vínculos desde hace años y documentó efectos medibles en la salud emocional, el desarrollo social y el bienestar psicológico.

La presencia de hermanas y la salud emocional en la adolescencia

Uno de los trabajos más citados lo realizó la investigadora Laura Padilla-Walker, profesora de la Universidad Brigham Young.

Su estudio, publicado en Journal of Family Psychology en 2010, analizó a 395 familias con al menos un adolescente de entre 10 y 14 años. La investigación observó cómo las relaciones entre hermanos influyeron en el bienestar emocional durante una etapa marcada por cambios, inseguridades y ajustes personales.

El equipo encontró que los adolescentes con hermanas presentaron menos probabilidades de desarrollar síntomas depresivos.

Te recomendamos leer: Conflictos entre hermanos y su utilidad en la crianza

El estudio también mostró que tener una hermana redujo sentimientos de soledad, culpa o inseguridad, sin importar la edad de cada hermano. Los investigadores señalaron que la presencia de una hermana funcionó como un factor protector que fortaleció la estabilidad emocional de los adolescentes.

Empatía y desarrollo social en la convivencia fraterna

El mismo estudio reportó que las relaciones fraternas afectuosas favorecieron el desarrollo de la empatía. Los adolescentes expresaron más cercanía y menos roces cuando existía una interacción basada en el cuidado cotidiano.

Esa convivencia reforzó una percepción positiva del otro y mejoró la capacidad de entender emociones ajenas. Padilla-Walker explicó que el cariño fraternal mostrado en la niñez fortaleció comportamientos prosociales en la adolescencia y ayudó a formar vínculos más sanos con otras personas.

La investigación mostró incluso que el efecto del cariño fraternal sobre las buenas acciones fue dos veces más fuerte que el de la crianza parental, una observación que generó interés en especialistas del desarrollo humano.

El rol del apoyo emocional ante experiencias adversas

Investigaciones recientes también estudiaron cómo la relación entre hermanos protegió a algunas personas frente a experiencias adversas en la infancia, conocidas como Adverse Childhood Experiences (ACEs).

Un análisis publicado en Development and Psychopathology en 2020 mostró que adultos que recordaron relaciones fraternas cálidas reportaron un impacto menor de esos eventos en su bienestar emocional.

Este hallazgo fortaleció la idea de que una hermana puede funcionar como red emocional estable, incluso en situaciones difíciles o traumáticas.

Habilidades cognitivas y comprensión interpersonal

Otro estudio, publicado en Psychological Science en 2013, analizó a más de mil 700 adultos. Los resultados indicaron que quienes crecieron con hermanos —especialmente con hermanos mayores— desarrollaron mayores habilidades de mentalizing, la capacidad de inferir pensamientos e intenciones de otras personas.

Esta habilidad se vinculó con la toma de decisiones sociales, la comunicación efectiva y la comprensión emocional.

Un vínculo que influye a lo largo de la vida

La hermandad mostró efectos que se extendieron más allá de la infancia. Diversos especialistas señalaron que crecer con una hermana favoreció la empatía, la madurez emocional y la comprensión interpersonal.

Los hallazgos reflejaron cómo las interacciones diarias, las conversaciones sencillas y los gestos de apoyo formaron una base emocional que acompañó a muchas personas a lo largo de su vida.

JAHA