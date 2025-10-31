El abrazo de los hermanos Morales que valió más que un campeonato

Ciudad de México.— El 10 de diciembre de 2006, el estadio Nemesio Diez fue testigo de una final de la Liga MX cargada de tensión, emoción y un ingrediente especial: dos hermanos enfrentados por la gloria. Ramón Morales, capitán de las Chivas de Guadalajara, y Carlos Morales, figura del Toluca, disputaron la final con el corazón dividido entre la pasión profesional y el lazo familiar.
Aquella tarde, el marcador final favoreció a las Chivas 2-1, pero la verdadera historia se escribió después del silbatazo final, cuando los hermanos se fundieron en un abrazo. Ramón corrió hacia su hermano en medio del festejo y, al hallarlo, soltó toda la carga de los noventa minutos. No fue un abrazo de rivalidad, sino de amor, de esos que se dan cuando el orgullo y la sangre pesan más que la victoria.
Sangre llama sangre
En entrevista con Yosgart Gutiérrez en el Podcast El RePortero, Ramón Morales recordaría años después ese momento con una claridad que el tiempo no borró. Confesó que, más allá de la euforia por el título, su primer impulso fue buscar a Carlos. “Ya cuando el árbitro pitó el final, todo lo que estaba sintiendo se me fue a un lado. Mi primer pensamiento fue ir a buscar a mi hermano”, contó.
@el.re.portero "Acabando el partido fui corriendo hacie el" Ramón Morales #ligamx #yosgartgutierrez #chivascampeon #elreportero #futbolmexicano ♬ sonido original – El RePortero ⚽🥅🧤🎙️
Su emoción no se debía al triunfo, sino a la necesidad de compartirlo con quien lo entendía mejor que nadie. En la tribuna, sus padres vivían el mismo conflicto interior: uno de sus hijos levantaba la copa y el otro veía apagarse el sueño. Ramón lo relató entre risas: “Les decía de broma a mis papás que ellos eran los únicos ganones, porque de alguna manera iban a ganar, como quiera”.
LEE ¿Será jugador profesional? Exfutbolista fomenta valores en su hijo antes que la fama
Aquella noche, los Morales se reencontraron entre la alegría y la tristeza. Ramón abrazó a sus padres, sintiendo el orgullo y la nostalgia mezclados en un mismo momento. Sabía que la felicidad de unos traía la desilusión de otros, pero la familia, como siempre, permanecía intacta.
Entre la espada y la pared
Carlos Morales, jugador del Toluca, vivió la final con la misma intensidad. Sabía lo que representaba enfrentarse a su hermano en un partido de tal magnitud. Ambos habían construido carreras ejemplares, compartiendo disciplina, entrega y respeto.
“La familia, pues sí, mi madre entre la espada y la pared, mi papá igual. No sabían si para un lado o para otro”, relató Carlos, por separado también en entrevista con Yosgart Gutiérrez en el Podcast El RePortero.
“Nosotros les dijimos que disfrutaran, que estuvieran tranquilos, que el que ganara o perdiera, al final era fútbol. Lo importante era que se sintieran orgullosos”, dijo.
Su madurez y cariño quedaron reflejados días después del partido. No hubo resentimientos ni distancias, sólo unión. “A los dos días no nos fuimos a festejar, pero sí nos fuimos juntos de vacaciones, las dos familias. Mi esposa, mis hijos, con mi hermano, mi cuñada y mis sobrinos. Lo hicimos muchas veces”, recordó Carlos.
Ese gesto reafirmó que lo que los unía no dependía de un marcador, sino de una vida compartida.
Dos caminos, un mismo corazón
A lo largo de sus trayectorias, los hermanos Morales representaron valores que van más allá del fútbol: la entrega, la humildad y el amor familiar. Ramón fue referente de liderazgo en Chivas; Carlos, ejemplo de constancia y técnica en Toluca. En la cancha defendían colores distintos, pero en la vida jugaban del mismo lado.
La final de 2006 quedó grabada en la historia del fútbol mexicano porque mostró que, incluso en la competencia más dura, el respeto y la hermandad pueden triunfar sobre la rivalidad.
Una lección que trasciende el fútbol
El abrazo de los hermanos Morales en aquella final sigue siendo una de las imágenes más humanas del deporte nacional. Recordó que la familia no se divide por un resultado ni por un uniforme, y que los verdaderos campeonatos se ganan en casa, donde los triunfos se comparten y las derrotas se consuelan juntos.
ebv
Deportes
La vez que Manuel Lapuente usó la película “Rocky” para motivar al Tri en Francia 98
No habló de táctica ni estrategia, les habló de actitud
Ciudad de México.– Antes de enfrentar a Bélgica en el Mundial de Francia 98, Manuel Lapuente reunió al equipo y les puso la película “Rocky”, como un recurso motivacional para todos los jugadores de la Selección Mexicana.
Lapuente no habló de táctica ni de estrategia, les habló de actitud.
El técnico sabía que los europeos eran más altos y fuertes. Por eso, buscó inspirar a sus jugadores con la historia del boxeador que nunca se rinde.
“Quiero que vean que no importa que sus rivales sean más fuertes o más altos, igual se les puede ganar”, fueron las palabras de Lapuente, así lo reveló el periodista Fernando Schwartz.
Lee: El técnico que hacía familia: el lado humano de Manuel Lapuente, contado por Ivo Basay
Pero había un problema: en Francia no se encontraba la película y Schwartz relató que tuvo que pedir apoyo a Televisa para enviarla por satélite.
“No hallábamos Rocky en ningún lado, así que la mandaron desde México”, contó el periodista, de acuerdo con el medio Infobae.com.
Una película antes del partido
La proyección se realizó la madrugada previa al juego. Sin discursos ni dramatismo, los jugadores vieron al personaje levantarse tras cada golpe. Al día siguiente, México empató 2-2 después de ir perdiendo 2-0.
“El equipo se transformó. Esa película los levantó”, recordó Schwartz.
Después de Bélgica, México le repitió la dosis a Holanda con goles de Ricardo Peláez y Luis Hernández, que sellaron la remontada que metió al Tri de último segundo a los octavos de final.
El método emocional de Lapuente
Para Lapuente, la mente pesaba tanto como el balón.
“Todos los días Manuel buscaba películas con historias de superación para que el equipo se fuera mentalizando”, contó Mario Carrillo, su auxiliar técnico, a través de ESPN México.
El entrenador entendía que la confianza era clave, por eso recurría a recursos poco comunes y el cine se volvió su herramienta para despertar carácter y unión en el grupo.
Una lección que trascendió la cancha
En entrevista con El Universal, Schwartz recordó otra frase del técnico:
“No consigo Rocky, la de cuando pelea con el ruso, quiero que la vean para que se den cuenta de que los ‘altotes’ de Bélgica no nos van a intimidar”, reconoció el periodista.
Esa noche, Rocky no fue solo una película. Fue la chispa emocional que encendió al Tricolor y marcó una de las páginas más recordadas del futbol mexicano en una justa mundialista.
Manuel Lapuente falleció la tarde del sábado 25 de octubre y su deceso dejó una huella profunda en el futbol mexicano.
GDH
Deportes
Familia y periodismo: Dos fuerzas que mueven a Mauricio Ymay
Ciudad de México.— El periodista Mauricio Ymay decidió cerrar un ciclo importante en su carrera. Después de siete años en ESPN, el conductor regresará a Televisa, su casa profesional durante gran parte de su trayectoria, pero lo hizo dejando en claro que cada paso en su camino está marcado por una constante: su familia.
Despedida con voz de agradecimiento
Con serenidad y emoción, Ymay expresó que su salida fue una decisión tomada junto a su esposa y sus hijas. “Fueron siete años maravillosos por los cuales sólo tengo palabras de agradecimiento”, dijo al recordar su paso por ESPN, donde compartió espacios con leyendas del periodismo deportivo y del fútbol mexicano.
Nombró a quienes lo acompañaron desde el inicio, así como a su compañero de coberturas, a quien llamó amigo y confidente durante las largas giras de trabajo. En su mensaje, también tuvo palabras para los equipos de producción, quienes, según dijo, cuidaban cada detalle para que los programas salieran al aire con precisión y pasión.
Cada “gracias” de Mauricio Ymay fue también un reflejo de una etapa vivida con entrega, amistad y compromiso. Una historia profesional que deja huella no solo en los foros, sino en la manera en que un comunicador reconoce a los suyos antes de dar un nuevo paso.
La familia, su mayor motivo
Detrás del periodista hay un esposo y un padre que encuentra en su hogar la razón de sus decisiones. Está casado con Annia Moheno, con quien tiene dos hijas.
“A mi esposa y mis hijas, gracias por ayudarme a tomar cada una de las decisiones tan importantes de vida. Lo que hago siempre es por ustedes”.
En redes sociales, Ymay ha publicado mensajes que retratan la esencia de su vida familiar: “Mis hijas no pudieron tener mejor mamá. En tus manos todos en esta casa estamos bien. Te amamos muchísimo”.
LEE “Hasta tus pies, Virgen de Talpa”: Julión Álvarez y su padre peregrinan en fe
Su testimonio deja ver a un hombre agradecido con la vida familiar, consciente de que su profesión sólo cobra sentido cuando hay amor y apoyo en casa.
El regreso a su origen
Mauricio Ymay volverá a Televisa, empresa donde trabajó de 2011 a 2018 antes de incorporarse a ESPN. Su regreso se da en un momento clave, en plena reestructuración del equipo de analistas y reporteros rumbo al Mundial de 2026.
Infancia y familia unida
Mauricio Ymay creció en una familia unida. Cuando tenía apenas cinco años, su madre sufrió un accidente que la dejó sin caminar durante un año. Los médicos pronosticaban pocas esperanzas de recobrar el andar, pero la constancia y la rehabilitación lograron lo que él considera un milagro.
Ese episodio fortaleció el vínculo familiar y sembró en él un sentido de gratitud que aún lo acompaña. Junto a su hermana y sus padres vivió en Costa Rica y El Salvador, donde aprendió el valor de la cercanía y la adaptación. “Estar lejos, nos hizo una familia mucho más unida”, recuerda.
Desde entonces, su vida ha estado marcada por esa enseñanza: donde hay familia, hay fuerza.
Un sueño que encontró otro camino
Desde niño soñó con ser futbolista, pero el destino le tenía preparado otro escenario. Su pasión por el fútbol lo llevó a buscar la manera de seguir cerca de las canchas, ahora con un micrófono en la mano. Así comenzó su carrera como periodista deportivo, convencido de que podía vivir el deporte desde otro lugar, con la misma emoción.
ebv
Deportes
El técnico que hacía familia: el lado humano de Manuel Lapuente, contado por Ivo Basay
Ciudad de México.- La muerte de Manuel Lapuente no solo dolió al futbol mexicano, también dejó un vacío personal entre quienes compartieron con él en el vestidor.
Uno de ellos fue Ivo Basay, exdelantero chileno del Necaxa, quien lo recordó no solo como estratega, sino como un hombre de sensibilidad y trato humano excepcionales.
“Más allá de lo deportivo, su calidad humana era enorme. Fue un amigo, una persona cercana, con una gran capacidad para transmitir. Cuando se va alguien así, se siente mucho”, dijo Basay en entrevista con Claro Sports.
Un líder con intuición y empatía
Para Basay, el talento de Lapuente iba más allá del pizarrón.
Lee: Iglesia reclama paz tras violencia en el deporte
“Hay cosas que no se pueden enseñar. Él tenía olfato. Antes de los partidos te decía por dónde te iban a atacar, qué podía pasar, y así ocurría. Era muy suspicaz y pocas veces se equivocaba”, relató el chileno al recordar sus años bajo la dirección del técnico mexicano.
La disciplina de Lapuente era firme, pero su trato humano lo hacía distinto. Basay recordó que sabía equilibrar autoridad con cercanía.
“Era un hombre disciplinado, pero cercano. Si tenía que llamarte la atención, lo hacía, pero también sabía compartir contigo una charla y una copa de vino para hablar de futbol”, señaló.
“Sabía cuándo apretar y cuándo acompañar”
El exdelantero andino destacó que el entrenador sabía construir equipo desde lo humano.
“Era como una continuación de la familia. Sabía cuándo apretar y cuándo acompañar. Por eso dejó una huella tan grande en todos los que trabajamos con él”, expresó Basay.
Esa mezcla de rigor y empatía lo convirtió en una figura respetada dentro del futbol mexicano.
Su forma de liderazgo trascendía los resultados: formaba grupos sólidos, entendía los momentos personales y sabía motivar sin humillar.
El legado que trasciende el título de 1999
Manuel Lapuente será recordado como el técnico que llevó a México a conquistar la Copa FIFA Confederaciones 1999, derrotando a Brasil en el Estadio Azteca. Pero para quienes lo conocieron de cerca, su mayor legado fue humano.
Lapuente transformó los equipos que dirigió en comunidades de confianza y compromiso. En palabras de Basay, su figura “seguirá presente porque era más que un entrenador; era alguien que sabía escuchar, guiar y acompañar”.
GDH
Deportes
Iglesia reclama paz tras violencia en el deporte
Ciudad de México.- El fin de semana, la Liga MX se vio manchada por la violencia que culminó en dos trágicos sucesos en el Clásico tapatío y el Cruz Azul vs. Rayados, por lo que la Iglesia alzó la voz.
El cardenal de Guadalajara Francisco Robles Ortega condenó la muerte de un menor de edad durante la serenata al equipo de las Chivas en la capital de Jalisco y pidió erradicar el fanatismo que convierte el futbol en escenario de odio y muerte.
“El deporte debe unir, no destruir”
El Cardenal de Guadalajara lamentó la muerte de José Eduardo “Lalito” Ramírez Ávalos, de 16 años, quien fue atacado con arma blanca la noche del viernes, tras asistir a la serenata previa al Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas.
“El tema de la violencia por el deporte, pues es muy lamentable. El deporte es una actividad humana que nos debe de llevar a convivir, a alegrarnos juntos, a compartir. Y sabemos que en el deporte se pierde y se gana, pero no tiene que ver nada con la vida”, expresó el purpurado en rueda de prensa.
Lee: “Tigre por siempre”: la historia de André y su batalla contra un tumor cerebral
Robles Ortega calificó lo ocurrido como “una muestra alarmante de fanatismo y descomposición social” y exigió a las autoridades esclarecer los hechos.
“No podemos dejar pasar que eso ya sea normal. No es normal que una actividad humana que nos debe llevar a la convivencia sana y armónica se convierta en una ocasión de daño tan grave como quitar la vida de alguien”, subrayó.
Indignación en Guadalajara por el asesinato de “Lalito”
El joven fallecido cursaba el bachillerato en la Preparatoria Regional de Santa Anita de la Universidad de Guadalajara y su muerte provocó manifestaciones y reclamos de justicia de familiares, amigos y comunidad estudiantil.
Robles Ortega insistió en que el deporte debe ser “motivo de alegría y unión, no de agresión entre personas que apoyan equipos distintos”.
El cardenal Robles Ortega vinculó el caso de Guadalajara como síntoma de una sociedad que ha perdido el sentido del deporte como encuentro humano.
“El deporte es una expresión noble de la persona, pero cuando se transforma en motivo de agresión, muestra una enfermedad social que debemos atender desde las familias, las escuelas y las comunidades”, señaló.
Lee: “Tigre por siempre”: la historia de André y su batalla contra un tumor cerebral
Otro caso: muere aficionado del Cruz Azul tras operativo en CU
La tragedia en Jalisco coincidió con la muerte de Rodrigo Mondragón, seguidor del Cruz Azul, tras un altercado con personal de seguridad en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario en la CDMX, luego del partido ante Rayados del Monterrey.
De acuerdo con la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, el aficionado habría sido sometido por elementos de seguridad y trasladado a una patrulla, donde sufrió un desvanecimiento que le costó la vida.
El Cruz Azul lamentó el hecho a través de un comunicado.
“La institución acompaña a los familiares y amigos del aficionado Rodrigo Mondragón y hace un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos”, señaló la Máquina.
El club aclaró que el operativo no fue responsabilidad directa suya.
“A pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del EOU y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del club, Cruz Azul se compromete a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados”, resaltó el cuadro cementero.
“No es normal que se pierdan vidas por un partido”
GDH
