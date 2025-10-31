Familia y periodismo: Dos fuerzas que mueven a Mauricio Ymay

Ciudad de México.— El periodista Mauricio Ymay decidió cerrar un ciclo importante en su carrera. Después de siete años en ESPN, el conductor regresará a Televisa, su casa profesional durante gran parte de su trayectoria, pero lo hizo dejando en claro que cada paso en su camino está marcado por una constante: su familia.

Despedida con voz de agradecimiento

Con serenidad y emoción, Ymay expresó que su salida fue una decisión tomada junto a su esposa y sus hijas. “Fueron siete años maravillosos por los cuales sólo tengo palabras de agradecimiento”, dijo al recordar su paso por ESPN, donde compartió espacios con leyendas del periodismo deportivo y del fútbol mexicano.

Nombró a quienes lo acompañaron desde el inicio, así como a su compañero de coberturas, a quien llamó amigo y confidente durante las largas giras de trabajo. En su mensaje, también tuvo palabras para los equipos de producción, quienes, según dijo, cuidaban cada detalle para que los programas salieran al aire con precisión y pasión.

Cada “gracias” de Mauricio Ymay fue también un reflejo de una etapa vivida con entrega, amistad y compromiso. Una historia profesional que deja huella no solo en los foros, sino en la manera en que un comunicador reconoce a los suyos antes de dar un nuevo paso.

La familia, su mayor motivo

Detrás del periodista hay un esposo y un padre que encuentra en su hogar la razón de sus decisiones. Está casado con Annia Moheno, con quien tiene dos hijas.

“A mi esposa y mis hijas, gracias por ayudarme a tomar cada una de las decisiones tan importantes de vida. Lo que hago siempre es por ustedes”.

En redes sociales, Ymay ha publicado mensajes que retratan la esencia de su vida familiar: “Mis hijas no pudieron tener mejor mamá. En tus manos todos en esta casa estamos bien. Te amamos muchísimo”.

Su testimonio deja ver a un hombre agradecido con la vida familiar, consciente de que su profesión sólo cobra sentido cuando hay amor y apoyo en casa.

El regreso a su origen

Mauricio Ymay volverá a Televisa, empresa donde trabajó de 2011 a 2018 antes de incorporarse a ESPN. Su regreso se da en un momento clave, en plena reestructuración del equipo de analistas y reporteros rumbo al Mundial de 2026.

Infancia y familia unida

Mauricio Ymay creció en una familia unida. Cuando tenía apenas cinco años, su madre sufrió un accidente que la dejó sin caminar durante un año. Los médicos pronosticaban pocas esperanzas de recobrar el andar, pero la constancia y la rehabilitación lograron lo que él considera un milagro.

Ese episodio fortaleció el vínculo familiar y sembró en él un sentido de gratitud que aún lo acompaña. Junto a su hermana y sus padres vivió en Costa Rica y El Salvador, donde aprendió el valor de la cercanía y la adaptación. “Estar lejos, nos hizo una familia mucho más unida”, recuerda.

Desde entonces, su vida ha estado marcada por esa enseñanza: donde hay familia, hay fuerza.

Un sueño que encontró otro camino

Desde niño soñó con ser futbolista, pero el destino le tenía preparado otro escenario. Su pasión por el fútbol lo llevó a buscar la manera de seguir cerca de las canchas, ahora con un micrófono en la mano. Así comenzó su carrera como periodista deportivo, convencido de que podía vivir el deporte desde otro lugar, con la misma emoción.

