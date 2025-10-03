Gilberto Mora, un joven futbolista mexicano marcado por Dios

Ciudad de México.— A los 16 años, cuando la mayoría de los jóvenes aún buscan su identidad, Gilberto Mora Zambrano ya carga con una responsabilidad singular: ser futbolista profesional en México. Lo distingue su talento en el campo, y también la convicción de que su vida tiene un propósito marcado por la fe y el respaldo inquebrantable de su familia.
Un hijo con fe en Dios
En medio de la vorágine que implica ser un adolescente y al mismo tiempo vivir la exigencia del fútbol profesional, Gilberto no duda al hablar de lo que sostiene sus pasos.
“Creo que los tiempos de Dios son perfectos. Yo soy de una familia muy conectada con Dios y esa frase me motiva mucho. Todo llega a su tiempo y todo pasa por algo”, afirma el joven.
Su respuesta es directa como si llevara años comprendiendo que el éxito no se mide solo con títulos o goles, sino con la certeza de que cada etapa de su vida está marcada por un plan superior.
La raíz: familia y valores sólidos
La historia de Gilberto no puede entenderse sin la familia que lo rodea. La cercanía con sus padres y el acompañamiento espiritual lo han mantenido con los pies firmes sobre la tierra, a pesar de la presión que despierta su talento.
La suya es una casa donde Dios ocupa un lugar central y donde se aprende a respetar responsabilidades y libertades desde temprano. Ese entorno ha convertido a Gilberto en un adolescente funcional.
LEE Gilberto Mora, la joya de Xolos que encuentra en su familia la fuerza de su carrera
El análisis de Javier Alarcón: más que un prodigio
El periodista Javier Alarcón, comentarista de ESPN, observa en Gilberto algo más que un niño prodigio. “Detrás hay una persona y es evidente que este chico nació en un entorno familiar plagado de seguridad y amor. Es claro que se trata de un adolescente ubicado, pero no basta con ese cobijo y talento innato porque hay que reconocer que parece un elegido”.
Para Alarcón, el secreto está en un proceso constante. Desde que dejó de gatear comenzó a patear un balón. Cada año de su infancia estuvo marcado por entrenamientos precisos y adecuados a su edad. A eso se suma la capacidad de interpretar el juego con madurez y naturalidad.
“Este chico es diferente, entiende e interpreta el juego magistralmente. Tiene una técnica sobresaliente y sobre todo muestra una madurez extraordinaria. Ahora lo importante es cuidar su integridad física y mental para que su desarrollo personal dé al futbolista excepcional que puede consolidar”, puntualizó el excomentarista de Televisa..
Entre la esperanza y la responsabilidad
Javier Alarcón expresó que la expectativa que genera un adolescente con cualidades extraordinarias no es menor en un país que ama el fútbol y que pocas veces ha visto surgir figuras de clase mundial. La pregunta es inevitable: ¿qué hacer con un talento tan precoz?
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Historias que Conectan
Soy Tribu: el viajero y su madre, siete años después, la mirada que lo vio crecer
Ciudad de México.— El reencuentro ocurre en la sala de un hogar cargado de recuerdos. Frente a frente, una madre y su hijo rompen la distancia de siete años. Él es Agustín Ostos, español de 35 años, creador de “Soy Tribu”, proyecto que lo llevó en motocicleta desde Chile hasta Alaska durante siete años.
Ella lo observa con el corazón, mientras la cámara de la memoria revive campamentos, excursiones y viajes en scooter que marcaron la infancia de aquel niño inquieto.
“Mamá, me voy por un año a dar la vuelta al mundo”. La madre recuerda las palabras de su hijo, con la paciencia de quien ha visto crecer a su pequeño demasiado rápido: “No, yo no te dije un año. Serán 4 o 5 años”, corrige Agustín. Sonríen, ambos saben que el tiempo ha sido relativo en una aventura que empezó en casa y terminó en cada carretera de América.
Señales del destino en la infancia
Ambos recuerdan los campamentos, las mochilas y los sacos de dormir, pequeños presagios de un futuro aventurero. Los viajes al extranjero, aprender inglés de manera improvisada y explorar los pueblos vecinos en scooter con el poco dinero que tenía. “El pueblo se me quedaba pequeño”, dice. Ella asiente, comprendiendo que su hijo siempre buscó horizontes más amplios.
Las excursiones familiares por la Sierra de Cazorla aparecen como recuerdos luminosos que todavía inspiran a Agustín. Él reconoce en sus padres virtudes que lo acompañan: “De ti, mamá, el desparpajo y la espontaneidad. De papá, la cordialidad, la educación, la inteligencia”. Ella lo mira y ríe: “Eres puro corazón”.
El adiós que dolió y enseñó
La estación de Mérida fue el escenario de un adiós doloroso. La madre lo vio partir y lloró en el banco mientras el autobús avanzaba. “Me dio mucha pena, pero sabía que ibas a estar bien”, recuerda. Agustín admite que nunca pensó en cómo se sentiría ella: “Estaba centrado en lo que yo quería vivir. Si me ponía a analizarlo, no habría salido”.
El viaje no fue solo geográfico. Fue un viaje hacia el autoconocimiento, hacia el descubrimiento de la propia libertad y la fuerza de los lazos familiares que, a pesar de la distancia, sostienen los sueños más grandes.
Aprendizajes de vida
El camino enseñó a Agustín que la familia es un refugio indispensable. “He aprendido que una persona sin familia está desamparada. Hay una relación directa entre problemas de adicciones o violencia y la ausencia de un miembro fundamental. Yo tuve mucha suerte con ustedes”, confiesa.
Su madre recuerda su infancia: “Te recuerdo como un niño feliz. Nunca te pegamos. Alguna bronca injusta sí, pero siempre con respeto”. Él sonríe: “Me abriste la puerta y me dejaste ir”.
Madre e hijo, espejo de aprendizajes
La conversación se convierte en espejo y revelación. Agustín reconoce que aprender de su madre y de la vida en ruta le enseñó paciencia, respeto y comprensión del prójimo. La madre admira su valentía, incluso en las caídas con la moto, y se asombra de la resiliencia de un hijo que aprendió más en la carretera que en cualquier aula.
LEE Madre de Carlo Acutis a los jóvenes mexicanos: “Son llamados a ser santos, no fotocopias”
Se definen con pocas palabras. Ella: “Corazón y comida”. Él: “Intenso, puro corazón, un poquito soberbio”. Ríen, se reconocen y aceptan las diferencias que, lejos de separarlos, fortalecen el vínculo familiar. Agustín recuerda que la familia es su tribu, y en casa, se adapta a ella, como ha hecho siempre en el mundo.
Sueños, futuro y gratitud
Entre planes de saltos en paracaídas y viajes futuros, surge la idea de un libro titulado El camino del viento. “El viento no sigue un camino marcado, allá donde sople es hacia donde va”, explica Agustín. La madre ríe, emocionada, y ambos imaginan una mesa familiar llena de música, risas y conversaciones interminables.
Finalmente, se miran a los ojos, conscientes de que lo vivido no puede reducirse a kilómetros recorridos ni a aventuras digitales. “Cuando más feliz te he visto es cuando volvías con ganas de estar en familia. He hablado más contigo en estos años que en los cinco de carrera en Madrid. Ahora me gusta que estés aquí”, confiesa ella. Él responde: “A mí también me gusta estar aquí ahora. Gracias por haberme parido y enseñarme a volar. Te quiero”.
La travesía inicia y termina en casa
Siete años de distancia no borraron la conexión entre madre e hijo. La aventura de Agustín y su proyecto “Soy Tribu” se construyó sobre la base de la familia, del amor y del reconocimiento de que los vínculos son tan esenciales como cualquier camino por recorrer.
La verdadera travesía empieza y termina en casa, donde se aprende a mirar, a escuchar y a crecer juntos. Madre e hijo se reencuentran, conscientes de que el mayor viaje es descubrirse y encontrarse en el otro.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
“La escuela te extraña”: Maestros y directores convencen a los alumnos que no dejen las aulas
Ciudad de México.— Este año las autoridades educativas del país detectaron algunas instituciones que estaban otorgando títulos fraudulentos, por lo que ya les fue cancelado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Además, anunció que se digitalizará todo y se implementarán medidas de seguridad que impidan la falsificación de títulos.
“Es muy injusto que haya instituciones que se aprovechen de esto y vendan literalmente los títulos”, afirmó.
Educación media superior, cobertura y brechas
Delgado Carrillo reconoció que el tema de educación media superior “sin duda es el gran desafío que se tiene como país, es la gran fuga del sistema mexicano”. Precisó que existe cobertura y eficiencia terminal cercana al cien por ciento en educación primaria y secundaria, pero hay una brecha de un nivel a otro.
Indicó que la cobertura en media superior no puede quedarse en los grandes centros urbanos, porque hay zonas que tienen secundarias, pero no preparatorias, y que principalmente en algunas zonas del norte del país hacen falta telebachilleratos.
Para retener a los jóvenes, la oferta educativa debe ser atractiva. Se plantearon nuevas carreras como inteligencia artificial, nanotecnología, seguridad cibernética y software, entre otras. También se implementa la política “La escuela te extraña”, con un programa piloto donde docentes y directores tienen la responsabilidad de convencer a los alumnos de media superior de que no abandonen la escuela.
Protocolos contra violencia y acoso escolar
En cuanto a la violencia en el sistema educativo, Delgado Carrillo precisó que hay tres acuerdos secretariales importantes:
• Lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica, preescolar, primaria y secundaria.
• Normas para la prevención primaria, atención, detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento de la violencia sexual en nivel básico, así como medidas de no repetición.
• Jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y maltrato infantil “Te veo, te creo, te cuido”.
LEE Educación con Rumbo alerta sobre retrocesos en cobertura y calidad educativa
El secretario destacó que el sistema educativo requiere evaluación, pero señaló que compararse internacionalmente mediante pruebas estandarizadas “no nos sirve de nada”, porque no consideran los distintos contextos y situaciones de los estudiantes. Las evaluaciones que interesan en “La Nueva Escuela Mexicana” se enfocan en el aprovechamiento individual de cada estudiante.
Salud y alimentación escolar
Sobre salud, Delgado Carrillo informó avances importantes respecto a la comida chatarra y anunció que se cumplirá la digitalización del archivo de salud escolar de 12 millones de niños y niñas, considerando que 40 por ciento presentan obesidad. Respecto a aprendizajes, existen dos libros dedicados a reforzar matemáticas y lectoescritura.
Becas educativas en expansión
Actualmente hay un total de 13.4 millones de beneficiarios de becas y para el próximo año se prevé superar los 20 millones. La distribución actual es:
• Beca Benito Juárez: 4 millones 224 mil estudiantes de media superior.
• Jóvenes Escribiendo el Futuro: 409 mil estudiantes de nivel superior.
• Beca Rita Cetina: 8 millones 833 mil, de los cuales 5.6 corresponden a secundaria y el resto a primaria y preescolar.
Formación en derechos humanos y valores
Delgado Carrillo concluyó que los procesos formativos son el camino para revertir discriminación, estereotipos y discursos de odio que habilitan las violencias.
El marco curricular común apuesta a formar personas que se apropien de los derechos humanos, valores democráticos y la convicción de que para vivir se requiere de la comunidad.
Se impulsa la constitución de comités de paz en todas las escuelas de educación media superior, conformados por directivos, docentes, estudiantes, madres y padres de familia, para atender integralmente los problemas que surgen en las comunidades escolares.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
Diputadas alertan por sesgo ideológico “sumamente cuestionable” en libros de texto gratuito
Ciudad de México.— La discusión sobre el rumbo de la educación en México volvió al centro del debate en la Cámara de Diputados. Legisladoras del PAN señalaron que, aunque el presupuesto 2026 contempla apoyos directos a las familias, persisten vacíos en la calidad de la enseñanza y en la construcción de un proyecto educativo con bases sólidas para niñas, niños y adolescentes.
Señalamientos sobre libros de texto y presupuesto
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá advirtió que los libros de texto gratuito presentan un sesgo ideológico “sumamente cuestionable”. Enfatizó que el gasto proyectado para 2026 otorga recursos a las familias, pero reduce la inversión en la enseñanza, por lo que planteó una pregunta ¿es suficiente entregar dinero sin fortalecer los cimientos del sistema educativo?
Participación social y prueba PISA
La también panista, Liliana Ortiz Pérez, pidió claridad sobre el futuro del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, órgano que en el pasado permitía incluir la voz de especialistas, maestros y padres de familia en el diseño de políticas públicas.
Ortiz Pérez también preguntó por la aplicación de la prueba PISA, considerada clave para medir el impacto de la pandemia en el aprendizaje y la efectividad del modelo de la Nueva Escuela Mexicana.
LEE Súper Caló: “ideologías atentan contra la vida y la familia”
En respuesta, la Secretaría de Educación Pública informó que la evaluación se aplicó este año en 297 escuelas de todo el país. Participaron 7 mil 847 estudiantes, de los cuales 7 mil 346 pertenecen a nivel medio superior y 501 a secundaria. Los resultados estarán disponibles en diciembre de 2026.
Exigen metas claras y programas sociales
Por su parte, la diputada María Isabel Rodríguez Heredia sostuvo que el país necesita un plan nacional con metas claras, medibles y con resultados comprobables. Agregó que hacen falta acciones en materia de presupuesto y programas complementarios, entre ellos las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.
Rodríguez Heredia también subrayó la urgencia de atender la salud mental para frenar el bullying y de ampliar apoyos a niñas, niños y mujeres indígenas que enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
Enfermedades raras en México: el reto de dar voz y respuesta a quienes viven en silencio
Ciudad de México.— En México hay familias que conviven con una realidad poco visible: las enfermedades raras. Aunque cada padecimiento afecta a un número reducido de personas, en conjunto representan un desafío creciente para el sistema de salud. Expertos en medicina, derecho y políticas públicas coinciden en que atenderlas requiere educación médica, diagnósticos tempranos, financiamiento sostenible y un marco legal sólido.
El papel del tamiz neonatal
Juana Inés Navarrete, coordinadora del Departamento de Genética en la Facultad de Medicina de la UNAM, el tamiz neonatal es una herramienta crucial que permite diagnosticar enfermedades antes de que se presenten los síntomas.
En la misma línea, Graciela Areli López Uriarte, jefa del Departamento de Genética de la Universidad Autónoma de Nuevo León, añadió que en esa entidad se busca aplicar de manera más amplia el tamiz metabólico en recién nacidos.
El rostro humano: ansiedad y depresión en pacientes
Karla Báez Ángeles, directora de Acceso de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C., reveló que el 72 por ciento de las enfermedades raras son genéticas, mientras que el 28 por ciento tiene otro origen. Añadió que el 86 por ciento de las personas que las padecen presentan ansiedad y el 75 por ciento depresión, lo que hace imprescindible una atención integral que considere la salud física y emocional.
La importancia de educar y capacitar
Miguel Cuéllar Mendoza, director de Vinculación de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, explicó que el 10 por ciento de la población puede tener alguna enfermedad rara. Señaló que la educación médica ayuda a una detección temprana y planteó la necesidad de reforzar la capacitación de los profesionales de la salud para reconocer síntomas que muchas veces pasan desapercibidos.
LEE Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
Fondo para enfermedades de baja prevalencia
Mariana Molina Jaimes, directora de Sostenibilidad del Sistema de Salud, propuso crear un fondo con presupuesto destinado exclusivamente a enfermedades de baja prevalencia. Subrayó que cada peso invertido debe generar el mayor impacto posible en la salud de los pacientes, garantizando eficiencia y equidad en la atención.
Uso racional de medicamentos y actualización de insumos
María del Rocío Rábago Rodríguez, responsable del Programa de Enfermedades Lisosomales del IMSS, compartió que el Instituto formó un grupo de trabajo interinstitucional para la Evaluación de Tecnologías. Su objetivo es analizar solicitudes de actualización de insumos y seleccionar los más adecuados, con el fin de lograr un uso racional de medicamentos y optimizar recursos.
Un marco jurídico y financiamiento sostenible
Jesús Navarro Torres, presidente de la Organización Mexicana de Enfermedades Raras, subrayó que los pacientes enfrentan pérdidas de oportunidad por falta de políticas claras. Propuso un marco jurídico acompañado de mecanismos de financiamiento sostenibles y una red integral que asegure diagnósticos oportunos.
Investigación y modelos de atención
Verónica Morán Barroso, especialista en Genética Médica del Hospital General de México, explicó la importancia de la Red de Centros de Excelencia como un modelo que combina atención médica especializada con investigación científica. Según dijo, este esquema puede mejorar de forma significativa la atención a pacientes con enfermedades de baja prevalencia.
Avances en técnicas moleculares
La especialista en Genética Molecular Humana, Claudia Gonzaga Jáuregui, explicó que el desarrollo de técnicas moleculares de alta resolución ha facilitado diagnósticos más precisos. Sin embargo, advirtió que muchos pacientes no tienen acceso a estos análisis genéticos, lo que limita sus posibilidades de recibir un tratamiento adecuado.
Protocolos, registros y reformas legales
Oscar Flores López, especialista en Política Pública en Salud, llamó a construir protocolos de observancia en todo el Sistema Nacional de Salud con base en evidencia científica y guías de práctica clínica.
Por su parte, el médico cirujano Antonio Arturo Loaeza Breakwell planteó la creación de un Registro Nacional de Pacientes híbrido, que permita compartir información entre instituciones y fortalecer la planeación en salud pública.
En el ámbito jurídico, Mario Mejía Kargl, experto en Derecho Sanitario, consideró que las enfermedades raras carecen de regulación adecuada y pidió una reforma integral a la Ley General de Salud.
Investigación clínica y estrategia nacional
Sheila Jasso Blancas, investigadora en dispositivos médicos, remarcó que la investigación clínica es esencial para acelerar el desarrollo de tratamientos y mejorar el acceso de los pacientes a terapias específicas. En esa misma línea, Jacqueline Tovar Casas, directora de la Fundación Mujer México-Cebras México, pidió que se instale una comisión especial en el Congreso que trabaje hacia una estrategia nacional de enfermedades raras.
Información y toma de decisiones
Luis Adrián Ortiz Blas, especialista en Salud Pública, subrayó que es necesario generar más información sobre tratamientos y sobre las personas involucradas en la toma de decisiones. Mientras tanto, el abogado Christian Alejandro López Silva propuso incluir en la Ley General de Salud la creación de un fondo específico, la integración de mecanismos de evaluación y una coordinación estrecha con el Consejo de Salubridad General.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Gilberto Mora, un joven futbolista mexicano marcado por Dios
Soy Tribu: el viajero y su madre, siete años después, la mirada que lo vio crecer
La vida y la mujer se celebran juntas: Convocan a familias en todo el país
Comer bien desde la infancia: familias españolas enfrentan el reto de la obesidad infantil
“La escuela te extraña”: Maestros y directores convencen a los alumnos que no dejen las aulas
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Educación sexual en Guanajuato: realidad multifactorial que exige enfoque antropológico explícito
Madre de Carlo Acutis a los jóvenes mexicanos: “Son llamados a ser santos, no fotocopias”
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Estadoshace 3 días
Foro histórico en Quintana Roo aborda la libertad religiosa con participación destacada del gobierno y organizaciones sociales
-
Méxicohace 2 días
Enseñar a sentir: cómo crecen los niños cuando aprenden a manejar sus emociones
-
Dignidad Humanahace 3 días
Es momento de unirse a favor de la mujer y la vida: Alison González
-
Columna Invitadahace 2 días
Resistir o rendirse: lo que nadie te dice sobre cómo dar la batalla