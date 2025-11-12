Ignacio Ambriz: una carrera construida con amor familiar y amistad verdadera

Ciudad de México.— Ignacio Ambriz Espinoza, originario de Culhuacán, Iztapalapa, fue investido en el Salón de la Fama del Fútbol 2025. El exfutbolista y actual entrenador recordó los principios que guiaron su trayectoria: el trabajo, la honestidad, el respeto y la amistad, aprendidos en su hogar.

Su historia comenzó en los barrios del oriente de la Ciudad de México, donde inició un camino que lo llevó a consolidar más de cuatro décadas en el deporte.

Cuatro décadas en el fútbol

El entrenador recordó que a los 17 años se presentó a una prueba en el Atlético Español. Desde entonces, ha permanecido ligado al fútbol durante 43 años. Afirmó que esta disciplina le ha permitido desarrollarse como persona y como profesional, y que ha aprendido de cada etapa de su trayectoria, tanto en los momentos de triunfo como en los de dificultad. “Ama lo que haces y nunca trabajarás”, dijo.

La enseñanza de su padre

Ambriz honró la memoria de su padre, a quien atribuyó haberle enseñado a ser respetuoso, trabajador y honesto. Señaló que, aunque ya no está presente, las lecciones recibidas marcaron su carácter dentro y fuera del campo. Recordó que esas enseñanzas fueron determinantes para enfrentar los retos de su carrera y mantenerse firme ante las dificultades.

Historia con su madre

Asimismo, compartió una anécdota de su infancia. Contó que a los seis años su madre le decía que parecía “perro de la calle” por pasar el día en las calles de Culhuacán. Relató que aquella frase lo llevó a pensar que con “esas patas de perro” lograría recorrer el mundo, lo que relacionó con su posterior recorrido por el fútbol nacional e internacional.

Su esposa y sus hijos, base de su motivación

Ambriz dijo que su esposa Jessica y a sus hijos, María Fernanda y Juan Ignacio son su principal fuente de motivación. Ellos representan el motor que lo impulsa a seguir cumpliendo sus metas. Reconoció también el apoyo constante que recibe de ellos en cada etapa de su vida.

Hermanos y apoyo familiar

De manera especial agradeció a sus hermanos Fernando, Leticia, Sara y Edgar, quienes lo respaldaron desde sus inicios. Recordó que en su juventud le ayudaban incluso con dinero para el transporte rumbo a los entrenamientos. Mencionó además a su hermana Sara, con quien vivió una experiencia al ver juntos el Estadio Azteca en la película El Chanfle. Ese mismo estadio se convirtió en su casa deportiva con Necaxa y la Selección Nacional.

Amistades de toda la vida

Finalmente, Ambriz también recordó a sus mejores amigos de la infancia: Ricardo, conocido como “Cochis”, y César Milán, apodado “Chícharo”. Dijo que ambos han estado presentes desde la primaria y que conservar esa amistad es una parte importante de su historia personal y profesional.

