Jesús y Maru: 37 años de matrimonio y 8 hijos que enseñan a decir sí a la vida

Ciudad de México.— En tiempos donde muchos temen comprometerse o renuncian al ideal de formar una familia, la historia de Jesús y Maru se levanta como un testimonio de vida. Llevan 37 años de matrimonio, tienen ocho hijos, cinco biológicos y tres adoptados, y nueve nietos que llenan su hogar de alegría. Para ellos, la vida es un don sagrado y cada nuevo integrante, una bendición que los impulsa a seguir construyendo un legado de amor.
Jesús es programador y Maru administradora. Ambos son actuarios de profesión y creyentes firmes en Dios. Su historia es la de una pareja que decidió confiar en la Providencia, abrir su corazón a los hijos que llegaron, y extender esa fe a los niños que necesitaban una familia.
“Un hijo siempre es una bendición”
Jesús recuerda con claridad los primeros años de matrimonio, cuando la vida les puso a prueba. “Cuando me casé me quedé sin trabajo en diciembre, nos íbamos a casar en abril y yo no tenía empleo. Dije, bueno, vamos para adelante a ver qué sucede”, cuenta.
LEE La Celebración a favor de la Mujer y de la Vida llama a un pacto nacional de esperanza
Con el nacimiento de su primera hija, la alegría fue total. Las felicitaciones llegaban de todas partes. “Cuando nació mi segunda hija, ya había menos entusiasmo, pero mi papá vino a felicitarme. Con la tercera, algunos ya preguntaban si íbamos a parar, pero mi papá otra vez me abrazó y me dijo muchas felicidades”.
Con la cuarta hija, el silencio se impuso. “Ya no hubo felicitaciones, pero en la tarde llegó mi papá, me dio un apretón fuerte y me dijo muchas felicidades por tu cuarta hija”. Y cuando nació la quinta, recuerda con emoción: “Era un sepulcro aquello, nadie decía nada, pero mi papá apareció de nuevo. Me abrazó y me dijo: muchas felicidades, un hijo siempre es una bendición”.
Jesús lo repite con convicción: “A veces pensamos que un gracias o un felicidades no significa nada, pero a mí me significó muchísimo. Cuando vean a una mujer embarazada, no importa si es su primer hijo o el noveno, díganle felicidades. Siempre un hijo es un don de Dios”.
“Agradezco a las madres que dijeron sí”
Maru recuerda con gratitud cómo llegaron los tres hijos adoptivos a su hogar. “De los primeros dos niños que adoptamos, sabemos que sus madres eran jovencitas, de 15 o 16 años. Quedaron embarazadas, probablemente no deseado, pero fueron lo suficientemente valientes para tener a sus bebés”, relata.
Su voz se suaviza al agradecer a esas madres que eligieron la vida. “Ellas recibieron apoyo. Estuvieron en instituciones que las ayudaron a tener a sus hijos y, aunque no pudieron quedarse con ellos, nos dieron la oportunidad de formar una familia más grande. Nos regalaron tres hijos fabulosos”.
Dos de esos jóvenes hoy estudian en la universidad. La tercera, Pili, llegó a los ocho años, después de vivir con las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. “Si alguien ha ido a una de sus casas, sabe que eso es amor a la vida. Ellas cuidan a los más pobres entre los pobres, a quienes la sociedad deja de lado. A Pili le dieron mucho amor, y eso se nota: un niño que recibe amor sabe dar amor”.
Pili, una historia de amor y fortaleza
Maru cuenta que adoptar a Pili no fue una decisión sencilla. “Ya teníamos siete hijos, y teníamos que asumir la responsabilidad de una niña más. Fue una decisión difícil, con miedo, porque no sabíamos qué iba a pasar. Pero la tomamos, y nunca nos hemos arrepentido”.
“Mi mamá dijo sí, por eso estoy aquí”
En una de las marchas por la vida, Maru vivió un momento que la marcó profundamente. “Iba con uno de mis hijos adoptivos, tenía unos 12 o 13 años. De repente, al escuchar el lema ‘Mi mamá dijo sí, por eso estoy aquí’, volteó y me dijo: mamá, mi mamá dijo sí, ¿verdad? Por eso estoy aquí”.
Maru recuerda que se le quebró la voz. “Le dije: sí, hijo, tu mamá dijo sí, por eso estás aquí”. Y entonces él añadió: “Mamá, tú también dijiste sí, ¿verdad?”. Ese instante, dice, le partió el corazón. “Mi hijo entendió que su madre biológica le dio la vida, y que nosotros lo recibimos con amor”.
Decir sí a la vida
La historia de Jesús y Maru encierra una lección de esperanza y compromiso. Su familia creció por el amor decidido a cada hijo que llegó. “Siempre hay que decir sí a la vida”, dice Maru.
Historias que Conectan
Paulina Mendieta: Maternidad inesperada que reafirma la vida y la fuerza de la mujer
Ciudad de México.— Cuando la noticia de un embarazo llega sin ser planeada, la vida de una mujer puede dar un giro profundo y enfrentarla a decisiones que parecen solas pero que en realidad implican a todos a su alrededor. Paulina Mendieta, directora creativa y de contenido de Red Familia, vocera de Vida por Delante y del Colectivo de Mujeres, comparte su experiencia, una historia que une vulnerabilidad, coraje y la importancia de la vida desde su inicio.
La importancia de hablar de ambos padres
Pau Mendieta señaló que detrás de una mujer que enfrenta un embarazo inesperado, muchas veces hay un hombre que también atraviesa una crisis. “No nada más la mujer entra en crisis frente a un embarazo que no estaba planeado, entonces es importante hablarle a los dos: al padre y a la madre. Es verdad que al final del día la mujer es la que está embarazada, pero necesitamos también hablar de la importancia de los hombres en todo esto”, explicó.
Un embarazo inesperado
El embarazo de Paulina llegó en un momento inesperado. Tres semanas después de escuchar “El viaje de Conchita”, una canción que la conmovió, descubrió que estaba embarazada. Tiempo después su relación con el padre de su hijo terminó, quedando sola frente a la noticia y a los desafíos que implicaba. Tuvo que dar la noticia a amigos y familiares, enfrentando preguntas sobre la opinión del progenitor, sin saber dónde estaba ni cómo actuaría.
Durante las primeras semanas, asistió a los ultrasonidos sola y tuvo que decidir dónde viviría con su hijo. A pesar de haber defendido la vida durante años, esta experiencia le permitió sentir de cerca lo que muchas mujeres en crisis han vivido y sentido.
LEE Desde la concepción hasta la maternidad
Preparando el corazón y el hogar para recibir la vida
Paulina relató cómo hablaba con su bebé desde el vientre, asegurándole que todo estaría bien. Pensó en mudarse cerca de sus padres para tener apoyo, pero ellos confiaron en su capacidad de salir adelante. Reconoció que en esos momentos lo que una mujer necesita es apoyo, escucha y compañía, y que la ausencia de estos puede hacer la experiencia más difícil.
Mientras algunas amigas compartían compras y preparativos para sus hijos, Paulina tuvo que resolverlo todo sola. Su embarazo se convirtió en una ofrenda por todas las mujeres que enfrentan crisis durante la gestación y por aquellos padres que no asumen su responsabilidad.
La llegada del bebé y la certeza de que la vida es lo más valioso
Cuando nació su hijo, Paulina recordó que nunca había hecho una oración más sincera. La primera mirada, el contacto y la sensación de tener a su bebé en brazos reafirmaron la importancia de la vida y del amor maternal.
Por ello, criticó la narrativa de quienes presentan la maternidad como un obstáculo para los sueños o la felicidad, subrayando que desde que se es madre, cualquier logro se comparte con el hijo y se vive como un equipo.
Además, advirtió que no es fácil concebir y que dar vida es un privilegio que no todas las mujeres experimentan con facilidad. Recibir la oportunidad de ser madre requiere apertura, confianza y aceptación de la vida.
La maternidad y la conciliación con los sueños personales
Paulina enfatizó que ser madre no impide alcanzar metas personales ni profesionales. Ejemplifica con atletas que son mamás, quienes compiten y a la vez cuidan de sus hijos. Su mensaje es claro: la maternidad puede coexistir con cualquier sueño y ninguna mujer debería sentirse sola ni considerar el aborto como una salida fácil.
Finalmente, refrendó la importancia de valorar a la mujer, respetarla, apoyarla y reconocer que la maternidad es un acto sagrado. Al brindar acompañamiento y apoyo, la sociedad permite que la mujer tenga la fortaleza de seguir adelante, asegurar la vida de sus hijos y mantener sus propios sueños y felicidad intactos.
Paulina Mendieta ofreció su testimonio durante la quinta edición de la Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida.
Celebridades
“Amar para vencer la cultura de la muerte”. Maurilio Suárez y la música que abraza la vida
Ciudad de México.— La música puede ser un puente que conecta corazones con esperanza y fe. Maurilio Suárez lo sabe bien. Ingeniero en cibernética, licenciado en teología y maestro en educación, su vida cambió radicalmente en el año 2000, cuando decidió seguir a Jesús. Desde entonces, ha dedicado su talento y conocimiento a transmitir un mensaje claro: la vida es valiosa y merece ser protegida.
Méssia: música que acerca a Dios
Fundó Mèssia, una agrupación de músicos católicos cuyo propósito es acercar a las personas a Dios a través de la música. Su estilo fresco y contemporáneo ha logrado que el mensaje trascienda escenarios y edades, llegando a jóvenes y familias.
Un mensaje a favor de la vida
Durante la quinta edición de la Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida, Suárez interpretó varias canciones que invitaron a reflexionar sobre la importancia de la vida y el acompañamiento a quienes enfrentan decisiones difíciles. “Tenemos que trabajar por la vida y por la mujer”.
El músico explicó que las mujeres que contemplan el aborto no actúan por maldad, sino por miedo. “Hoy estoy seguro que una mujer que pone en su corazón o en su mente el deseo de abortar es por miedo. Nadie quiere matar a su hijo. Quienes ven eso como una opción sienten miedo de lo que va a pasar con su vida, miedo de lo que dirán sus padres o de ser abandonadas por el padre de la criatura”, afirmó.
LEE La maternidad inspira nuevo álbum de Ximena Sariñana: Existencia Kamikaze
La oración hecha canción
Suárez invitó al público a interpretar sus canciones también como oración: “Quiero que la cantemos, pero que sea a la vez una oración, pidiendo por esas personas que hoy tienen en su mente tal vez abortar, para que se les quite el miedo y no sientan soledad”.
“Es muy importante hacer sentir a esas mujeres, a esas jóvenes, que no están solas ni rechazadas. Fíjense que lo contrario del amor no es el odio, es el miedo”, explicó, resaltando la fuerza del afecto y la solidaridad para transformar decisiones.
Amar para vencer la cultura de la muerte
“Vamos a amar para poder vencer la cultura de la muerte”. Sus palabras y su música buscan sembrar esperanza, derribar temores y fortalecer la vida desde su concepción hasta cada etapa de crecimiento.
México
Nueva iniciativa busca acompañar a madres para mantener la lactancia el mayor tiempo posible
Ciudad de México.— Actualmente en México existen avances normativos sobre la protección de la lactancia materna, sin embargo, de acuerdo con legisladores, estos se encuentran dispersos y sin una obligación concreta de garantizar espacios físicos adecuados.
La disponibilidad de salas de lactancia dignas representa un paso importante hacia una infraestructura pública y laboral más sensible a las necesidades de las familias.
Decenas de madres deben amamantar a sus hijos en baños, pasillos o espacios improvisados ante la falta de salas de lactancia adecuadas. Por ello se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados que refleja una necesidad urgente de garantizar entornos dignos, higiénicos y seguros para ejercer un derecho fundamental vinculado a la salud y la infancia.
La propuesta, promovida por la diputada Diana Karina Barreras Samaniego, contempla la adición de los artículos 66 Bis y 419 Bis a la Ley General de Salud, donde propone la creación de estos espacios en centros de trabajo, escuelas y sitios públicos busca facilitar la alimentación materna y proteger tanto a las mujeres como a sus hijos en una etapa clave de desarrollo.
Para asegurar que las salas de lactancia sean una realidad en espacios públicos y privados, plantea multas económicas y sanciones a quienes omitan instalarlas o no las mantengan en condiciones adecuadas.
Las sanciones irían de quinientas a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y, en caso de reincidencia, podría aplicarse la clausura temporal parcial del establecimiento hasta subsanar las deficiencias.
No interrumpir prematuramente la lactancia materna
La falta de infraestructura y condiciones adecuadas en lugares de alta afluencia —como aeropuertos, terminales, hospitales o universidades— limita el ejercicio de este derecho y contribuye a que muchas madres interrumpan prematuramente la lactancia. En el ámbito laboral, la ausencia de espacios apropiados representa también un obstáculo para la conciliación entre la vida familiar y el trabajo.
LEE Debate en redes: ¿Se manipula a las mujeres para alejar la lactancia materna?
Condiciones que deben cumplir las salas de lactancia
Las normas internacionales en materia de salud y bienestar infantil recomiendan que las salas de lactancia cuenten con condiciones dignas de higiene, seguridad y accesibilidad. Estos espacios deben incluir refrigerador exclusivo para almacenar leche materna, sillón ergonómico, mesa de apoyo, lavabo con agua potable, jabón y toallas desechables, además de iluminación y ventilación adecuadas.
También deben ser fáciles de localizar mediante señalización visible y accesibles para personas con discapacidad o movilidad limitada. En el caso de aeropuertos y terminales, al menos una sala de lactancia por terminal garantiza un punto seguro y privado para las madres y sus hijos.
Supervisión, capacitación y canales de denuncia
Además de la instalación de espacios adecuados, la iniciativa establece que los establecimientos deberán capacitar a su personal sobre el uso, mantenimiento e importancia de las salas de lactancia, así como sobre el derecho de las mujeres lactantes a utilizarlas.
También se prohíbe la promoción o el obsequio de sucedáneos de leche materna, biberones y tetinas en instalaciones públicas o de salud, en concordancia con las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud.
La Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social serán responsables de crear un registro nacional de salas de lactancia y habilitar un canal de denuncias para reportar incumplimientos.
Plazos y cumplimiento gradual
El plan de aplicación establece un plazo de 24 meses para grandes espacios públicos y 18 meses para centros de trabajo a fin de cumplir con las disposiciones previstas. Con ello, México buscaría alinearse con las buenas prácticas internacionales que promueven entornos laborales y sociales más saludables para madres y niños.
México
“La vida siempre es un bien en toda circunstancia”: Monseñor Ramón Salazar
Ciudad de México.— Monseñor Ramón Salazar, responsable de la Dimensión Episcopal de Vida de la Conferencia del Episcopado Mexicano, agradeció la presencia de los participantes en la quinta edición de la Marcha a favor de la mujer y de la vida.
Durante el evento, Monseñor Salazar destacó la labor del equipo responsable de la organización, subrayando la importancia de dar un testimonio visible a favor de la vida y la mujer.
La vida como bien supremo
Monseñor Salazar destacó que la vida siempre es un bien en toda circunstancia porque proviene de Dios. Señaló que el propósito de la marcha es dar testimonio de que se está a favor de la mujer y de la vida, recordando que lo que viene de Dios es siempre bueno.
LEE La vida y la mujer se celebran juntas
Caminata hacia la Basílica de Guadalupe
Los participantes caminaron hacia la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe como una forma de manifestar su apoyo a la vida. Monseñor Salazar explicó que la Virgen de Guadalupe es custodia de la vida.
Durante esta edición, en el marco del año jubilar, los participantes tuvieron la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria.
