Jesús y Maru: 37 años de matrimonio y 8 hijos que enseñan a decir sí a la vida

Ciudad de México.— En tiempos donde muchos temen comprometerse o renuncian al ideal de formar una familia, la historia de Jesús y Maru se levanta como un testimonio de vida. Llevan 37 años de matrimonio, tienen ocho hijos, cinco biológicos y tres adoptados, y nueve nietos que llenan su hogar de alegría. Para ellos, la vida es un don sagrado y cada nuevo integrante, una bendición que los impulsa a seguir construyendo un legado de amor.

Jesús es programador y Maru administradora. Ambos son actuarios de profesión y creyentes firmes en Dios. Su historia es la de una pareja que decidió confiar en la Providencia, abrir su corazón a los hijos que llegaron, y extender esa fe a los niños que necesitaban una familia.

“Un hijo siempre es una bendición”

Jesús recuerda con claridad los primeros años de matrimonio, cuando la vida les puso a prueba. “Cuando me casé me quedé sin trabajo en diciembre, nos íbamos a casar en abril y yo no tenía empleo. Dije, bueno, vamos para adelante a ver qué sucede”, cuenta.

Con el nacimiento de su primera hija, la alegría fue total. Las felicitaciones llegaban de todas partes. “Cuando nació mi segunda hija, ya había menos entusiasmo, pero mi papá vino a felicitarme. Con la tercera, algunos ya preguntaban si íbamos a parar, pero mi papá otra vez me abrazó y me dijo muchas felicidades”.

Con la cuarta hija, el silencio se impuso. “Ya no hubo felicitaciones, pero en la tarde llegó mi papá, me dio un apretón fuerte y me dijo muchas felicidades por tu cuarta hija”. Y cuando nació la quinta, recuerda con emoción: “Era un sepulcro aquello, nadie decía nada, pero mi papá apareció de nuevo. Me abrazó y me dijo: muchas felicidades, un hijo siempre es una bendición”.

Jesús lo repite con convicción: “A veces pensamos que un gracias o un felicidades no significa nada, pero a mí me significó muchísimo. Cuando vean a una mujer embarazada, no importa si es su primer hijo o el noveno, díganle felicidades. Siempre un hijo es un don de Dios”.

“Agradezco a las madres que dijeron sí”

Maru recuerda con gratitud cómo llegaron los tres hijos adoptivos a su hogar. “De los primeros dos niños que adoptamos, sabemos que sus madres eran jovencitas, de 15 o 16 años. Quedaron embarazadas, probablemente no deseado, pero fueron lo suficientemente valientes para tener a sus bebés”, relata.

Su voz se suaviza al agradecer a esas madres que eligieron la vida. “Ellas recibieron apoyo. Estuvieron en instituciones que las ayudaron a tener a sus hijos y, aunque no pudieron quedarse con ellos, nos dieron la oportunidad de formar una familia más grande. Nos regalaron tres hijos fabulosos”.

Dos de esos jóvenes hoy estudian en la universidad. La tercera, Pili, llegó a los ocho años, después de vivir con las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. “Si alguien ha ido a una de sus casas, sabe que eso es amor a la vida. Ellas cuidan a los más pobres entre los pobres, a quienes la sociedad deja de lado. A Pili le dieron mucho amor, y eso se nota: un niño que recibe amor sabe dar amor”.

Pili, una historia de amor y fortaleza

Maru cuenta que adoptar a Pili no fue una decisión sencilla. “Ya teníamos siete hijos, y teníamos que asumir la responsabilidad de una niña más. Fue una decisión difícil, con miedo, porque no sabíamos qué iba a pasar. Pero la tomamos, y nunca nos hemos arrepentido”.

“Mi mamá dijo sí, por eso estoy aquí”

En una de las marchas por la vida, Maru vivió un momento que la marcó profundamente. “Iba con uno de mis hijos adoptivos, tenía unos 12 o 13 años. De repente, al escuchar el lema ‘Mi mamá dijo sí, por eso estoy aquí’, volteó y me dijo: mamá, mi mamá dijo sí, ¿verdad? Por eso estoy aquí”.

Maru recuerda que se le quebró la voz. “Le dije: sí, hijo, tu mamá dijo sí, por eso estás aquí”. Y entonces él añadió: “Mamá, tú también dijiste sí, ¿verdad?”. Ese instante, dice, le partió el corazón. “Mi hijo entendió que su madre biológica le dio la vida, y que nosotros lo recibimos con amor”.

Decir sí a la vida

La historia de Jesús y Maru encierra una lección de esperanza y compromiso. Su familia creció por el amor decidido a cada hijo que llegó. “Siempre hay que decir sí a la vida”, dice Maru.

