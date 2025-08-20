Jóvenes encuentran en la educación media superior un camino de esperanza

Ciudad de México.- La posibilidad de acceder a la educación media superior cambia la vida de miles de jóvenes que, con esfuerzo y apoyo familiar, encuentran en el estudio una herramienta de dignidad.
Cada ciclo escolar, estudiantes de distintas comunidades logran continuar sus estudios más allá de la secundaria.
Además, esta opción representa mucho más que un aula: significa puertas abiertas hacia empleos mejor remunerados.
Incluso, mejores oportunidades de innovación y la construcción de un proyecto de vida.
La matrícula en este nivel educativo crecerá para este nuevo ciclo escolar, lo que refleja un aumento en la confianza de las familias en la formación académica.
Muchos jóvenes, que antes enfrentaban limitaciones económicas o sociales, decidieron dar el paso y continuar aprendiendo.
Acceder a la educación media superior no solo fortalece conocimientos.
También cultiva valores como la disciplina, la responsabilidad y la solidaridad. Para muchas familias.
Incluso, ver a un hijo con un uniforme escolar o con un libro en las manos significa orgullo, esperanza y la certeza de que el futuro podía mejorar.
La formación académica en este nivel brinda competencias que aumentan la oportunidad laboral y acercan a los jóvenes a la posibilidad de estudios universitarios.
El acceso a la educación media superior permitirá que comunidades enteras visualizaran un porvenir distinto.
Además, jóvenes que antes pensaban en abandonar sus estudios, ahora se convertirán en ejemplos de constancia para sus hermanos, vecinos y amigos.
Además, en muchos casos, el esfuerzo académico fortalecerá el tejido social, al mostrar que con estudio se podían enfrentar desigualdades y aspirar a mejores condiciones de vida.
Asimismo, cada aula se transforma en un espacio donde se forjan sueños colectivos y se construye identidad.
Ciudad de México.— La vida de Karen Quiñones cambió a los 22 años, cuando una cita psicológica y otra psiquiátrica bastaron para que recibiera un diagnóstico de disforia de género. A partir de ese momento inició un tratamiento hormonal que se extendió por siete años. Hoy, carga con las secuelas físicas y emocionales de esa decisión y asegura que el sistema de salud la abandonó justo cuando decidió detransicionar.
Camino marcado por un error médico
Karen, colombiana y ex activista LGBTIQ+, recuerda que el inicio de su transición “para ser hombre” estuvo acompañado de promesas de bienestar. Con inyecciones regulares de hormonas creyó encontrar una salida a los problemas emocionales que la aquejaban. Sin embargo, su diagnóstico no fue producto de un proceso clínico profundo. Nunca le hablaron de los riesgos que implicaba modificar sus niveles hormonales y la información que recibió fue incompleta.
Con el paso de los años, los efectos en su organismo comenzaron a aparecer. Hoy enfrenta una falla renal, endometriosis, daño en las cuerdas vocales y un cuadro de hipertensión. Asegura que esas secuelas son irreversibles y que su historia no es aislada. “Nosotros somos la evidencia de su fracaso”, afirma en referencia a las imposiciones ideológicas.
La detransición es natural
Cuando Karen decidió frenar el tratamiento y recuperar su identidad femenina, acudió al Sistema de Salud de Colombia para solicitar apoyo. La respuesta que recibió fue “desconcertante”. En lugar de recibir acompañamiento psicológico, le ofrecieron más hormonas para continuar la transición. Ante su negativa, la entidad le aseguró que la detransición se daría de manera natural y no asignó consultas médicas especializadas.
“Me dejaron sola”, lamentó Karen quien dice ser una mujer detransicionada.
Cuidar a los jóvenes
Karen advierte que hay jóvenes y adultos que hoy atraviesan tratamientos hormonales sin conocer sus posibles efectos adversos. Las políticas de salud en varios países facilitan estos procesos, y los promueven incluso en menores de edad, sin considerar los daños físicos y psicológicos.
“Que raro, no vino a trabajar…” el trend que refleja la realidad de la educación en México
Ciudad de México. — Con la temporada de graduaciones, en Tiktok se popularizó un trend que muestra el orgullo de los egresados de las universidades por su familia y los oficios que les dieron educación.
Jóvenes universitarios celebran sus logros mostrando con orgullo los oficios humildes de sus familias, quienes hicieron posible que alcanzaran una carrera profesional.
A decir de algunos usuarios, la tendencia recuerda que la educación es una herencia familiar y un derecho que abre camino a la dignidad.
Por ello, los internautas felicitan a los nuevos profesionistas y les piden en los comentarios de las publicaciones que no olviden sus orígenes.
Familias como cimiento de la educación
Los videos muestran a estudiantes con toga y birrete en universidades como la UNAM, pero el foco está en padres, madres y abuelos que sostienen la educación con su trabajo diario. Muchos clips muestran negocios modestos: puestos de sopes, paleterías o pollerías.
Los jóvenes acompañan sus fotos con frases que simulan la ausencia de los locales por un día especial: “¿Qué raro, por qué no vino tía Elena a vender comida?”.
Según el INEGI, más del 40 % de los estudiantes en México dependen económicamente de sus familias para completar la universidad.
Los videos combinan nostalgia y orgullo, mostrando cómo el esfuerzo cotidiano de los padres permite que los jóvenes superen barreras educativas y accedan a oportunidades que dignifican sus vidas.
“Qué raro, por qué no vinieron a trabajar…”
Uno de los casos más comentados fue el del joven conocido como los señores del pollo. Ese día decidió acudir a la universidad para tomarse fotos de graduación junto a su familia, quienes vendieron camotes para costear la carrera. La publicación en TikTok rápidamente acumuló miles de reacciones con mensajes de admiración y orgullo.
El trend no solo celebra los títulos universitarios, también visibiliza, a decir de los usuarios, el esfuerzo colectivo detrás de cada logro.
Destaca que la educación es un patrimonio familiar y un derecho que abre puertas a la dignidad, mostrando que cada graduación refleja historias de sacrificio, perseverancia y unidad.
Rezago educativo y el valor de la continuidad escolar
México aún enfrenta retos importantes en educación. Según el Análisis De Los Resultados De La Medición De La Pobreza Multidimensional del INEGI, 18.6 % de la población presenta rezago educativo, incluyendo desde niños que no asisten a la escuela hasta adultos sin primaria, secundaria o bachillerato completo.
Las diferencias entre zonas urbanas y rurales persisten: 14.8 % de rezago en áreas urbanas frente a 32.2 % en rurales, siendo Chiapas, Oaxaca y Guerrero los estados más afectados.
Los videos virales de TikTok reflejan cómo la educación puede transformarse en un legado familiar, capaz de reducir el rezago educativo. Además pueden fortalecer la cohesión social.
La educación no es solo un logro individual, sino un patrimonio de familia que abre camino a la dignidad y a un futuro más justo para todos.
Leer cada día: un hábito sencillo que fortalece la mente y alivia el estrés
Ciudad de México.- Leer al menos 15 minutos diarios redujo los niveles de estrés y mejora la calidad del sueño, según investigaciones en psicología y neurología. Los especialistas señalaron que la lectura estimula áreas del cerebro relacionadas con la empatía, la atención y la memoria, generando beneficios similares a los de la meditación.
El psiquiatra Alejandro Koppmann, de Clínica Alemana, explicó que los efectos positivos de la lectura variaron según cada persona.
Para algunos significó un refugio frente a la adversidad, mientras que otros la usaron como estrategia preventiva contra el estrés.
“La lectura contribuye a serenarnos y facilita el buen dormir”, afirmó el especialista.
Además, estudios mostraron que leer antes de dormir, especialmente con libros físicos o dispositivos sin luz azul, ayuda a conciliar el sueño y a mejorar su calidad.
Los expertos recomiendan elegir temas de interés personal para mantener un hábito sostenible y motivador.
A diferencia del consumo rápido en redes sociales, la lectura profunda fortaleció la atención sostenida, indispensable para el aprendizaje.
Leer desarrolla la memoria, aumenta el vocabulario y fomenta la imaginación. También favorece la empatía y mejora las habilidades de comunicación.
Además, entre los principales beneficios reportados se incluyeron la reducción de la ansiedad, el aumento del bienestar emocional y la estimulación de las capacidades cognitivas.
La lectura mantiene activo el cerebro y fortalece el pensamiento crítico, aspectos claves para la vida cotidiana.
Por ello especialistas sugirieron crear un espacio tranquilo, establecer horarios fijos y participar en clubes de lectura.
Además, estas prácticas facilitan la creación de un hábito regular y placentero. Leer, señalaron, fue un aliado accesible para cuidar la salud mental y emocional, con efectos duraderos en la calidad de vida.
Estos son los beneficios de madrugar para la salud física y mental
Ciudad de México.- Un estudio reciente mostró que quienes se levantaron temprano mejoraron su ánimo, su descanso y su salud metabólica. Esa práctica generó mayor productividad y bienestar.
Diversos informes y estudios confirmaron que madrugar reguló el ritmo circadiano, incrementó la actividad física y redujo los riesgos metabólicos.
Expertos resaltaron que la luz del amanecer fortaleció el sistema de alerta temprano y actuó como antidepresivo natural.
Un proyecto en Castilla-La Mancha, España, evaluó cómo órganos como riñón y páncreas respondieron mejor cuando se respetaron horarios regulares y se redujo la exposición a pantallas
Levantarse temprano facilitó mejores patrones de sueño, elevó el estado de ánimo y disminuyó síntomas propios de alteraciones del ritmo circadiano.
Además, evitó consecuencias físicas negativas como obesidad, problemas cardiovasculares o alteraciones inmunológicas
Los especialistas recomendaron adoptar hábitos graduales, evitar pantallas por la noche y sincronizarse con la luz natural para optimizar el descanso.
Adoptar el hábito de madrugar despertó beneficios concretos, tanto en la salud como en la calidad de vida. El cambio silencioso dio paso a días más claros, saludables y llenos de propósito.
