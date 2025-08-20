Leer cada día: un hábito sencillo que fortalece la mente y alivia el estrés

Ciudad de México.- Leer al menos 15 minutos diarios redujo los niveles de estrés y mejora la calidad del sueño, según investigaciones en psicología y neurología. Los especialistas señalaron que la lectura estimula áreas del cerebro relacionadas con la empatía, la atención y la memoria, generando beneficios similares a los de la meditación.
El psiquiatra Alejandro Koppmann, de Clínica Alemana, explicó que los efectos positivos de la lectura variaron según cada persona.
Para algunos significó un refugio frente a la adversidad, mientras que otros la usaron como estrategia preventiva contra el estrés.
“La lectura contribuye a serenarnos y facilita el buen dormir”, afirmó el especialista.
Además, estudios mostraron que leer antes de dormir, especialmente con libros físicos o dispositivos sin luz azul, ayuda a conciliar el sueño y a mejorar su calidad.
Los expertos recomiendan elegir temas de interés personal para mantener un hábito sostenible y motivador.
A diferencia del consumo rápido en redes sociales, la lectura profunda fortaleció la atención sostenida, indispensable para el aprendizaje.
Leer desarrolla la memoria, aumenta el vocabulario y fomenta la imaginación. También favorece la empatía y mejora las habilidades de comunicación.
Además, entre los principales beneficios reportados se incluyeron la reducción de la ansiedad, el aumento del bienestar emocional y la estimulación de las capacidades cognitivas.
La lectura mantiene activo el cerebro y fortalece el pensamiento crítico, aspectos claves para la vida cotidiana.
Por ello especialistas sugirieron crear un espacio tranquilo, establecer horarios fijos y participar en clubes de lectura.
Además, estas prácticas facilitan la creación de un hábito regular y placentero. Leer, señalaron, fue un aliado accesible para cuidar la salud mental y emocional, con efectos duraderos en la calidad de vida.
ARH
CDMX
Retos virales, riesgo creciente para jóvenes en redes sociales
Llamaron a tomar precauciones
Ciudad de México. — Los retos virales se convirtieron en una de las dinámicas más populares entre adolescentes en internet. Sin embargo, la Policía Cibernética alertó que también implicaron riesgos graves para su seguridad.
En plataformas digitales, los llamados challenges ofrecen a los jóvenes una forma de pertenencia y reconocimiento social. Sin embargo, algunos fomentaron conductas de riesgo y exposición excesiva de datos personales.
La Policía Cibernética destacó que existen ejemplos de retos peligrosos, entre ellos el “Tide Pod Challenge” o el “Blackout Challenge”, que pueden derivar en consecuencias graves para la salud y la integridad de los participantes.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México advirtió que ciertos retos incitaron a la autolesión, a realizar actos ilegales o a poner en peligro la vida. Además, ciberdelincuentes aprovecharon estas tendencias para difundir malware, robar información o manipular emocionalmente a posibles víctimas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023), más del 85% de adolescentes en México utilizó internet diariamente. Este dato reflejó la magnitud del riesgo cuando desafíos peligrosos se vuelven tendencia en redes sociales.
Impacto psicológico y social en adolescentes
La exposición a estos contenidos no solo representó un riesgo físico, también afectó la salud emocional de los jóvenes. UNICEF informó en 2023 que la presión digital influyó directamente en la autoestima y en la ansiedad de adolescentes.
Retos como grabar actividades extremas, aguantar largos periodos sin respirar o aceptar pruebas dolorosas provocaron lesiones graves documentadas en diferentes países. El organismo internacional alertó que estas dinámicas se viralizan con rapidez y atraen principalmente a menores en busca de aprobación social.
Expertos en seguridad digital explicaron que los adolescentes son especialmente vulnerables porque se encuentran en una etapa de construcción de identidad. La necesidad de pertenecer a un grupo puede llevarlos a participar en dinámicas riesgosas sin medir consecuencias.
La Policía Cibernética recomendó a las familias fomentar la comunicación abierta. Hablar con los hijos sobre los retos virales, verificar la información y enseñar a reconocer riesgos digitales resultó fundamental.
Estrategias de prevención y denuncia
La SSC aconsejó a los jóvenes pensar antes de aceptar un reto, investigar su origen y no ceder a la presión social. También sugirió reportar contenidos peligrosos y nunca compartir información personal en videos.
Los adolescentes y sus familias pueden denunciar intentos de fraude o retos riesgosos a la Policía Cibernética. El contacto está disponible en el número 55 5242 5100 extensión 5086 y en el correo [email protected].
La dependencia también ofrece orientación mediante sus cuentas oficiales en X: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX. Desde ahí, publica alertas y consejos prácticos dirigidos a jóvenes usuarios de internet.
Con estas acciones, las autoridades buscaron disminuir la exposición de adolescentes a dinámicas peligrosas que, aunque parecen inofensivas, pueden poner en riesgo su integridad y bienestar.
JAHA
CDMX
Avanza IECM rumbo a inclusión de madres trabajadoras
“La lactancia no dura toda la vida; los beneficios sí”
Ciudad de México. — La lactancia materna se reconoció como un derecho humano fundamental que debe ejercerse en condiciones dignas y seguras dentro de los espacios laborales. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), este derecho se convirtió en una política institucional a través de su lactario, un espacio que busca acompañar a las madres trabajadoras y garantizar el bienestar de sus hijos.
La consejera electoral Cecilia Hernández Cruz explicó que la existencia de lactarios en oficinas públicas y privadas no debía entenderse como un beneficio adicional, sino como un servicio básico.
Recordó que, cuando las instituciones no ofrecen estas condiciones, muchas mujeres interrumpen la lactancia de forma temprana. Esto afecta tanto la salud de los bebés como el vínculo materno.
Un espacio que respalda derechos y salud
El lactario del IECM representa un modelo de cómo las instituciones pueden generar condiciones laborales incluyentes. Su finalidad no se limita a habilitar un espacio físico, sino a garantizar que las madres trabajadoras puedan ejercer plenamente un derecho reconocido en la legislación mexicana e internacional.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, pues reduce enfermedades y promueve un desarrollo infantil óptimo. UNICEF agregó que esta práctica, de ampliarse globalmente, podría evitar cientos de miles de muertes infantiles cada año.
Hernández Cruz destacó que garantizar estos espacios significó también reconocer la importancia de la maternidad dentro de los entornos profesionales.
Señaló que las instituciones tienen la responsabilidad de crear condiciones que permitan a las mujeres desarrollarse laboralmente sin tener que renunciar a la crianza.
Hacia instituciones corresponsables con la maternidad
En México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) obliga a brindar a las trabajadoras madres dos periodos de reposo diarios para alimentar a sus hijos o extraer leche.
Sin embargo, no todas las organizaciones cuentan con espacios adecuados para hacerlo en condiciones seguras y saludables.
El IECM decidió consolidar una política de corresponsabilidad al ofrecer un espacio de lactancia que garantiza privacidad, higiene y seguridad.
Para Hernández, estas acciones representan una transformación cultural que coloca a la maternidad en el centro de los derechos laborales y la igualdad de género.
El lactario es un ejemplo de cómo los organismos públicos pueden fortalecer la salud, el bienestar y la permanencia laboral de las mujeres. Su importancia trasciende lo simbólico, al materializar un compromiso que asegura que la maternidad y la vida profesional no estén en conflicto.
JAHA
CDMX
Usuarios respaldan actuar de policía en caso de persona trans en el Metro
Piden no sancionar a la uniformada
Ciudad de México. — Usuarios de redes sociales pidieron no sancionar a la mujer policía que impidió el ingreso de una persona trans a un vagón exclusivo para mujeres en el Metro capitalino.
Los internautas afirmaron que la oficial cumplió con su trabajo y no debe ser sancionada por la acción.
Los comentarios destacaron que la agente actuó conforme a sus funciones y cuidó la integridad de las pasajeras. Comentarios aplaudieron que aplicara el reglamento sin ofender a la persona involucrada, resaltando que su intervención respondió al protocolo de seguridad del Metro.
¿Qué pasó en el Metro con la policía y la persona trans?
Los hechos ocurrieron en la estación Merced, Línea 1, en la Ciudad de México. Ahí, la miembro de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) explicó a la persona trans que el vagón al que pretendía ingresar era un vagón exclusivo para mujeres y además menores de 12 años.
En un video difundido en redes sociales en el que no se confirma la fecha del hecho, se observa que la oficial informa a la persona trans que el área es de uso exclusivo para mujeres y niños, lo que motivó que se solicitara la presencia del jefe de sector.
Tras escuchar la queja, se permitió que viajara en el vagón exclusivo.
Anuncian “sanción correctiva” y “capacitación en materia de equidad de género” a la agente
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció que la agente recibirá un “ecibirá capacitación en materia de equidad de género”.
En una tarjeta informativa, afirmó también que la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la PBI le impondrá un correctivo disciplinario, lo que se integrará a la carpeta de investigación administrativa interna del caso y su expediente.
Esta información va en el mismo sentido que la difundida por el propio Metro en redes sociales. En su cuenta de X, el STC, afirmó que “se aplicarán la sanción correctiva correspondiente” con la uniformada.
Colectivo feminista denuncia sanción a policía que defiende a mujeres
Sobre el caso, la activista en favor de las mujeres, Alejandra Yáñez Rubio, llamó a defender a la policía involucrada ante la inminente sanción.
A decir de Yáñez, la oficial defendió a las mujeres que usan el transporte público y los espacios exclusivos para ellas.
Así mismo, afirmó que “los derechos humanos de las mujeres se basan en nuestro sexo biológico”.
JAHA
CDMX
Rebeca Grynspan reivindica el valor del hogar: orgullosas de ser amas de casa y madres
En la Conferencia Regional de la Mujer
Ciudad de México.- “Nos sentimos muy orgullosas de ser amas de casa, madres y abuelas”, con esta afirmación, Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), dirigió un mensaje que reivindicó el valor de la mujer en la familia. Esto durante la segunda jornada de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL y ONU Mujeres.
Grynspan advirtió que la lucha por la igualdad, enfocada durante décadas en abrir espacios ocupados tradicionalmente por hombres, dejó de lado la valoración del trabajo doméstico y de cuidado que históricamente han realizado las mujeres.
“La igualdad no es solo valorar aquello a lo que antes no teníamos derecho. Es valorar lo que hacemos, que es la sostenibilidad de la sociedad misma y de la vida”.
Una propuesta de futuro, no solo de resistencia
En un periodo de transición con avances y retrocesos, Grynspan afirmó que la “sociedad del cuidado” es una propuesta transformadora y de futuro, dijo durante la discusión del documento de posición “La sociedad del cuidado”, presentado esta mañana en Tlatelolco.
“No solo hay una fuerza que nos empuja desde atrás, hay una fuerza que nos impulsa hacia adelante. Aquí no solo resistimos, proponemos una sociedad diferente”.
La ejecutiva de la ONU remarcó que el motor de este cambio no es la “mano invisible” del mercado, sino la “mano visible” de las mujeres, la sociedad civil, los gobiernos locales y los movimientos que han trabajado por la igualdad.
Desafío económico y desigualdad
Para Grynspan, la demanda de cuidados siempre existirá por ser una necesidad vital, pero el reto es contar con la capacidad económica para atenderla. “El problema es si la desigualdad nos ha llevado a la incapacidad económica para satisfacer esas necesidades”, señaló.
Advirtió que la gestión del tiempo es uno de los recursos más desigualmente repartidos, que afecta de manera directa a las mujeres, y llamó a garantizar derechos universales de cuidado para construir una sociedad más justa.
npq
