Leer cada día: un hábito sencillo que fortalece la mente y alivia el estrés

Ciudad de México.- Leer al menos 15 minutos diarios redujo los niveles de estrés y mejora la calidad del sueño, según investigaciones en psicología y neurología. Los especialistas señalaron que la lectura estimula áreas del cerebro relacionadas con la empatía, la atención y la memoria, generando beneficios similares a los de la meditación.

El psiquiatra Alejandro Koppmann, de Clínica Alemana, explicó que los efectos positivos de la lectura variaron según cada persona.

Para algunos significó un refugio frente a la adversidad, mientras que otros la usaron como estrategia preventiva contra el estrés.

“La lectura contribuye a serenarnos y facilita el buen dormir”, afirmó el especialista.

Además, estudios mostraron que leer antes de dormir, especialmente con libros físicos o dispositivos sin luz azul, ayuda a conciliar el sueño y a mejorar su calidad.

Los expertos recomiendan elegir temas de interés personal para mantener un hábito sostenible y motivador.

A diferencia del consumo rápido en redes sociales, la lectura profunda fortaleció la atención sostenida, indispensable para el aprendizaje.

Leer desarrolla la memoria, aumenta el vocabulario y fomenta la imaginación. También favorece la empatía y mejora las habilidades de comunicación.

Además, entre los principales beneficios reportados se incluyeron la reducción de la ansiedad, el aumento del bienestar emocional y la estimulación de las capacidades cognitivas.

La lectura mantiene activo el cerebro y fortalece el pensamiento crítico, aspectos claves para la vida cotidiana.

Por ello especialistas sugirieron crear un espacio tranquilo, establecer horarios fijos y participar en clubes de lectura.

Además, estas prácticas facilitan la creación de un hábito regular y placentero. Leer, señalaron, fue un aliado accesible para cuidar la salud mental y emocional, con efectos duraderos en la calidad de vida.

