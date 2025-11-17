Deportes
“Los valores se promueven en la cancha”, Torneo de la Amistad impulsa el juego limpio en México
Aguascalientes.— El estado de Aguascalientes se consolida como epicentro del deporte escolar con la 42.ª edición del Torneo de la Amistad 2025. Este evento, organizado por la Red de Colegios Semper Altius, la Red Prepa Anáhuac, Oak International y la Red Mano Amiga de los legionarios de Cristo y el Regnum Christi, reúne a más de 45,000 visitantes entre atletas y visitantes provenientes de México, El Salvador y Guatemala.
Aguascalientes fue elegida sede del Torneo de la Amistad, el evento escolar más grande de América Latina dedicado a fomentar el deporte, la convivencia familiar, promover el bienestar social y el desarrollo sostenible y la formación en valores.
Respeto, fraternidad y honestidad
En este encuentro, los alumnos de la Red de Colegios Semper Altius, la Red Prepa Anáhuac y la Red Mano Amiga ponen en práctica los valores que caracterizan a esta familia educativa: alegría, gratitud, respeto, fraternidad y honestidad, fortaleciendo la formación integral de cada participante y su compromiso con la sociedad.
La delegación que compita con la mayor integridad y juego limpio en las 12 disciplinas ganará la Copa de la Amistad, máxima presea de esta justa deportiva que reconoce a los atletas y a sus porras.
Vivir el Fair Play
La justa inició el Estadio Victoria con el Juramento del Deportista, pronunciado en nombre de todos los competidores, jueces y padres de familia, quienes se comprometieron a vivir el Fair Play Semper Altius, basado en las virtudes teologales de la Fe, la Esperanza y la Caridad, pilares que guían el espíritu del Torneo de la Amistad.
LEE ¿Será jugador profesional? Exfutbolista fomenta valores en su hijo antes que la fama
Éxito, amistad y familia
Carmen Alicia Ramírez Gómez, directora general del Cumbre International School Aguascalientes expresó a los competidores que el éxito no es estar arriba en un marcador, el triunfo verdadero, aquel que perdura es con el que llega a la cancha, el que se obtiene como resultado de meses de entrenamiento; el éxito debe traducirse, precisamente en lo que deja la preparación y que hace hoy que sean mejores de lo que eran antes.
“El éxito es que ahora tienen más lazos de amistad de trabajo en equipo y que los impulsa a llegar más allá a llegar más alto y lo hacemos de la mano de los demás, ya sea el equipo, con nuestra familia, nuestros amigos y profesores, y trascendemos juntos. Trascendemos juntos, es el lema de esta competencia atlética y trascendemos si todo lo hacemos como nos corresponde, si lo hacemos bien, y si hacemos el bien a nosotros y a los demás”, dijo Ramírez Gómez.
Fomentar valores fundamentales
En ese sentido, recordó que el Torneo de la Amistad es una plataforma para fomentar valores fundamentales “se busca que el juego limpio prevalezca, Los valores se promueven en las pistas y canchas. 9,200 atletas, árbitros y porras practican el fair play en 12 disciplinas. Gracias al espíritu del Fair Play Semper Altius, los participantes se comprometen a competir con los valores fundamentales de bondad, constancia, gratitud, respeto y sinceridad”.
Pasión y respeto
Por su parte, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez celebró la realización de un evento que tiene como base la unión, la convivencia, el crecimiento y la fuerza de la juventud.
“Compitan con pasión, con respeto, con valentía y con orgullo; que esta edición nos recuerde que somos más fuertes cuando competimos con alegría”, destacó la mandataria estatal.
ebv
Ciencia
El futbol y el cerebro: el estudio que revela por qué una derrota duele tanto
Ciudad de México.- Cuando un equipo mete un gol, el estadio estalla. Pero ese estallido no solo se escucha: también se registra dentro del cerebro de cada aficionado.
Un estudio reciente mostró que la pasión por el futbol activa zonas cerebrales específicas que explican por qué una victoria puede levantar el ánimo por horas y una derrota puede desencadenar reacciones impulsivas.
La investigación, publicada en la revista Radiology de la Sociedad Estadounidense de Radiología, examinó cómo responden los aficionados ante jugadas reales y qué mecanismos cerebrales se encienden según el resultado de su equipo.
Recompensa, tensión y autocontrol en la cancha interna
El trabajo fue liderado por Francisco Zamorano Mendieta, investigador del Departamento de Imágenes de la Clínica Alemana de Santiago. El equipo analizó a 43 aficionados de la Universidad de Chile y Colo Colo, dos de los clubes con mayor rivalidad en el país andino.
“Cuando su equipo gana, el sistema de recompensa en el cerebro se activa, lo que se asocia con sensaciones de bienestar y satisfacción”, destacó Zamorano Mendieta, en declaraciones publicadas por Infobae.
Según la publicación en Radiology, esa activación ocurre en la misma zona involucrada en otras experiencias placenteras.
El estudio también observó la reacción opuesta. Cuando el rival anota un gol, se encienden áreas vinculadas con la reflexión y el autocontrol, aunque en los fanáticos más intensos esa capacidad disminuye.
“El objetivo fue iluminar los comportamientos y dinámicas ligados a la rivalidad extrema, la agresión y la afiliación social dentro y entre grupos de fanáticos”, explicó Zamorano.
Un modelo para entender otras formas de fanatismo
Los investigadores señalaron que el futbol ofrece un terreno adecuado para analizar cómo opera el sentido de pertenencia grupal.
A diferencia de otras áreas donde el fanatismo suele generar tensiones políticas o religiosas, el deporte permite observar conductas intensas en un ambiente más neutral.
El equipo buscaba entender por qué la identificación con un club puede derivar en reacciones emocionales tan fuertes. Esta perspectiva abre la puerta a estudiar otros ámbitos donde las adhesiones colectivas influyen en la conducta.
El proceso se desarrolló en varias etapas. Primero, los aficionados completaron cuestionarios sobre su nivel de fanatismo y su estado emocional previo al experimento.
Luego, observaron 63 goles reales mientras se registraba su actividad cerebral a través de resonancia magnética funcional.
El cerebro ante la victoria y el dolor social
De acuerdo con el estadio publicado en Radiology, los resultados confirmaron que los aficionados experimentan la victoria como un estímulo de recompensa. En cambio, la derrota generó respuestas asociadas con el dolor social.
Si bien el estudio reveló patrones consistentes en la reacción cerebral de los aficionados, también presentó limitaciones. La investigación se realizó solo con hombres y sin un grupo control.
Zamorano y su equipo plantearon que el futbol permite observar la devoción colectiva sin confrontar temas sensibles. Esta aproximación podría facilitar investigaciones futuras sobre cómo opera el cerebro cuando una persona defiende una identidad compartida o enfrenta a un grupo rival.
Los investigadores concluyeron que la rivalidad deportiva activa emociones intensas que reflejan vínculos profundos con la identidad social.
La pasión en la tribuna, según el estudio publicado en Radiology, queda registrada en cada reacción neurológica.
GDH
Deportes
Exjugador de Cruz Azul y Pumas agradece éxitos a Santa Gemma
Ciudad de México.— Durante la ceremonia de investidura al Salón de la Fama del Fútbol 2025, Juan Francisco Palencia Hernández agradeció a Dios, a Santa Gemma, a sus padres, a sus entrenadores y a su esposa e hijos. El exfutbolista señaló que la responsabilidad, la disciplina y la fe fueron enseñanzas transmitidas por su familia y que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria profesional.
Valores aprendidos en el hogar
Palencia recordó que sus padres, Juanito y Chela, le inculcaron ser responsable, disciplinado y no darse por vencido para alcanzar sus sueños. Expresó que su padre y su madre permanecen presentes en su vida y que sigue pensando en ellos como parte esencial de su formación. Afirmó que gracias a esas enseñanzas se convirtió en la persona y en el futbolista que fue, con la convicción de nunca dar un balón por perdido y de esforzarse en cada meta propuesta.
La familia como motivación
“El Gatillero” Palencia agradeció a su esposa Lourdes y a sus hijos Tristán y Luca. Los mencionó como su motivación diaria y la fuerza que necesita para enfrentar cualquier adversidad. Dijo que ellos representan la energía que lo impulsa cada día.
LEE “Dios me dio una segunda oportunidad”: Luis Flores
Reconocimiento a sus mentores
El exjugador también expresó agradecimiento a los mentores que lo acompañaron en su carrera deportiva. Mencionó al profesor Enrique Meza y al recién fallecido Manuel Lapuente, a quienes definió como guías durante su trayectoria.
Agradecimiento al fútbol y a sus compañeros investidos
Palencia felicitó a los investidos que forman parte del Salón de la Fama. Agradeció al fútbol por los momentos que ha permitido compartir con la afición, con los equipos y con las personas que fueron parte de su carrera.
Santa Gemma, símbolo de fe
El exfutbolista expresó su devoción a Santa Gemma, a quien atribuye acompañamiento espiritual. Santa Gemma Galgani, nacida en Italia en 1878, es considerada patrona de los estudiantes, farmacéuticos y de quienes han perdido a sus padres, así como de quienes padecen dolores o lesiones.
Santa Gemma dejó cinco propósitos espirituales de orientación: confesarse y comulgar con devoción, visitar a Jesús Sacramentado en momentos de aflicción, prepararse para las festividades de la Virgen María, vivir en la presencia de Dios y repetir la frase “Jesús mío, misericordia” al escuchar el reloj. Estos propósitos reflejan su búsqueda de una relación constante con Dios.
ebv
Deportes
“Cuando el balón se detiene, la familia está a tu lado”: René Higuita
Ciudad de México.— En Pachuca, el legendario arquero colombiano René Higuita Zapata se detuvo frente al podio con una emoción que pocas veces había sentido. El público guardó silencio y, por un instante, el hombre que alguna vez desafió las reglas del fútbol con una acrobacia imposible, el famoso “Escorpión, pareció revivir cada paso de su historia. “Cuando el balón se detiene y el estadio está vacío, quien está a tu lado es tu familia”, dijo.
Un lugar entre los grandes
El Salón de la Fama del Fútbol Internacional abrió sus puertas para incluir al guardameta que cambió la manera de entender la portería. Higuita, en su discurso recordó a las figuras que lo precedieron, Beckenbauer, Maradona, Pelé, Zidane. “La incredulidad me invade”, confesó al mirar las placas de los ídolos que marcaron la historia.
Para el colombiano, ingresar a ese recinto no fue solo un honor personal, sino una confirmación de que la pasión y la entrega trascienden fronteras.
El fútbol como escuela de vida
Higuita habló del deporte que lo moldeó desde niño. “El fútbol me ha dado todo, me ha enseñado del error y de la virtud, del elogio y de la crítica, pero ante todo me enseñó a caer y a levantarme”. Esa lección, dijo, lo acompañó en cada etapa de su vida. Para él, perder fue siempre una oportunidad para aprender, y ganar una ocasión para agradecer.
Su carrera lo llevó a recorrer el mundo, conocer culturas, convivir con distintos pueblos y descubrir que la verdadera alegría nace del servicio y la entrega. Recordó con afecto su paso por México, donde defendió la portería de los Tiburones Rojos de Veracruz. “Disfruté esa forma de ser alegre y humilde de los mexicanos”, dijo.
Locura que genera alegría
El público sonrió cuando el colombiano mencionó su “locura”. No era una confesión de excentricidad, sino el reconocimiento de un impulso interior que lo llevó a atreverse a lo que otros no. “Tuve o tengo una locura que generó alegría”, explicó. Esa misma osadía, mezclada con talento, cambió incluso una regla del fútbol: la que permite a los porteros jugar con los pies.
LEE Ignacio Ambriz: una carrera construida con amor familiar y amistad verdadera
Cada vez que salía del arco para eludir rivales o cobraba un tiro libre, lo hacía por la afición. “Hazlo por la gente”, le repetía su voz interna. Su estilo desafiante fue, en el fondo, un acto de amor hacia el público. Con cada jugada, buscaba provocar sonrisas y mover emociones.
Lecciones para una vida con propósito
“El camino es el amor, la tolerancia, la solidaridad y el respeto”, afirmó. Para él, esos valores no son exclusivos del deporte; son la base de toda convivencia. “Eso hay que irradiarlo en todos los ámbitos de nuestra vida”.
Reconoció que la fama es pasajera, pero el ejemplo permanece. Por eso insistió en que, cuando el ruido del estadio se apaga, lo verdaderamente importante son los vínculos que se mantienen firmes: la familia, los amigos, la fe.
Gratitud que mira al cielo
“Soy la consecuencia de tantas batallas perdidas y sigo construyendo a golpes de coraje” y agradeció a Dios por haberle permitido seguir en pie, dijo antes de despedirse con un “Dios los bendiga” que resonó entre los aplausos.
ebv
Deportes
Ignacio Ambriz: una carrera construida con amor familiar y amistad verdadera
Ciudad de México.— Ignacio Ambriz Espinoza, originario de Culhuacán, Iztapalapa, fue investido en el Salón de la Fama del Fútbol 2025. El exfutbolista y actual entrenador recordó los principios que guiaron su trayectoria: el trabajo, la honestidad, el respeto y la amistad, aprendidos en su hogar.
Su historia comenzó en los barrios del oriente de la Ciudad de México, donde inició un camino que lo llevó a consolidar más de cuatro décadas en el deporte.
Cuatro décadas en el fútbol
El entrenador recordó que a los 17 años se presentó a una prueba en el Atlético Español. Desde entonces, ha permanecido ligado al fútbol durante 43 años. Afirmó que esta disciplina le ha permitido desarrollarse como persona y como profesional, y que ha aprendido de cada etapa de su trayectoria, tanto en los momentos de triunfo como en los de dificultad. “Ama lo que haces y nunca trabajarás”, dijo.
La enseñanza de su padre
Ambriz honró la memoria de su padre, a quien atribuyó haberle enseñado a ser respetuoso, trabajador y honesto. Señaló que, aunque ya no está presente, las lecciones recibidas marcaron su carácter dentro y fuera del campo. Recordó que esas enseñanzas fueron determinantes para enfrentar los retos de su carrera y mantenerse firme ante las dificultades.
Historia con su madre
Asimismo, compartió una anécdota de su infancia. Contó que a los seis años su madre le decía que parecía “perro de la calle” por pasar el día en las calles de Culhuacán. Relató que aquella frase lo llevó a pensar que con “esas patas de perro” lograría recorrer el mundo, lo que relacionó con su posterior recorrido por el fútbol nacional e internacional.
LEE ¿Será jugador profesional? Exfutbolista fomenta valores en su hijo antes que la fama
Su esposa y sus hijos, base de su motivación
Ambriz dijo que su esposa Jessica y a sus hijos, María Fernanda y Juan Ignacio son su principal fuente de motivación. Ellos representan el motor que lo impulsa a seguir cumpliendo sus metas. Reconoció también el apoyo constante que recibe de ellos en cada etapa de su vida.
Hermanos y apoyo familiar
De manera especial agradeció a sus hermanos Fernando, Leticia, Sara y Edgar, quienes lo respaldaron desde sus inicios. Recordó que en su juventud le ayudaban incluso con dinero para el transporte rumbo a los entrenamientos. Mencionó además a su hermana Sara, con quien vivió una experiencia al ver juntos el Estadio Azteca en la película El Chanfle. Ese mismo estadio se convirtió en su casa deportiva con Necaxa y la Selección Nacional.
Amistades de toda la vida
Finalmente, Ambriz también recordó a sus mejores amigos de la infancia: Ricardo, conocido como “Cochis”, y César Milán, apodado “Chícharo”. Dijo que ambos han estado presentes desde la primaria y que conservar esa amistad es una parte importante de su historia personal y profesional.
ebv
