“Los valores se promueven en la cancha”, Torneo de la Amistad impulsa el juego limpio en México

Aguascalientes.— El estado de Aguascalientes se consolida como epicentro del deporte escolar con la 42.ª edición del Torneo de la Amistad 2025. Este evento, organizado por la Red de Colegios Semper Altius, la Red Prepa Anáhuac, Oak International y la Red Mano Amiga de los legionarios de Cristo y el Regnum Christi, reúne a más de 45,000 visitantes entre atletas y visitantes provenientes de México, El Salvador y Guatemala.

Aguascalientes fue elegida sede del Torneo de la Amistad, el evento escolar más grande de América Latina dedicado a fomentar el deporte, la convivencia familiar, promover el bienestar social y el desarrollo sostenible y la formación en valores.

Respeto, fraternidad y honestidad

En este encuentro, los alumnos de la Red de Colegios Semper Altius, la Red Prepa Anáhuac y la Red Mano Amiga ponen en práctica los valores que caracterizan a esta familia educativa: alegría, gratitud, respeto, fraternidad y honestidad, fortaleciendo la formación integral de cada participante y su compromiso con la sociedad.

La delegación que compita con la mayor integridad y juego limpio en las 12 disciplinas ganará la Copa de la Amistad, máxima presea de esta justa deportiva que reconoce a los atletas y a sus porras.

Vivir el Fair Play

La justa inició el Estadio Victoria con el Juramento del Deportista, pronunciado en nombre de todos los competidores, jueces y padres de familia, quienes se comprometieron a vivir el Fair Play Semper Altius, basado en las virtudes teologales de la Fe, la Esperanza y la Caridad, pilares que guían el espíritu del Torneo de la Amistad.

Éxito, amistad y familia

Carmen Alicia Ramírez Gómez, directora general del Cumbre International School Aguascalientes expresó a los competidores que el éxito no es estar arriba en un marcador, el triunfo verdadero, aquel que perdura es con el que llega a la cancha, el que se obtiene como resultado de meses de entrenamiento; el éxito debe traducirse, precisamente en lo que deja la preparación y que hace hoy que sean mejores de lo que eran antes.

“El éxito es que ahora tienen más lazos de amistad de trabajo en equipo y que los impulsa a llegar más allá a llegar más alto y lo hacemos de la mano de los demás, ya sea el equipo, con nuestra familia, nuestros amigos y profesores, y trascendemos juntos. Trascendemos juntos, es el lema de esta competencia atlética y trascendemos si todo lo hacemos como nos corresponde, si lo hacemos bien, y si hacemos el bien a nosotros y a los demás”, dijo Ramírez Gómez.

Fomentar valores fundamentales

En ese sentido, recordó que el Torneo de la Amistad es una plataforma para fomentar valores fundamentales “se busca que el juego limpio prevalezca, Los valores se promueven en las pistas y canchas. 9,200 atletas, árbitros y porras practican el fair play en 12 disciplinas. Gracias al espíritu del Fair Play Semper Altius, los participantes se comprometen a competir con los valores fundamentales de bondad, constancia, gratitud, respeto y sinceridad”.

Pasión y respeto

Por su parte, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez celebró la realización de un evento que tiene como base la unión, la convivencia, el crecimiento y la fuerza de la juventud.

“Compitan con pasión, con respeto, con valentía y con orgullo; que esta edición nos recuerde que somos más fuertes cuando competimos con alegría”, destacó la mandataria estatal.

