“Nos estamos separando”: cómo hablar del divorcio con los hijos sin romper su mundo

Ciudad de México.— La actriz Angélica Vale confirmó públicamente su separación legal de Otto Padrón, con quien estuvo casada durante 14 años. la también conductora explicó que desde abril de este año vive separada y que su prioridad durante el proceso es la estabilidad emocional de sus dos hijos, Angélica y Daniel.

Vale señaló que la noticia del divorcio le tomó por sorpresa. Relató que se enteró de la presentación de la demanda mientras cenaba con su familia y amigos. “Me enteré de la noticia por un mensaje que recibió Otto, en plena cena. Yo no sabía que ya había metido los papeles”, explicó. Añadió que ambos habían hablado días antes sobre iniciar el proceso y que existía un acuerdo para hacerlo de manera tranquila.

Comunicación pública del divorcio

La actriz leyó un comunicado en el que informó que su matrimonio con Padrón llegaba a su fin por decisión mutua. Afirmó que la separación busca mantener la armonía familiar y continuará conviviendo con su expareja por el bienestar de sus hijos.

“Después de muchos años juntos y dos hijos, la historia de amor entre Otto Padrón y yo se termina. Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento”, expresó.

Vale pidió comprensión a los medios de comunicación y al público por haber mantenido la situación en reserva durante varios meses, con el propósito de proteger a sus hijos. “Llevo ocho meses separada y no lo había dicho por el bien de mis hijos. No quiero que estén expuestos a la presión de las redes sociales”, explicó.

Enfocada en el bienestar de sus hijos

Durante su intervención, subrayó que su principal interés es el bienestar psicológico y emocional de sus hijos. Indicó que, pese a la separación, ambos padres mantienen acuerdos para compartir tiempo en familia.

“Primero soy mamá. La mujer me curaré después”, afirmó al señalar que continuará procurando una relación cordial con Padrón para que sus hijos crezcan en un ambiente equilibrado. “Seguiremos conviviendo como familia para que ellos pasen este proceso de la mejor manera posible”, añadió.

Vale mencionó que en los meses recientes han realizado viajes y actividades familiares conjuntas, a fin de que la transición no resulte abrupta para los niños. Reiteró que su compromiso como madre es mantener la estabilidad emocional de sus hijos por encima de cualquier diferencia personal.

Ejemplo familiar y antecedentes

Angélica Vale recordó que en su entorno familiar existen antecedentes de separaciones que se desarrollaron con discreción y respeto. Mencionó el caso de sus padres, los también actores Angélica María y Raúl Vale, quienes evitaron la confrontación pública tras su divorcio. También citó como ejemplo a la cantante Lucero y a su expareja Mijares, por su capacidad para preservar la convivencia familiar en beneficio de sus hijos.

“Cuando mis padres se divorciaron nunca fue un escándalo. Creo que eso me marcó. Aprendí que el respeto es fundamental cuando hay hijos de por medio”, comentó.

La voz profesional: enfoque en niños de padres separados

La terapeuta Ana Gabriela Bonilla López, del centro R&A Psicólogos en Ciudad de México, comparte criterios sobre cómo comunicar el divorcio a los hijos.

Bonilla señala que, pese a que los niños no siempre captan las razones de raíz, sí perciben que hay un cambio en su entorno. Por ello, recomienda que ambos padres acuerden qué decir al momento de comunicar la separación, participen juntos del acto y lo hagan en un espacio de respeto.

También advierte que los padres eviten manifestaciones emocionales intensas frente a los hijos, ya que ello puede convertir el mensaje en una señal de catástrofe en lugar de un anuncio de transición con apoyo.

Asimismo, la terapeuta indica que los padres deben concentrarse en lo que los niños necesitan oír: que ambos progenitores continuarán disponibles, que su amor no cambia y que la decisión es de los adultos.

Además, Bonilla enfatiza que la relación del niño con ambos padres constituye un factor protector, al igual que mantener estabilidad económica y emocional y académica. Evitar que el niño actúe como mensajero o mediador entre los padres es clave para salvaguardar su desarrollo.

Evitar que los niños asuman la culpa o el protagonismo del conflicto. La terapeuta Bonilla advierte que los detalles de la separación deben limitarse a lo esencial para el niño, sin distorsionar la imagen de los padres.

Qué dicen los estudios: las implicaciones del divorcio para los hijos

La American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) ha recopilado evidencia que describe cómo los niños perciben y reaccionan ante la separación de sus padres. Según su guía “Children and Divorce”, muchos niños sienten miedo, confusión o inseguridad sobre su lugar en la familia y su estabilidad emocional.

Los menores más pequeños pueden presentar conductas agresivas o retraimiento, mientras los mayores manifiestan tristeza profunda, sentimiento de pérdida o dificultades escolares.

Además, meta-estudios revisados por la ciencia señalan que la ruptura puede asociarse con menor rendimiento académico, aumento de conductas disruptivas y riesgo para la salud emocional, aunque esos efectos varían según el contexto, la edad del niño y el nivel de conflicto entre los padres.

De acuerdo con el estudio, entre los factores que favorecen un mejor ajuste para los hijos se encuentran: que los padres mantengan comunicación entre sí, que la figura parental ausente mantenga vínculo activo, que haya estabilidad en las rutinas de los menores y que no se les imponga responsabilidad sobre la separación.

ebv