“Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer”: viuda de Miguel Uribe

Bogotá.— En medio del dolor por la pérdida de su esposo, la voz de Claudia Tarazona se quebró, pero sus palabras permanecieron firmes. Frente a familiares, amigos y miles de colombianos, recordó que en los últimos dos meses encontró en Dios la fortaleza para enfrentar la despedida y en el amor del senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, la certeza de un compromiso de vida. Su mensaje, entre gratitud y llamado a la paz, resonó como un legado de unidad para Colombia.

La fortaleza que dice haber encontrado en Dios y el amor profundo que compartió con su esposo se convierten en la brújula para continuar. En sus palabras queda claro que la paz, la unión y la justicia son la herencia más valiosa que Miguel deja a su familia.

Dos meses que cambiaron el corazón

Claudia Tarazona expresó un profundo agradecimiento a Dios por haberle concedido este tiempo junto a Miguel Uribe Turbay, luego del atentado que lo mantuvo en cuidados intensivos desde el 7 de junio. En ese periodo, dijo, aprendió a recibir a Dios en su corazón y a comprender el valor del amor como fuerza para resistir. Esa preparación espiritual le dio la fortaleza para despedir a quien describió como un esposo dedicado y un padre entregado.

Recordó que Miguel no solo dedicó su vida a su hijo Alejandro y a las tres hijas de su matrimonio, sino que también soñó con un país en paz, donde ningún niño tuviera que revivir la tragedia que él mismo enfrentó al perder a su madre, Diana Turbay, en 1991.

Un hombre de familia y de país

El asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, ocurrió tras un atentado perpetrado por un menor de edad cooptado por el crimen organizado. Tenía 39 años, casi la misma edad que su madre al morir. Su historia estuvo marcada por la orfandad temprana, pero también por el anhelo de que ningún hogar colombiano sufriera la violencia que él conoció de niño.

Claudia reafirmó que la unión, la paz y el amor eran los pilares que guiaban a Miguel. Subrayó que romper una familia es el acto de violencia más atroz y que honrar su memoria implica rechazar cualquier venganza. “En el corazón de Miguel sólo había amor”, afirmó, convencida de que ese sentimiento debe prevalecer en quienes lo amaron y en quienes recibieron su ejemplo.

Justicia para un país entero

En su mensaje, pidió que se haga justicia sin venganza, no solo por Miguel, sino por toda Colombia. Expresó que la justicia fortalece la democracia y que los responsables de actos violentos deben responder por sus acciones para que el país sea verdaderamente justo.

Un legado que trasciende la despedida

El 11 de agosto marcó el final de la batalla médica por la vida de Miguel Uribe Turbay, pero también el inicio de una misión que Claudia Tarazona asume con entereza: preservar su memoria y sus ideales. Su despedida fue una invitación a construir el país que él soñó.

