Ser médico en México, una vocación que se honra con el alma

Ciudad de México.- Desde niño, el doctor David Eduardo Cervantes Barragán, jefe del Servicio de Genética del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos (Pemex), soñaba con curar. No fue una decisión fortuita, sino una herencia de amor y ejemplo. En el marco del Día del Médico, comparte una reflexión sobre el sentido humano de su profesión, ese que se fortalece en cada historia de vida que acompaña.
“Mi familia me inspiró a ser médico. Mi madre, mis hermanas, mi pareja… ellos me dieron el ejemplo de entrega y empatía”, recuerda.
Esa semilla familiar germinó durante los años de formación, cuando entendió que ser médico no sólo es dominar la ciencia, sino comprender la fragilidad y la esperanza del ser humano.
“La carrera de medicina es diferente a todas las demás, implica retos, sacrificios y una enorme responsabilidad con nuestros semejantes”, afirma.
En esas largas jornadas de estudio, en las guardias interminables y en los momentos de duda, descubrió el verdadero significado del servicio. “No hay mejor carrera. Estudiar el cuerpo humano, entenderlo y servir al paciente es algo que llena el alma”, asegura.
Valor humano detrás de la bata
Hoy, el doctor Cervantes dirige el área de genética médica en Pemex, una especialidad que requiere precisión y paciencia.
En México, los genetistas son escasos: según datos de la Secretaría de Salud, existe apenas uno por cada medio millón de habitantes. Esa realidad lo impulsa a seguir formando nuevas generaciones de especialistas, convencido de que el conocimiento se multiplica cuando se comparte.
Para él, la medicina sólo tiene sentido cuando se ejerce con humanidad. “El paciente que tienes enfrente es lo más importante. A veces no basta un tratamiento, basta escuchar, abrazar o acompañar”, explica.
A lo largo de su trayectoria, ha vivido momentos que lo marcaron. Entre ellos, el fallecimiento inesperado de un paciente durante su internado.
“Fue una experiencia que me marcó. Aprendí que debemos actuar siempre con precisión y compasión, porque la vida puede cambiar en un instante”.
Pero también ha experimentado la gratitud que da sentido a su vocación.
“Cuando un paciente se recupera y te dice gracias, cuando su familia te sonríe, ahí recuerdas por qué elegiste ser médico”, comparte.
Enseñar para seguir sanando
Además de su labor en el hospital, el doctor Cervantes dedica tiempo a la enseñanza universitaria. Para él, formar nuevos médicos es una manera de extender la esperanza. “Mis alumnos también me enseñan. Me inspiran a mejorar, a ser más flexible y a mantener viva la curiosidad científica”, dice con orgullo.
Considera que enseñar es otra forma de cuidar.
“Si no compartimos lo que sabemos, ese conocimiento se pierde. Enseñar es seguir sanando, pero a través de otros.” En las aulas, busca transmitir no sólo técnica y teoría, sino también la ética y la empatía que distinguen a un verdadero médico.
Dr. David Eduardo Cervantes Barragán.
A los jóvenes que sueñan con portar una bata blanca, les deja un consejo que resume toda una vida de entrega: “El camino será largo y lleno de obstáculos, pero no pierdan la fe. Si eligen esta profesión por vocación, siempre encontrarán la recompensa en el rostro de un paciente que vuelve a sonreír”.
Dr. David Eduardo Cervantes Barragán
Un homenaje a quienes curan con el corazón
En el Día del Médico, el doctor Cervantes envía un mensaje de aliento a quienes eligieron esta profesión de servicio.
“Felicidades a quienes están empezando, a los que se encuentran en formación y a los que ya ejercen. Todos compartimos el mismo sueño: aliviar y acompañar. Aunque el camino sea duro, vale la pena cada paso”.
Ciencia
La maternidad no es una limitante pero requiere apoyo
Retos reales al ser madre
Ciudad de México.- La maternidad no es un límite. Eso piensa el 54 por ciento de los personas encuestadas por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México. Esta cifra marca una percepción positiva sobre el papel de las mujeres como madres y profesionales. Aun así, el camino sigue lleno de retos.
Adriana Rico Villanueva, directora del Centro de Opinión Pública de la UVM, asegura que los datos reflejan un cambio cultural importante. Pero todavía muchas mujeres enfrentan presiones, temores e incluso abandono laboral o de los estudios luego de convertirse en madres.
El miedo a perder el empleo sigue presente
Uno de los temas más sensibles que aborda la encuesta es el miedo a perder el trabajo. Aunque más de la mitad de los encuestados considera que ser mamá no detiene el desarrollo laboral, muchas mujeres temen no poder reintegrarse a su trabajo después del nacimiento de sus hijos.
“Este temor existe y tiene sustento. Muchas mujeres no regresan a su empleo, sobre todo después del primer embarazo”.
Este hecho amplía la brecha laboral entre hombres y mujeres. También afecta la economía familiar y evidencia carencias en políticas públicas, falta de espacios públicos y en las empresas, como lactarios y guarderías. Las madres mexicanas necesitan condiciones dignas para reinsertarse al entorno laboral.
Se necesita un cambio cultural en la percepción de la maternidad
La encuesta también muestra que muchas madres se cuestionan constantemente si están haciendo bien su papel. Esta duda es frecuente, influida por la presión social y por las críticas, incluso de otras mujeres.
“La presión por ser la madre perfecta daña la estabilidad emocional. Es momento de hablar con honestidad y empatía sobre la experiencia materna”.
Ser madre no limita, pero requiere apoyo, políticas públicas eficaces y una sociedad que entienda que el desarrollo y la maternidad pueden caminar juntos, consideró finalmente la especialista en opinión pública.
CDMX
Apoyo para mujeres y regreso de estancias infantiles, modelo que impulsará el PAN en CDMX
Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN en la capital
Ciudad de México.- La presidenta del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, impulsará una propuesta enfocada en apoyar a las mujeres capitalinas, particularmente a madres trabajadoras y víctimas de violencia. Como parte del relanzamiento del PAN, la líder en la capital informó que uno de los ejes centrales de esta nueva etapa será la creación de un sistema integral de cuidados que permita a las mujeres desarrollarse profesionalmente sin abandonar el cuidado de sus hijos.
Madre de tres, Luisa Gutiérrez afirmó que el PAN quiere devolver a las mujeres las oportunidades que se han perdido en los últimos años, especialmente tras la desaparición de las estancias infantiles y la reducción de políticas públicas destinadas a la familia.
“¿Qué queremos para las mujeres? Que regresen las estancias infantiles. Queremos que haya un sistema de cuidado nacional integral que permita que las mujeres que hoy trabajamos y que tenemos hijos podamos irnos a trabajar tranquilas sabiendo que nuestros pequeños están muy bien cuidados”.
La propuesta incluye un modelo de atención para la primera infancia que contemple educación temprana, alimentación, seguimiento médico y acompañamiento emocional, con enfoque en desarrollo infantil. Este esquema permitiría, dijo Gutiérrez, que las mujeres no tengan que elegir entre su vida profesional y el cuidado de sus hijos, dijo en declaraciones para Siete24.
“Hoy ya no queremos más mamás que tengan que decidir entre quedarse en su casa o verdaderamente ir a fortalecer la economía de su hogar o incluso su crecimiento profesional”.
Además de la atención a la infancia, el PAN capitalino también contempla rescatar y fortalecer los refugios para mujeres víctimas de violencia, los cuales han visto recortes o abandono institucional en los últimos años. “Queremos eso y también para aquellas mujeres que hoy lamentablemente viven violencia, rescatar todos los albergues de mujeres violentadas”, añadió.
Apoyo y prevención para mujeres en situación de violencia
La dirigente panista destacó que la protección a las mujeres no debe limitarse a la atención de emergencias, sino a un esquema preventivo y sostenido que permita evitar que las mujeres regresen a entornos de riesgo. Con ello, el PAN busca retomar políticas de acompañamiento jurídico, psicológico y comunitario que antes operaban bajo esquemas municipales o estatales.
Una propuesta que prioriza la vida familiar
El proyecto no es una medida aislada sino parte de un cambio en la línea de acción del partido. Luisa Gutiérrez sostuvo que Acción Nacional buscará reposicionarse como la fuerza política que pone en el centro a la familia y el desarrollo pleno de la mujer.
Celebridades
Nacho Cano es padrino de bautizo en la Basílica de Guadalupe
Se interpreto su tema “El Bautismo”
Ciudad de México.- La fe, la música y la vida familiar se reunieron en la Villa de Guadalupe durante el bautizo de Leonardo, sobrino de Alan Hernández, actor que interpreta a Moctezuma en Malinche el Musical. La ceremonia fue en la Iglesia del Pocito, uno de los templos más emblemáticos y contó con la participación del compositor y productor español Nacho Cano, creador del musical.
Durante la celebración se interpretó “El Bautismo”, tema compuesto por Nacho Cano y presentado originalmente dentro de la obra Malinche, donde retrata el momento en que Malintzin recibe el sacramento y con ello inicia el proceso que el autor identifica como el primer bautismo masivo de mujeres en América. El compositor puso la canción a disposición de las familias mexicanas para acompañar este sacramento en contextos reales, no solo escénicos.
Bautismo y música van de la mano
La misa fue oficiada por Monseñor Francisco Javier Acero, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, quien destacó la dimensión espiritual y comunitaria de la música dentro del rito:
“El bautismo es un acto muy solemne y toda solemnidad requiere una música, y la música viene con la voz y el ritmo del corazón. Yo te invito a que esta canción del bautismo de Malinche la puedas escuchar en tu bautismo. Es una canción para vivirla aquí, con la pila bautismal, accediendo a nuevos hijos a nuestra iglesia. Una iglesia llena de paz, misericordia y amor”.
“El Bautismo” fue compuesta para acompañar el sacramento
La presencia de Nacho Cano en el bautizo de Leonardo refleja la intención que ha señalado desde su llegada a México: que la canción no permanezca solo dentro del espectáculo teatral, sino que se integre a la vida cotidiana de las familias.
Su deseo —expresado desde 2023 cuando presentó el tema al Papa Francisco en el Vaticano— es que “El Bautismo” se escuche de forma libre en parroquias y celebraciones sacramentales.
La historia de este tema tiene un recorrido espiritual y artístico que une a España y México. En julio, Nacho Cano lo entregó como obsequio a la Basílica de Guadalupe, donde el elenco de la obra lo interpretó frente a la Virgen de Guadalupe. Fue la primera vez que una compañía teatral realizaba un acto de este tipo dentro del recinto mariano.
La ceremonia de Leonardo forma parte de este nuevo vínculo entre el musical y las experiencias familiares reales. Para Cano, la música creada para el escenario adquiere un nuevo sentido cuando acompaña los sacramentos vividos dentro de la comunidad y la fe. En su mensaje, reiteró que la canción se ofrece como un regalo para todas las parroquias y familias que deseen utilizarla en celebraciones de bautismo.
Malinche continúa en temporada y se integra a la vida cotidiana en México
El estreno del musical Malinche en México ocurrió en marzo de 2025 en el Frontón México, donde permanece en temporada. La pieza teatral recupera la figura de Malintzin desde una perspectiva histórica y musical, narrando su encuentro con Hernán Cortés y el inicio del mestizaje. Dentro de la obra, el bautismo se representa como un momento clave de transformación y nueva identidad.
Más allá del acontecimiento artístico, este gesto coloca en primer plano el valor de la familia, la transmisión de la fe y la continuidad de la tradición bautismal en la Iglesia en México. En la actualidad, las producciones culturales se distancian de lo religioso, Malinche abre un puente inverso: desde el teatro hacia la vida.
Este bautizo muestra cómo la cultura puede volver a encontrarse con lo sagrado sin perder su lenguaje artístico, reforzando la importancia de las raíces, la identidad compartida y la vida familiar.
Deportes
“Lo más valioso está en el hogar”: Héctor Moreno se despide del futbol
Ciudad de México.— El defensa Héctor Moreno anunció su retiro del futbol profesional después de más de dos décadas de carrera. En un mensaje difundido en sus redes sociales, expresó su agradecimiento al deporte que marcó su vida y a las personas que lo acompañaron desde su infancia, a Dios y su familia.
“Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional. Anuncio con el corazón lleno de emoción mi retiro después de más de 20 años dedicados al deporte que marcó mi vida. El fútbol me regaló momentos inolvidables, vestir la camiseta de México, disputar mundiales, conocer países, defender a grandes equipos y sobre todo compartir vestidores y amistades que nunca olvidaré”, señaló.
Moreno reconoció el papel fundamental de su familia. “A mis padres que desde niño me inculcaron los valores, el esfuerzo y el amor por este deporte. Gracias por creer en el niño que soñaba con ser futbolista y por darlo todo para que ese sueño se hiciera realidad”, señaló.
También agradeció a su esposa, a quien llamó “el pilar de mi vida”, por su apoyo en los momentos difíciles, y a sus hijos, a quienes definió como “mi mayor orgullo y mi motor”. En su mensaje agregó: “Ellos me dieron la motivación extra para salir a la cancha, para nunca rendirme y para entender que lo más valioso no estaba en los estadios, sino en el hogar”.
Una carrera en México, Europa y Asia
El futbolista inició su carrera profesional con los Pumas de la UNAM, con quienes debutó en la Liga MX y consiguió el subcampeonato de 2007. Posteriormente emigró al futbol europeo para integrarse al AZ Alkmaar, donde obtuvo la Eredivisie y la Supercopa de los Países Bajos en 2009.
En 2011 se incorporó al Espanyol de Barcelona, donde fue nombrado jugador de la temporada en su año de debut y sumó 136 partidos, la cifra más alta en un mismo club durante su trayectoria. En 2015 pasó al PSV Eindhoven y nuevamente logró el campeonato de liga.
Más adelante jugó en la AS Roma de Italia, con seis partidos disputados, y en la Real Sociedad de España. En 2019 se trasladó a Qatar para unirse al Al-Gharafa, donde permaneció dos años antes de regresar a México.
En 2021 llegó a Rayados de Monterrey, equipo con el que disputó 133 partidos, anotó dos goles y consiguió la Concacaf Champions Cup del mismo año. En el Apertura 2025 participó en cinco encuentros con un total de 213 minutos.
Trayectoria con la Selección Mexicana
Héctor Moreno formó parte de la Selección Nacional Sub-17 que ganó el Mundial en Perú 2005. En la selección mayor jugó 132 partidos y marcó cinco goles. Participó en cuatro Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.
También fue campeón de la Copa Oro en las ediciones 2011, 2015 y 2019. Con su retiro, concluye la etapa de los futbolistas que integraron la generación campeona del mundo Sub-17 de 2005.
Gracias Dios
Moreno expresó su agradecimiento a la afición por el apoyo a lo largo de su carrera. “A la afición, gracias por acompañarme en cada paso, en cada partido, en cada aplauso y en cada crítica que me hizo crecer. Jugué siempre con la ilusión de representarnos dignamente”, escribió.
El defensa finalizó con palabras de reconocimiento al futbol y a la vida: “Hoy cierro este capítulo con gratitud y paz. Me voy con la certeza de que entregué todo y con la emoción de comenzar una nueva etapa en mi vida siempre agradecido con este deporte que tanto me dio. Gracias fútbol, gracias vida, gracias Dios”.
Cierre de una generación
Con más de 20 años de carrera, Héctor Moreno deja un registro sólido en el futbol nacional e internacional. Su retiro marca el cierre de una generación que hizo historia para México y abre una nueva etapa en su vida personal, con la familia y la fe como ejes principales.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
