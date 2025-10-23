Ser médico en México, una vocación que se honra con el alma

Ciudad de México.- Desde niño, el doctor David Eduardo Cervantes Barragán, jefe del Servicio de Genética del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos (Pemex), soñaba con curar. No fue una decisión fortuita, sino una herencia de amor y ejemplo. En el marco del Día del Médico, comparte una reflexión sobre el sentido humano de su profesión, ese que se fortalece en cada historia de vida que acompaña.

“Mi familia me inspiró a ser médico. Mi madre, mis hermanas, mi pareja… ellos me dieron el ejemplo de entrega y empatía”, recuerda.

Esa semilla familiar germinó durante los años de formación, cuando entendió que ser médico no sólo es dominar la ciencia, sino comprender la fragilidad y la esperanza del ser humano.

“La carrera de medicina es diferente a todas las demás, implica retos, sacrificios y una enorme responsabilidad con nuestros semejantes”, afirma.

En esas largas jornadas de estudio, en las guardias interminables y en los momentos de duda, descubrió el verdadero significado del servicio. “No hay mejor carrera. Estudiar el cuerpo humano, entenderlo y servir al paciente es algo que llena el alma”, asegura.

Valor humano detrás de la bata

Hoy, el doctor Cervantes dirige el área de genética médica en Pemex, una especialidad que requiere precisión y paciencia.

En México, los genetistas son escasos: según datos de la Secretaría de Salud, existe apenas uno por cada medio millón de habitantes. Esa realidad lo impulsa a seguir formando nuevas generaciones de especialistas, convencido de que el conocimiento se multiplica cuando se comparte.

Para él, la medicina sólo tiene sentido cuando se ejerce con humanidad. “El paciente que tienes enfrente es lo más importante. A veces no basta un tratamiento, basta escuchar, abrazar o acompañar”, explica.

A lo largo de su trayectoria, ha vivido momentos que lo marcaron. Entre ellos, el fallecimiento inesperado de un paciente durante su internado.

“Fue una experiencia que me marcó. Aprendí que debemos actuar siempre con precisión y compasión, porque la vida puede cambiar en un instante”.

Pero también ha experimentado la gratitud que da sentido a su vocación.

“Cuando un paciente se recupera y te dice gracias, cuando su familia te sonríe, ahí recuerdas por qué elegiste ser médico”, comparte.

Enseñar para seguir sanando

Además de su labor en el hospital, el doctor Cervantes dedica tiempo a la enseñanza universitaria. Para él, formar nuevos médicos es una manera de extender la esperanza. “Mis alumnos también me enseñan. Me inspiran a mejorar, a ser más flexible y a mantener viva la curiosidad científica”, dice con orgullo.

Considera que enseñar es otra forma de cuidar.

“Si no compartimos lo que sabemos, ese conocimiento se pierde. Enseñar es seguir sanando, pero a través de otros.” En las aulas, busca transmitir no sólo técnica y teoría, sino también la ética y la empatía que distinguen a un verdadero médico.

A los jóvenes que sueñan con portar una bata blanca, les deja un consejo que resume toda una vida de entrega: “El camino será largo y lleno de obstáculos, pero no pierdan la fe. Si eligen esta profesión por vocación, siempre encontrarán la recompensa en el rostro de un paciente que vuelve a sonreír”.

Un homenaje a quienes curan con el corazón

En el Día del Médico, el doctor Cervantes envía un mensaje de aliento a quienes eligieron esta profesión de servicio.

“Felicidades a quienes están empezando, a los que se encuentran en formación y a los que ya ejercen. Todos compartimos el mismo sueño: aliviar y acompañar. Aunque el camino sea duro, vale la pena cada paso”.

