“Tu vida va a cambiar para siempre”: niños escucharon que tendrán una familia

Monterrey.— En medio de abrazos, lágrimas y sonrisas que no necesitan palabras, 22 niñas y niños encontraron en octubre lo que tanto esperaban: una familia. A través del programa Capullos, impulsado por AMAR a Nuevo León, los pequeños dejan atrás la incertidumbre para iniciar una nueva historia acompañados por el amor de padres que los esperaban con ilusión.

Desde 2021, 348 niñas y niños han hallado un hogar gracias a esta iniciativa. Para muchos, el momento del encuentro se convierte en el inicio de una vida distinta, donde la esperanza y el amor se entrelazan en cada abrazo.

La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, expresó su gratitud hacia las familias que se han acercado con el deseo sincero de ofrecer un nuevo comienzo. “En la adopción no sólo un niño encuentra una familia… también una familia encuentra un pedacito que le faltaba”, afirmó.

La emoción de los padres

Entre las nuevas mamás y papás, las palabras brotan con la voz entrecortada y los ojos llorozos. “Les tenemos puras buenas noticias. ¡Aquí hay una familia!”, se escucha decir con alegría a uno de los padres adoptivos.

“Principalmente siempre hemos deseado ser papás. Vimos una oportunidad de ambas partes, porque podemos ayudar y dar mucho amor”, comparte una pareja. Otro matrimonio agrega: “Tenemos muchos años queriendo formar una familia. No se ha dado naturalmente, pero tenemos todo el amor para entregarlo”.

LEE “Esperar a mamá”: la historia de María, una joven que aprendió a sanar

Cada testimonio revela un mismo sentimiento: el deseo profundo de cuidar y acompañar. Algunos describen el momento como un llamado del corazón. “Siento que es un anhelo. Ser mamá o una guía para un niño es lo que siempre he soñado”, confiesa una de las nuevas madres.

La despedida que se convierte en esperanza

En los albergues, las cuidadoras preparan a los pequeños con dulzura y ternura. “Ya vas a tener familia, papacito”, les dicen con emoción y nostalgia. “Mañana conocerás a tus nuevos papás, van a jugar fútbol, van a jugar a lo que tú quieras”, comentan mientras les ayudan a empacar sus juguetes favoritos.

Las voces de las cuidadoras se mezclan con las risas de los niños que, entre incredulidad y alegría, repiten una y otra vez: “¿De verdad tengo papás?”. La promesa de una vida nueva se hace real cuando escuchan: “Tu vida va a cambiar para siempre”.

El abrazo que lo dice todo

El instante en que padres e hijos se ven por primera vez queda grabado en el alma. “Es una respuesta de Dios a todo ese tiempo que nos hizo esperar”, dice uno de los papás al recibir a su hijo. Otro susurra entre lágrimas: “Te prometemos que vamos a construir un arcoíris para ti”.

Los abrazos se multiplican, los nombres se pronuncian por primera vez con amor. “Voy a ser tu mamá. Voy a cuidarte y amarte siempre”, dice una mujer conmovida. “Gracias, mami”, responde la pequeña con una sonrisa que resume toda la historia.

Las risas y los sollozos llenan el lugar. Algunos sólo alcanzan a decir “¡Qué hermoso estás!”.

En cada adopción se escribe una historia de esperanza que cambia destinos. Las risas de los niños, los abrazos de los padres y las lágrimas compartidas revelan que el amor puede renacer donde antes hubo espera.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv