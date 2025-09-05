Un México en lista de espera: la esperanza que crece con la donación de órganos

Ciudad de México.- La vida de miles de personas en México depende de un trasplante. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), más de 200 mil pacientes necesitarán un órgano en los próximos años, cifra tres veces mayor que en países como Uruguay o Argentina.
El reto de esperar un órgano.
En México, el proceso para recibir un trasplante puede durar hasta una década, mientras en Brasil, Colombia o Chile la espera oscila entre uno y tres años.
El Organismo internacional señala que la falta de programas nacionales sólidos, recursos humanos capacitados y cobertura financiera suficiente limita el acceso equitativo.
Actualmente, 19 mil 82 personas esperan un órgano en el país, de acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).
La titular del Cenatra, Rosa Erro, reconoció que tras la pandemia los avances han sido “pequeñitos”, pero firmes. La donación en México alcanzó una tasa de 4.6 por cada millón de habitantes, muy por debajo de Uruguay, que lidera en la región con 16.8.
Erro subrayó que el objetivo es reducir la lista de espera a la mitad.
“Un México sin lista de espera significa que nadie quede atrapado durante años sin una oportunidad de trasplante”, afirmó.
Ana decidió donar un riñón a su hermana Cristina, quien llevaba siete años en espera. Las diálisis semanales debilitaban su salud y el órgano nunca llegó de un donante cadavérico.
“Me daba miedo, pero ya no había otra opción para mi hermana”, relató. La cirugía le devolvió a Cristina una nueva esperanza de vida.
El valor de la conciencia social.
Historias como la de Ana y Cristina reflejan que la donación de órganos no solo salva vidas, también transforma familias enteras. Cada decisión individual contribuye a un cambio colectivo.
La OPS insiste en que México necesita fortalecer sus programas de trasplantes y concientizar a la población sobre la importancia de donar. La esperanza crece cada vez que alguien dice “sí” a la vida de otro.
ARH
México
SSPC advierte: videos con IA suplantan voces y engañan; descubre cómo cuidar tu confianza digital
Ciudad de México.- La SSPC alerta hoy sobre videos creados con IA que suplantan funcionarios públicos y ofrecen inversiones falsas. Esta amenaza digital impacta vidas y exige cuidado ciudadano.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, detecta videos generados con inteligencia artificial (IA) que imitan voces e imágenes de autoridades.
Ciberdelincuentes usan esas imitaciones para simular mensajes oficiales que invitan a invertir en ofertas engañosas.
Estas supuestas oportunidades carecen de respaldo institucional y buscan defraudar mediante suplantación de identidad.
Estos fraudes erosionan la confianza pública y afectan especialmente a quienes tienen menor experiencia digital.
La tecnología deepfake hace que muchos videos parezcan reales, aunque presenten gestos robóticos, sincronía fallida o tonos monótonos.
Verifica siempre en sitios y comunicados oficiales antes de creer o compartir información. Cuida detalles como ortografía y dominio de las páginas consultadas.
Usa únicamente canales oficiales para trámites o información sensible.
Infórmate sobre estafas comunes y comparte alertas, especialmente con adultos mayores o personas con menos experiencia digital.
Ajusta tu privacidad en redes sociales y evita que desconocidos accedan a tus datos personales.
Reporta contenido sospechoso en redes para ayudar a frenarlo y proteger a otros.
Al mantenerse alerta y compartir esta guía con empatía, cada persona fortalece la protección colectiva en el ciberespacio. Si consultan la Ciberguía, encuentran orientación clara y accesible.
ARH
México
Educación con Rumbo alerta sobre retrocesos en cobertura y calidad educativa
Ciudad de México.— En víspera del primer informe de labores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 2024-2025, la organización Educación con Rumbo advirtió vacíos, retrocesos y falta de estrategia para garantizar una educación de calidad en México.
Sin Programa Sectorial de Educación y con presupuesto en puerta
Educación con Rumbo explicó que a once meses de la actual administración, la SEP no ha presentado el Programa Sectorial de Educación, pese a que el 8 de septiembre se entregará el proyecto de presupuesto. “Esto implica que se están planteando inversiones sin una estrategia clara ni un rumbo definido”, señaló la organización.
Retroceso en cobertura y aumento del abandono escolar
Refirió que cifras oficiales muestran una tendencia preocupante:
Cobertura en educación básica: disminuyó 1.3 puntos.
Abandono en media superior: pasó de 11.2% en 2022-2023 a 11.3% en 2024-2025.
Reprobados en secundaria: 32,464 alumnos en 2022-2023, 42,282 en 2023-2024 y 44,052 en 2024-2025.
Ante estos datos, Educación con Rumbo cuestionó: “¿Qué se está haciendo para revertir estas tendencias? ¿Qué capacitaciones están recibiendo los docentes? ¿Cómo está abonando la modificación del nuevo modelo educativo o del nuevo Plan de Estudios?”.
Omisiones en evaluación, inglés y lectura
Asimismo, señaló que la Secretaría de Educación Pública dejó fuera información clave sobre la modificación de libros de matemáticas de primero a tercer grado de primaria a cargo del Cinvestav; así como del avance de México en la prueba PISA y la definición de responsabilidades en el organismo MejorEdu.
También las metas, recursos y resultados del Programa Nacional de Inglés y de la Estrategia Nacional de Lectura.
Consejos de participación escolar, sin consolidación nacional
De acuerdo con el análisis, los Consejos de Participación Escolar sólo operan en ocho estados. A nivel municipal su instalación es mínima y aún no se crea el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación.
Rezago de aprendizajes
De acuerdo con Educación con Rumbo, el verdadero reto no se limita al acceso a la educación o a la conclusión de estudios, sino a la calidad y habilidades adquiridas.
“La pobreza de aprendizajes también entra en este indicador”, subrayó.
¿Se prioriza la excelencia educativa en México?
La organización concluyó que el panorama educativo nacional carece de rumbo y de políticas públicas eficaces.
La pregunta persiste: ¿están realmente la Presidenta Sheinbaum y la Secretaría de Educación priorizando una educación de excelencia para México?”, finalizó.
ebv
México
Un diagnóstico a tiempo protege a mamá y bebé de la diabetes gestacional
Ciudad de México.— En México, una de cada cuatro mujeres vive con prediabetes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2022). De acuerdo a un análisis realizado por la organización Dateras, con apoyo de Merck, revela que las mujeres enfrentan mayor riesgo que los hombres y una vulnerabilidad especial durante el embarazo.
Cuidar la vida desde el inicio
La diabetes gestacional afecta a la mujer embarazada y puede influir en la salud del bebé. El diagnóstico temprano y la prevención salvan vidas.
¿Qué es la diabetes gestacional?
La diabetes gestacional es un tipo de enfermedad que se detecta por primera vez durante el embarazo. Se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre y puede afectar la salud de la madre como el desarrollo del bebé.
“Las consecuencias de la diabetes gestacional pueden generar consecuencias fatales”, explicó la endocrinóloga Patricia Medina.
Aunque representa una complicación seria, existen medidas de control efectivas. Mantener una alimentación saludable, realizar actividad física y seguir, en caso necesario, el tratamiento médico, permiten reducir los riesgos. En la mayoría de los casos, los niveles de glucosa vuelven a la normalidad después del parto, aunque las mujeres que la han padecido presentan mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2.
Síntomas que requieren atención
La diabetes gestacional suele avanzar sin síntomas graves, por lo que muchas mujeres desconocen que la padecen hasta que se realizan pruebas de control. Sin embargo, existen señales que pueden alertar:
Visión borrosa.
Fatiga constante.
Infecciones frecuentes en vejiga, vagina o piel.
Sed excesiva.
Aumento en la frecuencia de la micción.
Náuseas y vómito.
Pérdida de peso aun con incremento del apetito.
Ante cualquiera de estos síntomas, es recomendable acudir de inmediato a una valoración médica.
Factores de riesgo. Algunas condiciones incrementan las probabilidades de desarrollar diabetes gestacional:
Sobrepeso u obesidad antes o durante el embarazo.
Falta de actividad física.
Antecedentes de prediabetes o de diabetes gestacional en embarazos previos.
Síndrome de ovario poliquístico.
Antecedentes familiares de diabetes.
Prevención
La prevención debe comenzar antes del embarazo con hábitos saludables. Durante la gestación, los controles médicos regulares, las pruebas de glucosa y la atención especializada son fundamentales para reducir riesgos.
Un reto que crece con la edad
El estudio de Dateras mostró que la prediabetes aumenta con los años. En la última década, el 31% de las personas mayores de 60 años ha desarrollado esta condición, lo que representa un desafío para el sistema de salud y las familias.
“Antes de los 50 años, esta alteración en los niveles de glucosa es más común que en edades mayores; después de esa edad, la situación se invierte. Esto significa que la ventana de oportunidad para la detección y la prevención está principalmente en personas jóvenes y de mediana edad”, explicó Viridiana Ríos, investigadora y gerente general en Dateras.
Complicaciones a largo plazo
La cardióloga Rosa María Vargas advierte que, si la prediabetes o la diabetes gestacional no se controlan, pueden evolucionar a enfermedades graves: “Cuando la prediabetes no se controla a tiempo evoluciona a diabetes tipo 2, una enfermedad crónico-degenerativa, y aumenta el riesgo de complicaciones que afectan órganos como el corazón, los riñones, los ojos y los nervios”.
Enfermedades cardiovasculares, infartos y eventos cerebrovasculares son las principales complicaciones. La especialista resalta que “una detección temprana, cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico oportuno prescrito por el médico son clave para prevenir estas complicaciones”.
ebv
México
Cuando los hermanos educan: reglas, límites y responsabilidades en el hogar
Ciudad de México.— La relación con los hermanos es, en la mayoría de los casos, la más duradera a lo largo de la vida. Antes que la pareja y antes que los hijos, son los hermanos quienes comparten los primeros recuerdos y quienes, tras la partida de los padres, permanecen como lazos más sólidos. Así lo explica Edgardo Piedra, mentor matrimonial y familiar y director general de Yorkín School, al reflexionar sobre el papel de los hermanos en la formación de la persona y en la construcción de la vida familiar.
La primera escuela de convivencia
Edgardo Piedra subraya que la familia es la primera escuela donde se aprende a convivir, y en ella los hermanos ocupan un lugar central. Son los primeros compañeros de vida, aquellos con quienes se comparte la infancia y con quienes se establecen los primeros acuerdos y diferencias.
Las dinámicas varían según la etapa de desarrollo. Entre los 0 y 5 años los niños tienden a ser posesivos y poco dispuestos a compartir. De los 5 a los 11 años aparece con fuerza la idea de justicia, mientras que en la adolescencia predomina la búsqueda de identidad y autonomía. En esa etapa suele pedirse al hermano mayor que cuide a los menores, aunque él mismo se encuentra en pleno proceso de afirmar su individualidad.
El hermano cuidador en el hogar
El mentor matrimonial y familiar dijo que las circunstancias familiares llevan en ocasiones a que el hermano mayor quede a cargo de los más pequeños, mientras los padres deben ausentarse por motivos de trabajo. Piedra reconoce que no siempre es una situación deseada, pero responde a la realidad cotidiana de muchas familias.
En estos casos, recomienda que los padres establezcan reglas claras y que quede explícito que la responsabilidad final recae siempre en ellos. Los hermanos mayores pueden asumir tareas de cuidado durante tiempos específicos, pero sin ser sobrecargados con funciones que no les corresponden. Al mismo tiempo, los hermanos menores deben aprender a corresponder a esa responsabilidad con pequeños gestos de autonomía en la vida doméstica.
Conflictos y aprendizajes entre hermanos
Edgardo Piedra afirma que los conflictos forman parte natural de la convivencia y que, mientras no se ponga en riesgo la integridad física, emocional o espiritual de alguno de los hijos, es positivo que los hermanos aprendan a resolver sus diferencias de manera autónoma.
Cuando el desacuerdo se convierte en agresión o amenaza contra el más débil, entonces sí corresponde la intervención de los padres. Sin embargo, en la mayoría de los casos es enriquecedor que los hijos lleguen a acuerdos propios, porque ese aprendizaje será útil en su vida adulta, en el trabajo y en la relación de pareja.
Piedra define la relación entre hermanos como una escuela de negociación, donde se aprende que si uno gana, todos pueden ganar. La familia, dice, debe entenderse como un equipo en el que cada miembro aporta al bienestar común.
Los errores más comunes de los padres
Entre los errores frecuentes al mediar entre hermanos, Piedra menciona la sobreprotección, especialmente hacia el menor, y la falta de límites claros. No siempre el hijo menor es la víctima ni el mayor quien lleva ventaja. Los temperamentos y las personalidades influyen en la manera en que se desarrollan los conflictos.
Los límites, añade, son necesarios porque marcan caminos y consecuencias, elementos fundamentales para el desarrollo. Son además una preparación para la vida adulta, donde cada decisión tiene efectos y responsabilidades.
El tema del hijo favorito
Un estudio realizado por la Universidad de Cornell encontró que tres de cada cuatro padres reconocen haber tenido un hijo favorito. Piedra considera que cada hijo ocupa un lugar especial y diferente en el corazón de los padres, y que no se trata de favoritismo sino de atender a las necesidades de cada momento.
Un hijo que atraviesa una ruptura sentimental, una dificultad académica o un problema personal requiere más atención temporalmente. Esa cercanía no significa preferencia permanente, sino respuesta a una situación concreta que exige mayor apoyo.
Roles que marcan la vida
El hermano mayor suele asumir la responsabilidad del cuidado. El hermano del medio puede encontrarse en la posición de mediador o de equilibrio. El menor, con frecuencia, recibe atenciones adicionales, pero también enfrenta el reto de conquistar autonomía. Todos estos roles, según Piedra, configuran la manera en que se desarrolla la vida familiar y se fortalecen los lazos de fraternidad.
La relación entre hermanos es un lazo que atraviesa la infancia, la adolescencia y la vida adulta. Puede transformarse en complicidad, en apoyo o en reto constante, pero siempre permanece como una huella profunda. Preparar a los hijos para entender la diversidad de roles, resolver conflictos y asumir responsabilidades en equilibrio con su edad y madurez es, en palabras de Edgardo Piedra, una tarea de la familia como primera escuela de vida.
ebv
