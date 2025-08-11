“Volver abrazar la figura paterna y materna para sanar a la sociedad”, pide Tomás Ibarra

La familia, el primer hogar donde se aprende a sanar y amar

Ciudad de México.— “Desde que nacemos la familia es el primero y más importante proyecto que tenemos como equipo”. Con esta frase, Tomás Ibarra Guerra, director ejecutivo de la Fundación Incluyendo México, A.C., recordó que el núcleo familiar es el lugar donde se forman las capacidades, se encuentra apoyo en las necesidades y se reciben los lazos más profundos de amor. Es ahí donde una persona puede alcanzar la plenitud y desarrollar todo su potencial.

Riesgo de perder el sentido verdadero de la familia

Ibarra Guerra advirtió que la sociedad enfrenta un riesgo real: olvidar la esencia de la familia. Hoy, dijo, cualquier modelo de hogar parece querer sustituir sus bases, cuando en realidad la familia requiere pilares sólidos como la figura paterna y materna, un propósito compartido y un ambiente seguro. “Tenemos que retomar los principios de lo que es una familia… un lugar donde todos apoyemos los proyectos de cada uno de los miembros y podamos encontrar un espacio saludable”, expresó.

El primer entrenamiento para la vida

En la familia, los hijos aprenden a convivir, perdonar, compartir y trabajar en equipo. Estas experiencias, explicó, son la base para relacionarse en la vida adulta. “Si eso no lo tenemos, el día de mañana vamos a sufrir para socializar con otros”, señaló. La casa y sus relaciones cercanas son el primer ecosistema donde se moldea el carácter, la empatía y la responsabilidad hacia los demás.

Recuperar el valor de tener hijos

En medio de una cultura que considera tener hijos como una irresponsabilidad, Ibarra Guerra enfatizó que la verdadera irresponsabilidad es no ofrecer a un ser humano la protección de una familia. Subrayó que quienes asumen una corresponsabilidad social saben que apostar por la familia es la mejor inversión para el futuro. “La familia debe convertirse en el gran objetivo porque ahí es donde podemos realizarnos como personas”, afirmó.

Sanar para reconstruir

A quienes han vivido momentos difíciles, el director ejecutivo de la Fundación Incluyendo México, A.C. exhortó a trabajar por sanar sus heridas, reconciliarse con uno mismo y luego con los demás. “Es posible ser feliz a pesar de lo que vivimos en el pasado”. Para Ibarra Guerra, los errores y la adversidad no son condena, sino aprendizajes que permiten proyectarse hacia un futuro mejor.

