Vecinos héroes en la tragedia del Puente de la Concordia

Ciudad de México.— La tarde que parecía rutinaria se convirtió en una escena de horror cuando una explosión estremeció a Iztapalapa. Eran las 14:28 horas del miércoles 10 de septiembre cuando una pipa de gas estalló a la altura del Puente de la Concordia y la calma se transformó en gritos, humo y llamas que arrasaron todo a su paso.
El instante que cambió todo
El estruendo cimbró las colonias Lomas de Zaragoza y San Miguel Teotongo. En segundos, autos quedaron reducidos a fierros calcinados, ropa chamuscada cubrió las banquetas y la carretera se cubrió con una neblina blanca que confundía a todos. Conductores desesperados retrocedían mientras otros salían de sus vehículos buscando refugio. En medio del caos, hombres y mujeres corrían con la ropa ardiendo, pidiendo auxilio.
Primeros en responder
Los vecinos no esperaron instrucciones. Con cubetas de agua, garrafones y lo que tuvieran a la mano se convirtieron en rescatistas improvisados. Intentaban apagar las llamas en los cuerpos de quienes se consumían en plena calle. Otros sacaban cobijas para envolver a las víctimas y trasladarlas con apoyo de policías y paramédicos hacia ambulancias improvisadas. La solidaridad brotó de inmediato, aun con el miedo latente.
Entre ruinas y humo
La avenida y las calles quedaron marcadas por cenizas, pertenencias calcinadas y la imagen de vehículos reducidos a chatarra. Las columnas de humo eran combatidas por brigadas de Protección Civil que se unieron al esfuerzo vecinal. No había espacio para la indiferencia, solo para salvar vidas en medio del desastre.
La fuerza de una comunidad
La tragedia recordó la vulnerabilidad de una ciudad que convive con riesgos diarios, pero también mostró la fortaleza de sus habitantes. La reacción de los vecinos, que no dudaron en arriesgarse para auxiliar, se convirtió en símbolo de esperanza en medio del dolor.
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Ciudad de México.— En medio de la tragedia por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, una familia se convirtió en esperanza para quienes corren de hospital en hospital buscando a sus seres queridos.
Edson Alair Martínez, repartidor en aplicación, decidió junto a su esposa y su familia tender la mano a desconocidos. Su iniciativa alivió la angustia de muchos y mostró que la solidaridad surge donde menos se espera.
Ayudar sin pedir nada a cambio
Edson regresaba con su hija de la escuela cuando se enteró del accidente. La magnitud del hecho lo llevó a cambiar su rutina. “Vi que varios familiares iban al hospital de la Vocacional 7 y de ahí los mandaban a otro, los traían vuelta y vuelta y no es como que estuviera aquí a la vuelta de la esquina”, relató.
Ante esa situación, pidió a su esposa un letrero para ofrecer traslados gratuitos en motocicleta a los familiares de las víctimas. “Fue algo que nació de uno mismo, sin costo alguno. Publicamos en algunos grupos y hubo quienes quisieron mandarme dinero para la gasolina, pero a todos les dije que no”, explicó.
Una familia unida en la solidaridad
El gesto de Edson se convirtió en una acción compartida. Su tía, también conductora en aplicación, se unió a la tarea con su automóvil, y su abuela, a pesar de su edad, decidió preparar tortas en casa para repartir a quienes pasan horas enteras en hospitales. “Ella ya no tiene mucha movilidad, pero quiso ayudar. Nos dijo que las tortas eran su forma de estar presente”, contó Edson.
La iniciativa de esta familia marcó la diferencia para quienes se encontraban agotados por la incertidumbre y la falta de información en los hospitales.
Yo los llevo
La explosión en el Puente de la Concordia dejó un saldo doloroso y mostró la vulnerabilidad de las familias ante las emergencias. Sin embargo, también reveló que la fuerza de la comunidad puede amortiguar el impacto de la tragedia. Historias como la de Edson y su familia recuerdan que en medio de la desgracia siempre existen manos dispuestas a sostener a otros.
La explosión dejó decenas lesionados y familias de movilizaron a distintas instituciones de salud de la Ciudad de México Entre protocolos y traslados, los familiares enfrentaron largas jornadas de espera, y fue ahí donde surgió la ayuda inesperada.
Gestos de solidaridad
La solidaridad de una familia en Iztapalapa es un respiro en medio del dolor. La acción de Edson, su esposa, su tía y su abuela mostró que los gestos sencillos —un traslado, un alimento, una palabra de aliento— pueden convertirse en el soporte más valioso en medio de la adversidad.
Testamento, fundamental para evitar conflictos póstumos
No lo dejes pasar
Ciudad de México. — Septiembre es el Mes del Testamento producto de campaña, impulsada por el gobierno y notarios públicos, que promueve la cultura de planeación patrimonial.
De acuerdo con el Registro Nacional de Testamentos, solo 4.7% de la población contaba con este documento en 2024. La cifra representó aproximadamente 6.2 millones de personas en un país con más de 132 millones de habitantes.
El gobierno federal y los colegios de notarios han reiterado la importancia de formalizar un testamento para evitar disputas familiares y dar certeza jurídica a los bienes.
Importancia de realizar un testamento
El Colegio Nacional del Notariado Mexicano recordó que cualquier persona mayor de 16 años, con capacidad legal, pudo otorgar un testamento, sin importar su patrimonio.
Un testamento permitió evitar conflictos familiares, ya que otorgó certeza jurídica sobre la distribución de bienes. En ausencia de este documento, el Código Civil de cada estado definió herederos.
El instrumento también permitió designar tutores para hijos menores de edad o personas con discapacidad, asegurando cuidado y administración responsable de sus bienes.
Además, los testamentos incluyeron propiedades, dinero, deudas, pensiones alimenticias, obligaciones como el cuidado de mascotas y bienes futuros que los ciudadanos pudieran adquirir.
Cómo tramitar un testamento en la CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México detalló en su portal oficial los pasos para realizar el trámite de un testamento público abierto.
El procedimiento inició en módulos regionales, oficinas centrales de la Dirección General de Regularización Territorial o en unidades móviles conocidas como Testamóviles.
El ciudadano presentó identificación oficial, llenó la solicitud, realizó el pago bancario y recibió asignación de notaría. Posteriormente, la notaría fijó una cita para otorgar el testamento y entregar el documento final.
La Dirección General de Regularización Territorial se ubica en Azafrán 18, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. Su horario de atención fue de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Costos preferenciales durante septiembre
Durante septiembre, las notarías ofrecieron descuentos especiales como parte de la campaña nacional. El Gobierno capitalino precisó los precios aplicables en 2025.
El testamento universal básico para personas de 16 a 64 años tuvo un costo de mil 804 pesos. Con legados incluidos, el precio ascendió a 2 mil 614 pesos.
En el caso de adultos mayores de 65 años, el testamento básico costó 601 pesos, mientras que el documento con legados alcanzó mil 804 pesos.
La imagen tras la explosión en La Concordia que llenó de esperanza a capitalinos
Hasta el momento, se reportan más de 50 lesionados
Ciudad de México. — Tras una explosión de una pipa que transportaba gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, una imagen conquistó a los usuarios capitalinos.
El periodista Carlos Jiménez difundió una fotografía que muestra a un policía que carga a un menor en brazos tras la explosión.
Junto al uniformado y el menor, se encuentra una mujer lesionada tras el hecho que cimbró el oriente capitalino.
¿Qué pasó?
La tarde de este miércoles se registró una fuerte explosión en inmediaciones del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
Imágenes compartidas en redes sociales mostraron el momento del estallido y además cómo las llamas alcanzaron varios metros de altura. Vecinos y usuarios del Metro Santa Marta vivieron momentos de pánico.
De acuerdo con los primeros reportes, la explosión ocurrió alrededor de las 14:20 horas tras la volcadura de una pipa con capacidad de 49 mil 500 litros.
El estallido dañó al menos 18 vehículos en la zona, también generó desvíos vehiculares y obligó a desalojar a decenas de personas que transitaban cerca del lugar.
Bomberos trabajaron en el control del incendio
El jefe del cuerpo de bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que la pipa permanecía al 30% de su capacidad tras la explosión.
Decenas de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil participaron en los trabajos de control del incendio.
La Secretaría de Movilidad capitalina reportó cierres a la circulación desde Ignacio Zaragoza, a la altura de Tepalcates, y en Ermita Iztapalapa en ambos sentidos.
Clara Brugada confirmó saldo preliminar de lesionados
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que la explosión dejó 57 personas lesionadas. Entre ellas, 19 permanecen graves y reciben atención médica en hospitales capitalinos y mexiquenses.
De acuerdo con el Gobierno capitalino, los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales: 12 al Regional Juan Ramón de la Fuente, uno al ISSSTE Zaragoza, 15 al IMSS Los Reyes, 15 al ISSSTE Morelos, cinco al Instituto Nacional de Rehabilitación y 12 al Ampliación Emiliano Zapata.
Brugada informó además que instruyó a su gabinete a coordinar el apoyo a víctimas y supervisar las labores de emergencia.
Autoridades investigan causas del siniestro
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para determinar las causas de la volcadura y posterior explosión.
Hasta el momento, se desconoce la situación del conductor de la pipa. Autoridades capitalinas indicaron que la información sobre su estado formará parte de las diligencias.
La jefa de Gobierno agradeció el apoyo inmediato de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional. También agradeció a la Secretaría de Marina, Protección Civil y cuerpos de bomberos.
En las próximas horas se dará a conocer la lista oficial de lesionados, así como actualizaciones sobre el estado de salud de quienes permanecen hospitalizados.
“El aborto sigue siendo un delito en la Ciudad de México”: César Ruiz
A 18 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, advirtió que el aborto sigue teniendo carácter de delito y denunció que en el debate público persisten afirmaciones falsas que buscan confundir a la sociedad.
Las mentiras sobre la despenalización
Entrevistado en el Congreso de la Ciudad de México, Ruiz Jiménez afirmó que es importante señalar las mentiras y las carencias de las resoluciones de la Suprema Corte en torno al aborto, para dejar de repetir mentiras que dominan el discurso público.
La primera falsedad, explicó, es creer que existe una descriminalización total del aborto en la capital del país.
“Sigue siendo una conducta atípica y antijurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que el aborto sigue siendo un delito. Incluso en la Ciudad de México, cualquier persona que pase el periodo de excepción de 12 semanas, que aborte, comete un crimen, un crimen que sigue siendo sancionado en esta ciudad”.
Autonomía de los congresos locales
El director de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, señaló que es falso que la Suprema Corte obligue a los estados a modificar sus códigos para despenalizar el aborto.
“Eso también es una apreciación incorrecta, no es cierto. Ningún estado está obligado a descriminalizar. Por el contrario, lo que reconoce la Suprema Corte es la autonomía legislativa. Cada estado legisle como mejor le parezca a su comunidad”.
En ese sentido, recordó que el Congreso de la Ciudad de México, al igual que cualquier institución del Estado, tiene la obligación de observar los convenios internacionales firmados por México, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Derechos del concebido
Ruiz Jiménez subrayó que la tercera mentira consiste en afirmar que el concebido carece de derechos.
“Eso es incorrecto también porque incluso la Suprema Corte no se atrevió a decir que el concebido no tiene derechos. Sí reconoce que pasado un periodo breve y razonable cercano al momento de la concepción, el concebido tiene derechos, derechos que son oponibles y superiores al supuesto derecho a decidir su margen”.
Por ello, citó los instrumentos internacionales que protegen la vida antes del nacimiento:
“La Convención Americana de Derechos Humanos dice en su artículo 1.2 que persona es todo ser humano, todo miembro de la familia humana. Y el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño dice que protege los derechos del niño antes y después de su nacimiento”.
Con ello, afirmó que el concebido es reconocido como niño y miembro de la familia humana, lo que obliga a las instituciones mexicanas a salvaguardar sus derechos.
Un libro para desmontar mitos
Ruiz Jiménez, coordinador del libro El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mitos y Realidades, presentó la obra en el Congreso de la Ciudad de México.
Explicó, que el libro busca desmitificar todas las mentiras que se dicen en torno a la resolución de la Suprema Corte en tema de aborto y señalar las carencias jurídicas que han permeado en la interpretación pública.
