Vecinos héroes en la tragedia del Puente de la Concordia

Ciudad de México.— En medio de la tragedia por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, una familia se convirtió en esperanza para quienes corren de hospital en hospital buscando a sus seres queridos.

Edson Alair Martínez, repartidor en aplicación, decidió junto a su esposa y su familia tender la mano a desconocidos. Su iniciativa alivió la angustia de muchos y mostró que la solidaridad surge donde menos se espera.

Ayudar sin pedir nada a cambio

Edson regresaba con su hija de la escuela cuando se enteró del accidente. La magnitud del hecho lo llevó a cambiar su rutina. “Vi que varios familiares iban al hospital de la Vocacional 7 y de ahí los mandaban a otro, los traían vuelta y vuelta y no es como que estuviera aquí a la vuelta de la esquina”, relató.

Ante esa situación, pidió a su esposa un letrero para ofrecer traslados gratuitos en motocicleta a los familiares de las víctimas. “Fue algo que nació de uno mismo, sin costo alguno. Publicamos en algunos grupos y hubo quienes quisieron mandarme dinero para la gasolina, pero a todos les dije que no”, explicó.

Una familia unida en la solidaridad

El gesto de Edson se convirtió en una acción compartida. Su tía, también conductora en aplicación, se unió a la tarea con su automóvil, y su abuela, a pesar de su edad, decidió preparar tortas en casa para repartir a quienes pasan horas enteras en hospitales. “Ella ya no tiene mucha movilidad, pero quiso ayudar. Nos dijo que las tortas eran su forma de estar presente”, contó Edson.

La iniciativa de esta familia marcó la diferencia para quienes se encontraban agotados por la incertidumbre y la falta de información en los hospitales.

Yo los llevo

La explosión en el Puente de la Concordia dejó un saldo doloroso y mostró la vulnerabilidad de las familias ante las emergencias. Sin embargo, también reveló que la fuerza de la comunidad puede amortiguar el impacto de la tragedia. Historias como la de Edson y su familia recuerdan que en medio de la desgracia siempre existen manos dispuestas a sostener a otros.

La explosión dejó decenas lesionados y familias de movilizaron a distintas instituciones de salud de la Ciudad de México Entre protocolos y traslados, los familiares enfrentaron largas jornadas de espera, y fue ahí donde surgió la ayuda inesperada.

Gestos de solidaridad

La solidaridad de una familia en Iztapalapa es un respiro en medio del dolor. La acción de Edson, su esposa, su tía y su abuela mostró que los gestos sencillos —un traslado, un alimento, una palabra de aliento— pueden convertirse en el soporte más valioso en medio de la adversidad.

