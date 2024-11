Honduras vs. México, entre hostilidad y sed de venganza

Por: Germán Díaz Hampshire

Ciudad de México.- La Selección Mexicana del “Vasco” Aguirre regresa a la actividad en un duelo oficial, cuando la noche de este viernes 15 de noviembre enfrente a Honduras en suelo catracho, en el juego de “ida” por un boleto al Final Four de la Nations League de la CONCACAF, que tendrá lugar en marzo del próximo año.

El duelo tendrá lugar en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, una plaza que por lo general se le complica al cuadro Tricolor en sus visitas a esta nación centroamericana.

Fue hace 28 años la última vez que México jugó en este inmueble y los recuerdos no son del todo gratos, pues en aquella ocasión la escuadra local derrotó al combinado azteca, dirigido por Bora Milutinovic, en un duelo eliminatorio, rumbo a la Copa del Mundo de Francia 98.

La más reciente visita de México a Honduras, fue apenas hace un año y el resultado no fue favorable para los “verdes”, pues los centroamericanos se impusieron 2-0 en el encuentro de ida, disputado en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

En juego de Vuelta, México se recuperó y derrotó 2-0 a Honduras para empatar la serie en un duelo polémico que culminó con el triunfo mexicano en serie de penales, para clavarle la última espina al conjunto catracho, que no perdona aquella derrota y ahora busca sed de venganza a toda costa.

La derrota frente a México en el estadio Azteca dejó mal parados a los hondureños y con el coraje contenido, por lo que el partido ya se comenzó a “disputar” apenas este jueves con el arribo de los pupilos de Javier Aguirre a San Pedro Sula y en medio de un ambiente hostil, para ponerle más presión al cuadro visitante.

El ”Vasco” no se amedrenta.

En conferencia de prensa, previo al duelo ante Honduras, el técnico nacional Javier Aguirre reconoció la jerarquía de los catrachos como locales y que a México por lo general no le va bien en tierras hondureñas, pero advirtió que a la hora de la verdad, serán 11 contra 11 en el terreno de juego y confía que México saque un buen resultado que lo acerque al Final Four.

🎙 “Quisiera quitar el calificativo de hostil. No me atrevería a decir… ambiente hostil".



Las palabras de nuestro DT 🇲🇽 previo al partido de esta noche contra Honduras.



Conferencia completa ➡️ https://t.co/VMoNAFAFUj #PorMéxicoTodo 💚🤍❤️ pic.twitter.com/nMiZNa0VYf — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 15, 2024

“Es un partido importante, de 180 minutos, concentrados, son 11 contra 11, no ve por qué irnos por otro camino”, comentó Aguirre.

“(Será) complicado, me refiero a jugar como visitante, donde no tienes el apoyo del público, no eres favorito, no estás arropado por el tuyo, por lo complicado del campo, que sucedan cosas extraordinarias. Por historia, han sido partidos duros, en los cuales ellos nos han superado en la estadística, estos dos partidos tienen además un premio, el de asistir a la Final Four y la Copa Oro. Me gusta ir conociendo al equipo, a los seleccionados”, agregó el “Vasco”.

Posible alineación de México.

Javier “Vasco” Aguirre ya tendría definido el cuadro titular que se medirá a Honduras en San Pedro Sula, tomando en cuenta que algunos jugadores de gran jerarquía no fueron convocados para este cotejo, debido a diversos problemas físicos, entre ellos Santiago Giménez, Hirving Lozano y Johan Vásquez.

El cuadro al que le apostaría Aguirre sería el siguiente: en la potería Luis Malagón; en la defensa, Sánchez, Montes, Álvarez y Anguilo; en la media, Romo, Chávez y Pineda y en la delantera el “Chino” Huerta, Alexis Vega y Raúl Jiménez, quien por cierto, ha vuelto a retomar su nivel de una forma impresionante en la Premier League de Inglaterra, con el Fulham.

¿Dónde ver el Honduras vs México?

El duelo entre catrachos y mexicanos, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Nations League, tendrá lugar este viernes 15 de noviembre en el estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula, en punto de las 8:00 pm.

El duelo podrás seguirlo en vivo y en directo en televisión abierta a través de Canal 5 de Televisa y Azteca 7 o a través de TUDN en televisión de paga.

Otras alternativas son la plataforma de VIX o ingresar al sitio de tvazteca.com.

