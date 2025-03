La UNAM transforma el Sargazo en solución sostenible para la construcción 

Ciudad de México.-¿Quieres saber que sintió y cómo vivió Katya Echazarreta la experiencia de viajar al espacio? Ahora es posible que cualquier estudiante latino o mexicano, que sueña con participar en una misión espacial, pueda cumplir su anhelo gracias a que la astronauta dirigirá un primer viaje espacial.

La astronauta Katya Echazarreta conoce la importancia de fomentar oportunidades para los estudiantes de ciencias y anunció que por primera vez la fundación que lleva su nombre abrió una convocatoria para mayores de 18 años que quieran vivir una experiencia similar a un vuelo espacial.

Gracias al programa Fly with Me in ZERO-G, un selecto grupo de estudiantes podrá entrenar en un vuelo con microgravedad junto a mentores expertos de la industria aeroespacial como la ingeniera Katya Echazarreta.

Esta es una iniciativa sin precedentes que busca inspirar a la siguiente generación de exploradores espaciales en México y Latinoamérica.

La científica indicó que este tipo de eventos tienen efecto en las infancias y en los jóvenes y se abren posibilidades a los mexicanos que tienen el sueño de llegar al espacio y de impulsar esta trayectoria, pues hay muchos jóvenes que tienen talento, pero hacen falta oportunidades.

La Fundación Espacial y Space for Humanity abren una oportunidad única para aquellos que sueñan con viajar al espacio.

Katya Echazarreta, primera mujer mexicana en viajar al espacio y fundadora de la Fundación Espacial, forma parte de la mesa directiva de Space for Humanity y será una de las guías en esta experiencia transformadora.

¿Qué es la microgravedad?

Es un desafío físico y mental para los astronautas, y este entrenamiento ayudará a los participantes a adaptarse a estas condiciones, mejorar su coordinación y aprender a desplazarse en un entorno similar al del espacio.

El vuelo se llevará a cabo el 13 de abril de 2025 en Titusville, Florida, Estados Unidos.

Quienes estén interesados deberán aplicar a través de los sitios oficiales de dicha fundación, presentar un currículum y expresar su amor y pasión por el espacio.

Para conocer los requisitos completos y detalles sobre la experiencia, visita la página especial de Fundación Espacial.

¿Quién es Katya Echazarreta?

Katya Echazarreta, de 28 años, es ingeniera electrónica. En 2022, se convirtió en la primera mujer mexicana en viajar al espacio como parte de la misión Blue Origin NS-21. Ha trabajado en la NASA como ingeniera y fue seleccionada entre más de 7000 candidatos para su primer vuelo espacial. Actualmente, lidera iniciativas para fomentar la participación de Latinoamérica en la industria aeroespacial.

