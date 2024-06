Jennifer Lopez y Ben Affleck salen en familia

Ciudad de México.– En Festival Internacional de Cine de Cannes, que concluyó el pasado fin de semana, lo que prometía ser un momento de éxito profesional para la actriz dominicana Massiel Taveras, se convirtió en una situación incómoda y desafiante al tratar de posar con un diseño que mostraba el rostro de Jesús.

Massiel Taveras, conocida por haber sido Miss República Dominicana 2007, llegó al evento con un impresionante vestido diseñado por Giannina Azar, cuyo punto focal era una capa de casi tres metros de largo, adornada con la imagen de Jesús.

Su intento de exhibir esta obra de arte en la alfombra roja fue obstaculizado por el equipo de seguridad del festival.

El incidente ocurrió cuando Taveras se encontraba subiendo las emblemáticas escalinatas rojas donde posan las celebridades. Mientras intentaba acomodar la imponente cola de su vestido para mostrar el rostro de Jesús ensangrentado bajo una corona de espinas, una guardia de seguridad se acercó y, trató de sacarla del lugar. Además le impidieron que se detuviera para ser fotografiada.

A pesar de los intentos de la guardia para evitar que posara, ella se mostró decidida a lucir su atuendo y enfrentó la situación visiblemente molesta.

Finalmente, tras llegar a la cima de las escaleras, Massiel Taveras logró acomodar la capa y posar ante las cámaras, a pesar de la persistencia de la guardia de seguridad. El video de este momento se viralizó rápidamente en redes sociales, generando un gran impacto y numerosas reacciones.

