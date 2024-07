“La joven y el mar”, la historia de una mujer extraordinaria

Ciudad de México.- La extraordinaria historia de Trudy Ederle, la primera mujer que logró cruzar exitosamente a nado el Canal de la Mancha, se plasmó en la película La joven y el mar, que estará disponible en Disney+ a partir del 19 de julio.

Este drama inspirador, que estrenó en los cines de Estados Unidos el 31 de mayo de 2024, fue aclamado por la crítica, al igual que la interpretación de Daisy Ridley.

La película La joven y el mar narra la historia real de la chica que realizó la asombrosa hazaña de nadar más de 33 kilómetros, desde Francia hasta Inglaterra.

La actriz Daisy Ridley encarna a Trudy Ederle, la consumada nadadora, hija de inmigrantes, nacida en Nueva York en 1905, quien con el apoyo incondicional de su hermana mayor y de sus entrenadores, superó la adversidad y la hostilidad de la sociedad de la época para ascender en el equipo olímpico de natación.

Actúan también Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Kim Bodnia, Christopher Eccleston y Glenn Fleshler, está dirigida por Joachim Rønning y fue escrita por Jeff Nathanson, basada en el libro Young Woman and the Sea: How Trudy Ederle Conquered the English Channel and Inspired the World de Glenn Stout.

Los productores son Jerry Bruckheimer, Chad Oman y Jeff Nathanson, con Daisy Ridley como productora ejecutiva.

