López Obrador considera urgente la reforma al Poder Judicial

Ciudad de México.— Al final del sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se retirará de la vida pública y política del país, según ha reiterado.

“Yo no voy a conferencias, no acepto ninguna invitación a ningún tipo de actos públicos, políticos”, enfatizó este viernes.

La intención de López Obrador es retirarse completamente de la vida pública y política una vez finalice su mandato en 2024.

Sin embargo, hay una condición que podría hacer que el mandatario salga de su retiro que es la llamada de Claudia Sheinbaum.

”Solo atendería yo un llamado de mi presidenta, también haciendo uso de mi derecho a disentir toda la vida. Pero es lo único. Nada de que: yo conformo el movimiento obradorista porque soy amigo de Andrés Manuel”, dijo el presidente López Obrador.

Sus declaraciones se dan luego de que fue cuestionado si el obradorismo continuaría en México de la mano de sus hijos en caso de que decidan lanzarse a la política.

“Ellos son libres. Si deciden seguir participando lo van a hacer, pero no me van a representar porque yo ya concluyo y no voy a tener representantes”, acentuó.

Como parte de su retiro, también abandonará sus redes sociales, pues cancelará sus cuentas.

