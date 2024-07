Tras rumores de renuncia, SCJN aclara que Ministra Presidenta continúa trabajando

Ciudad de México.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclaró que la Ministra Presidenta, Norma Lucía Piña, se mantiene en su cargo ante las “versiones periodísticas en torno a la supuesta solicitud de renuncia”.

A través de un breve comunicado, la SCJN aseguró que la Ministra Presidenta continúa con los trabajos jurisdiccionales y administrativos inherentes a su cargo, y mantiene diálogo con los poderes Legislativo y Ejecutivo de cara a una reforma judicial.

En ese sentido, adelantó que Norma Lucía Piña encabezará, el lunes 8 de julio, el último de 14 foros del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, “el mayor esfuerzo de escucha a ciudadanas y ciudadanos para formular en agosto una propuesta con base en dichos foros para una reforma judicial”.

¿CONFLICTO INTERNO?

Cabe destacar que, de acuerdo al periódico Reforma, la ministra Yasmín Esquivel confirmó que pidió la renuncia de Norma Piña como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque con su gestión las relaciones con los otros dos poderes de gobierno han decaído.

Asimismo, Yasmín Esquivel llamó a la ministra presidenta a renunciar por voluntad propia y evitar una votación oficial de destitución.

QUE CONTINÚE

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no es necesaria la renuncia de la ministra presidenta de la SCJN.

López Obrador dijo que no hace falta que renuncie nadie, “es nada más que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma judicial, hacer un buen análisis, un buen diagnóstico, ya nosotros presentamos una iniciativa de ley, que se revise, que se vean los tiempos, los procedimientos que se deben de aplicar, que se fijen los tiempos para la elección y que se inicie el proceso con una convocatoria donde puedan inscribirse los aspirantes”.

El presidente dijo que no hay nada en contra de la ministra Norma Piña, aunque ella tenga procedimientos que uno no pueda aceptar o compartir, además de que no solo es ella, sino que hay una crisis en el Poder Judicial.

