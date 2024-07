Live Action revela estrategias de marketing engañoso que utilizan centros de aborto

Ciudad de México.— La organización Live Action reveló que las clínicas de Planned Parenthood y otros centros de aborto en Estados Unidos han utilizado campañas de marketing engañosas durante décadas para atraer a niñas y mujeres a someterse a procedimientos abortivos.

Investigaciones encubiertas realizadas por Live Action destapan que varios centros de abortos, incluyendo Planned Parenthood, ofrecían asesoramiento médico inexacto sobre los abortos.

De acuerdo al reporte, Planned Parenthood evita deliberadamente utilizar términos humanizadores para referirse a los niños no nacidos en su promoción del aborto, a pesar de que en otros contextos se refieren a ellos como “bebés”.

Las tácticas engañosas de Planned Parenthood identificadas por Live Action incluyen:

Redefinir cuándo comienza la vida: Modificar la definición del inicio de la vida según la conveniencia.

Cambiar la terminología dependiendo del “deseo” del niño por nacer: Usar diferentes términos según si el embarazo es deseado o no.

Diferenciar entre un aborto espontáneo y un aborto químico: Representar al embrión de manera distinta en cada caso.

Representar incorrectamente al niño no nacido: Describir al bebé como una mancha o un “punto”.

Afirmar que la píldora abortiva es extremadamente segura: Compararla favorablemente con casi cualquier otra cosa.

Ocultar información sobre los riesgos del aborto: No proporcionar datos completos sobre los posibles peligros.

Publicitar “opciones de embarazo” mientras se promueve intensamente el aborto: Ofrecer aparentes alternativas al embarazo que en realidad conducen al aborto.

Live Action subrayó que este plan de marketing engañoso permitió a Planned Parenthood realizar casi 400 mil abortos sólo el año pasado en Estados Unidos. Desde el año 2000, la organización ha llevado a cabo más de 7.1 millones de abortos y ha recibido casi 10 mil 700 millones de dólares, consolidándose como el gigante del aborto.

