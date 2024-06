Resultados electorales 2024

Por Mtro. Guillermo Moreno Ríos

Manifiesto con todo respeto mi sentido pésame por las personas fallecidas en un acontecimiento que no debió ser, ni suceder.

El colapso del escenario durante un mitin político en San Pedro Garza García, Nuevo León, ha puesto de manifiesto lo inútiles, innecesarios y peligrosos que pueden llegar a ser los eventos masivos de esa naturaleza, sobre todo si no se respeta la normatividad aplicable para salvaguardar la integridad del ser humano, principalmente la vida.

En este contexto he mencionado el desprecio de los empresarios hacia los argumentos jurídicos en aras de una malentendida, pero no innecesaria, mejora regulatoria, recordando que UN DÍA GANADO EN UN TRÁMITE NO VALE UNA VIDA, y ahora, podemos añadir, TAMPOCO UN VOTO LO VALE.

Resaltaré algunos puntos de manera especulativa, de acuerdo a la revisión de sus leyes y reglamentos vigentes y de lo sucedido y que fue expuesto en diversos medios digitales, y que algunos medios locales me han entrevistado al respecto, de lo que he comentado lo siguiente:

Fue un evento Político

No considero que las autoridades municipales o estatales, tanto responsables de la aplicación de los reglamentos de eventos públicos y de protección civil, no hayan tenido el conocimiento y experiencia como para no saber interpretar los avisos meteorológicos, pero, al ser un evento político, por lo general, las disposiciones de protección civil que son claras y contundentes en ambos reglamentos, pasan a segundo o tercer término, con una ausencia severa de autoridad del funcionario responsable para poder detener el evento (sin entender que ni cigarros le llevarán a la cárcel quienes le piden el favor u obligan a ser omisos), es decir, se requiere un tremendo valor cívico y no una necesidad laboral, como lamentablemente en muchos de los casos llega a suceder, por ser incapaces de querer contradecir al superior y aun sabiendo el riesgo, no queda otra más que obedecer. Pero si, si queda de otra.

No Atención de Avisos

El pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había emitido alertas claras sobre vientos fuertes, lluvias intensas y posibles torbellinos en la región. Sin embargo, estas advertencias no fueron atendidas adecuadamente por los organizadores del evento y las autoridades responsables, lo que cuestiona la diligencia y previsión de los sujetos obligados y sobre todo la irresponsabilidad, cinismo e ignorancia del mandatario neoleonés al afirmar públicamente tener desconocimiento de dichos avisos y manejando esto como un acto imprevisto. Solo ratifica su ausencia de asesores jurídicos que lo empujan a hacer el ridículo mediático, como quedó demostrado también hace apenas unos meses.

Aplicación de los Reglamentos

Aunque los reglamentos municipales marca que se debe de presentar Dictamen Estructural y Carta Responsiva y que confiamos así haya sido, este tipo de estructura es inadecuada para soportar vientos fuertes, especialmente cuando se combinan con elementos como lonas y pantallas que actúan como velas de velero. También marca que al menos son 10 días de anticipación la solicitud previa a la celebración del evento, entre otras disposiciones que visiblemente no se cumplieron.

Ausencia de la Transferencia Financiera de Riesgos

Los reglamentos en San Pedro Garza García estipulan que cualquier organizador de eventos debe contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil para cubrir eventualidades. La posible falta de seguros específicos y adecuados pudo haber contribuido a la gravedad de la carga económica sobre el gobierno y los afectados, en donde los responsables del evento no están cubriendo y deben de hacerse cargo. Pero con este acto de “buena voluntad” del gobierno estatal no exime de otro tipo de disposiciones legales o penales, ya que hubo decesos por negligencia, ni tampoco al ayuntamiento o a quien resulte responsable.

Negligencia, Permisividad, Tibieza y Corrupción

El incumplimiento de las normas y la falta de respuesta pueden atribuirse a una combinación de negligencia, falta de coordinación y priorización de la logística política del evento sobre la seguridad. La rápida instalación del escenario y la elección de una estructura inadecuada subrayan una falta de previsión y evaluación de riesgos por parte de los organizadores.

En 2019, durante la presentación de un gran libro de un colega y mejor amigo cubano, José Baró, afirmé: “la corrupción cobra el nivel de importancia que le corresponde como uno de los principales causantes de desastres …. No me queda duda que si los funcionarios de protección civil en el país leyeran el libro …. se corre el riesgo de ocasionar una renuncia masiva de muchos de los casos, ante el entendimiento de los niveles de responsabilidad, civil, penal y moral que tienen y que ni siquiera lo saben”. https://ratogapan.blogspot.com/2019/10/enfrentando-los-riesgos-socionaturales.html

El colapso expone los múltiples fallos en la organización y supervisión de autoridades, desde la inadecuada respuesta a los pronósticos meteorológicos hasta la falta de aplicación de reglamentos de seguridad, la presunción de falta de seguros de responsabilidad civil adecuados y la cancelación del evento.

Un voto no vale una vida, y es imperativo que se cumplan y respeten todas las normativas de seguridad vigentes para prevenir tragedias. No sólo en Nuevo León, sino en todo el país, ya que han sucedido desde 2017, al menos 10 colapsos similares de eventos artísticos, afortunadamente sin víctimas fatales y por ello, nadie le dio importancia y me pregunto: y en Sonora ¿Cómo vamos? tan sólo recordamos lo sucedido en Ciudad Obregón en febrero de 2023.

Ratifico lo solicitado a los diversos candidatos a la alcaldía de Hermosillo de descentralizar la dependencia de protección civil, no sólo por lo económico, sino para darle la verdadera importancia que requiere.

Mtro. Guillermo Moreno Ríos

Ingeniero civil, académico, editor y especialista en gestión de riesgos, resiliencia empresarial y urbana, seguros y derechos humanos.

incide.guillermo@gmail.com