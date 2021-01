‘Godzilla vs King’ ¿ya viste el tráiler?

Ciudad de México.- Después de sufrir el peor año para la exhibición de cine (2020), la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), demanda la reapertura de cines en las ciudades con semáforo rojo, y argumenta con evidencias científicas que las salas no son lugares de contagio.

En un estudio publicado en su sitio web señala que :

“Evidencia científica demuestra que los lugares cerrados con más probabilidad de contagio de COVID son aquellos donde se habla, grita y canta. En los cines no se habla. Por eso los cines NO son centros de contagio”.

No se ha documentado ningún caso de contagio en un cine

En una carta publicada en sus redes sociales, Canacine asegura que:

“Ir al cine es una actividad que se realiza en silencio con muy poca interacción social; en las salas de cine es posible garantizar la distancia social gracias a las butacas vacías entre asistentes y el aire de las salas que se reemplaza varias veces por función. Estudios científicos prueban que no hay un solo caso en el mundo que ligue un brote de contagios a una sala de cine”.

YA VISTE: 2020 El peor año para el cine en el mundo

Y comparte las ligas a las publicaciones científicas que lo demuestran, como un artículo de la Universidad de Cornell titulado “El impacto de la sonoridad de la vocalización en la transmisión de COVID-19 en espacios interiores”.

También sustenta su petición a las autoridades de la Secretaría de Salud, la Ciudad de México y el Estado de México, con otro estudio denominado “What settings have been linked to SARS-CoV-2 transmission clusters?” que analiza más de 200 casos de contagio masivo sin encontrar evidencia de un sólo caso en un cine.

Los estudios se pueden consultar en su página web.

Los empresarios, dueños de cines, agrupados en la Canacine, argumentan que “especialistas han analizado bases de datos con más de 1,500 casos de contagio de más de 5 personas en todo el mundo. No se ha documentado ningún caso de contagio en un cine.

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube