Compone Gilberto Ruiz himno al Museo de la Basílica de Guadalupe

Ciudad de México.- Un ejército de ratones y soldados, copos, bombones, chinos, flautas, españoles, angelitos y demás personajes del país reinado por el Hada de Azúcar (Blanca Ríos) regresan con la Compañía Nacional de Danza (CND) y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (OTBA), con el montaje del ballet El cascanueces.

Esta temporada será especial, emocionante y nostálgica para la Primera bailarina Blanca Ríos, quien interpreta al Hada de Azúcar, porque se despedirá de este rol y, en 2024, de los escenarios.

La bailarina principal de la CND cuenta que, además, la obra es toda una experiencia enriquecedora para niñas y niños, en particular para quienes como ella estudiaron o están estudiando danza clásica:

“Era todavía alumna de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (ESMDM) y me invitaron dos años consecutivos a interpretar a Clarita, de alguna manera eso me abrió las puertas a esta maravillosa compañía. Además, guardo recuerdos muy bonitos porque, así como hoy los niños de las escuelas de danza nos ven ensayar y bailan con profesionales, yo también los veía. Me acuerdo muchísimo de cómo Aurora Vázquez -entonces Primera bailarina del grupo dancístico- se preparaba para Azúcar, me sentaba en las piernas del escenario para mirarla y era hermosa, fue mi gran inspiración.”

blanca ríos, primera bailarina