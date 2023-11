Ustedes que pueden vean ‘Ojitos de huevo’: Alexis

Ciudad de México.– El Festival Internacional de Teatro Contemporáneo DramaFest 2023, centrado en la divulgación de la nueva dramaturgia mexicana y mundial, estará dedicado al intercambio artístico entre México y Canadá con Chihuahua como estado invitado.

El DramaFest, creado por Aurora Cano y Nicolás Alvarado en 2004 y se lleva a cabo de manera bienal, tanto en la Ciudad de México, como en distintos estados de la República Mexicana, vinculando en cada edición a un país invitado como dupla para el diálogo creativo.

En conferencia de prensa, la compañía Teatro de Babel, en voz de su productor Nicolás Alvarado, presentó a la reconocida directora yucateca Raquel Araujo como la nueva dirección artística del festival, siendo esta edición 2023 la primera que está a su cargo. En palabras de la propia Mtra. Araujo, la curaduría realizada para esta edición le ha permitido “conocer latitudes por sus letras, paisajes por metáforas, ideas que transportan afectos, y posturas, emergencias y soluciones posibles.” y se ha encontrado con “Dos países gigantes como tortugas fundadoras de mundos, mitologías contiguas y dialogantes; dos países con trepidantes etnicidades, y reclamos urgentes en un mundo colapsado.

DramaFest 2023 contará con la participación de las dramaturgas y dramaturgos Alanna Mitchell, Annick Lefebvre, David Yee, Étienne Lepage, Frédérick Gravel, Hannah Moscovitch, Keith Barker y Tara Beagan por parte de Canadá, mientras que del lado mexicano el festival presentará obras de Eduardo Castañeda, Ana Lucía Ramírez, Mabel Garza Blackaller, Valeria Loera y Verónica Bujeiro.

Canadá también trae al DramaFest 2023 dos producciones. La primera de ellas es un llamado de alarma medioambiental con la producción de Sea Sick de Alanna Mitchell con Franco Boni y Ravi Jain de The Theatre Centre. Allana nos comparte su odisea de tres años alrededor del mundo sobre la salud y la ciencia de los océanos con una sencilla contundencia y llamado a la acción. Por otro lado, una colaboración entre Étienne Lepage y Frédérick Gravel explorarán la idea de “lo peor” con Logic of the worst.

A casi 20 años de su creación, Dramafest es uno de los proyectos de teatro más reconocidos de México. Uno de los mayores logros del festival ha sido el haber creado expectativas nacionales e internacionales en relación al teatro mexicano contemporáneo, habiendo llevado el trabajo de autores y autoras mexicanas a ser conocido en diversas latitudes a nivel internacional. Igualmente, el festival ha logrado dar a conocer nuevas generaciones de artistas escénicos y establecer puentes entre la comunidad teatral de la Ciudad de México y las de algunos estados de la República Mexicana.

Algunos de los países y estados con los que ha colaborado el DramaFest han sido: Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, España, Argentina, Chile, Finlandia, Australia, Francia, Suiza y Rusia. Mientras que el festival ha tenido como estados invitados al Estado de México, Puebla, Jalisco, Morelos, Guerrero, Yucatán, Oaxaca y Guanajuato. La edición 2023 estará dedicada al intercambio artístico entre Canadá y Chihuahua.

DramaFest 2023 se llevará a cabo del 10 de noviembre al 10 de diciembre en la Ciudad de México y la Ciudad de Chihuahua.

