“El amor familiar es lo más hermoso”: Sheinbaum

Ciudad de México.— Al enviar un mensaje navideño y fin de año para las familias mexicanas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el amor familiar es lo más hermoso que existe.

durante la conferencia mañanera Sheinbaum Pardo invitó a no fomentar el consumismo y expresó que lo más importante es la unión y el amor familiar.

“Primero desearle a todas las familias mexicanas, a todas y todos los mexicanos, lo mejor para este fin de año. Que la pasen en familia, lo mejor para el 2025. Decirles que vamos a trabajar en cuerpo y alma, con cuerpo y alma para el bienestar de México”, afirmó.

La mandataria dijo que siempre es importante la reunión familiar, en ese sentido, anunció que pasará Navidad con su familia, especialmente con su hijo y nieto.

“El consumismo no lleva a ningún lado, que regalen amor, que se junten, es muy importante la reunión familiar, que si no se pueden juntar porque algunos no están en México, que se llamen por teléfono, que se hablen, que se quieran, que el amor familiar es lo más hermoso que hay. Que se cuiden, que se protejan, que apapachen a los adultos mayores”, explicó.

Aprovechando esta época del año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a la oposición a que “se tranquilicen y tomen el espíritu navideño”.

“Que los adversarios, tanto los militantes de partidos políticos como muchos comentócratas o en redes, (decirles que) es navidad, que se tranquilicen. Es un odio el que se tiene, una cosa que les surge así no sé de dónde, que tomen el espíritu navideño, que se tranquilicen”, puntualizó.

