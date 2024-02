Dios me invita a sus proyectos: Karyme Lozano.

Ciudad de México.- Como es tradicional, durante el Super Bowl los estudios cinematográficos estrenan nuevos adelantos de sus películas más esperadas; así Universal Pictures ofreció un nuevo adelanto de Mi villano favorito 4.

En el nuevo tráiler los minions son los protagonistas.

the future is in good hands. watch the DM4 big game spot now #MinionMade pic.twitter.com/n0szTVA4ZI