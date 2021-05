México supera las 223 mil muertes por Covid-19

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- México acumula 223 mil 455 muertos por Covid-19, después de que en las últimas 24 horas perdieron la vida 387 personas.

La Secretaría de Salud informó que existen 2 mil 725 nuevos contagios del coronavirus, que aumenta la cantidad a 2 millones 411 mil 503 los casos acumulados.

Ruy López Ridaura, Director General del Centro de Progamas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) de la Secretaría de Salud, reveló que México cumplió 20 semanas en decenso de casos de Covid-19.

Señaló que existe el 88 por ciento de camas de hospitalización general disponibles, mientras que el 12% se encuentran ocupadas.

Apuntó que, en camas con ventiladores, 86 por ciento se encuentran desocupadas y 14 por ciento tienen pacientes graves por la Covid-19.

Sobre el avance de la vacunación, el médico indicó que se han aplicado 29 millones 861 mil 331 dosis de las fórmulas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, SinoVac, Sputnik V y Cansino.

Agregó que el próximo cargamento de vacunas llegará el domingo 30 de mayo con 2 millones 195 mil 400 dosis de la fórmula AstraZeneca.

Agregó que, hasta el momento, no se lleva un registro de mujeres que no están embarazadas pero que buscaron aplicarse la vacuna a pesar de que no cumplían los requisitos por la edad.

