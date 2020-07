Sujeto golpea a chofer porque le pidió ¡ponerse cubrebocas!

Ciudad de México.- Una persona golpeó a un chofer porque le exigió que se pusiera un cubrebocas como lo piden las autoridades locales de salud .

El incidente pasó en Tepic, Nayarit donde el conductor no quería subir a un pasajero porque no traía la mascarilla.

El sujeto se molestó, se paró y lo golpeó. Por si fuera poco, se mantuvo arriba de la unidad y no quiso bajarse.

El chofer, de nombre Enrique Sojo, quien señaló que le pidió que se pusiera el cubrebocas para que no lo multaran.

“A mi me castiga el gobierno, a mi me infraccionan, y el señor me contestó con palabras altisonantes”, dijo.

“Hablé al 911 y no me hicieron caso, fui a la fiscalía y no me hicieron caso”.

“Hubo una persona que le prestó un cubrebocas y ni aún así se lo puso, y me dijo ‘a mi me vas a llevar a donde yo quiera'”, sentenció Sojo.