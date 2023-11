CMB rompe relaciones con Boxrec

Tashkent.— El Consejo Mundial de Boxeo anunció que no seguirá colaborando con BoxRec hasta que se reconozca el campeonato Bridger (200-224 libras). El organismo hizo una petición formal durante la convención 61 luego de 3 años de la categoría, pero no procedió, no quieren reconocer el Bridger weight.

Después de varias diferencias entre diversos integrantes de la familia del boxeo y el portal web Boxrec. Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), señaló que se analiza la posibilidad de dejar de colaborar con dicho portal debido a problemas y posturas que han asumido desde hace cinco años. Han generado descontento entre la familia del boxeo, entre otras situaciones.

“Tratamos de que se llegará a un acuerdo, ellos dicen que no, a partir de hoy rompemos todas las relaciones con Box Rec”: Sulaimán habló sobre el rompimiento con la página Box Rec, después de negar la petición del nuevo peso Bridger.

“Boxrec está lastimando el boxeo. Es muy peligroso. Hemos decidido romper relaciones por completo e iniciaremos una campaña en su contra”.

