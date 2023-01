Del Spartan al Oceanman, por recomendación médica, Cecilia Arratia incursionará en aguas abiertas

Ciudad de México.— Cecilia Arratia del Castillo, coordinadora de Gestión de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM y atleta auriazul, este 2023, por recomendación médica, ya no buscará llegar hasta el Spartan World Championship de Abu Dabi.

Lejos de abandonar el deporte en este 2023 por recomendación médica, Cecilia Arratia dará un giro a sus metas e incursionará en el nado en aguas abiertas para reivindicar su compromiso vital.

El súbito retiro de estas extremas pruebas deportivas tiene como objetivo priorizar la salud de su columna vertebral, que con el paso del tiempo, y el transcurso de los kilómetros recorridos, ha sufrido afectaciones.

“Me hicieron estudios antes de Navidad. Fue como ponerme un freno de mano, los especialistas me dijeron: ‘ya no te voy a preguntar cómo corres sino cómo caminas con lo que tienes’. Mis lesiones están muy cerca de la médula, encontraron dos hernias y dos discos mal. Tengo presionado un nervio por las mismas vertebras, por eso en este año descarto la idea de realizar Spartan Race, algo que realmente me llena de pasión y adrenalina. Requiero una nueva cirugía, pero estoy pensando si hacérmela o no, por el tiempo de recuperación”, afirma con voz entrecortada Arratia del Castillo, quien, lejos de ver un ocaso, ve una ventana soleada.