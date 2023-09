Diego Godín reveló que estuvo cerca de ser jugador del América

Ciudad de México.— La leyenda uruguaya, Diego Godín, estuvo en nuestro país y reveló que pudo llegar a la Liga MX. Actualmente Godín es embajador de La Liga española y dio su punto de vista sobre el caso Rubiales, tema que hasta la fecha sigue dando de qué hablar en todo el mundo.

Apena a Godín el caso Luis Rubiales y Jenni Hermoso, pide que se aclare por el bien del fútbol.

“El tema me da mucha pena, ojalá todo se pueda aclara por el bien del fútbol”.

El uruguayo confesó que le gustaría ver al delantero mexicano en el equipo colchonero, y ve con buenos ojos la llegada de Santi Giménez al Atlético de Madrid

Finalmente Godín, ex del Atlético de Madrid, reconoció que estuvo a punto de reforzar al América en el 2022.

“En enero de 2022 me llamaron, me estuvo sondeando el América, creo que en ese momento estaba Solari, pero por tema de tiempo no se dio”.