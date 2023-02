El WBC prepara las celebraciones de su 60 aniversario

Ciudad de México.— El español Carlos Alcaraz, el griego Stefanos Tsitsipas, el noruego Casper Ruud, el estadounidense Taylor Fritz y el danés Holger Rune encabezan la lista de jugadores que engalanan la XXX edición del Abierto Mexicano Telcel, que se disputará del 27 de febrero al 4 de marzo de 2023.

El principal torneo de tenis en México ha completado la lista de estrellas para la especial celebración de este aniversario con el británico Cameron Norrie (No.11) y los estadounidenses Frances Tiafoe (No.15 ) y Tommy Paul (No.19).

¡Estamos listos para el AMT 2023! ¡Que empiece la fiesta! #CelebratingTennis30 🎾🎉 pic.twitter.com/5FXzsc7iUo — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) January 31, 2023

También destaca la confirmación del italiano Matteo Berrettini (No. 22), el estadounidense Sebastian Korda (No. 26) y el canadiense Denis Shapovalov (No. 27). La presencia de Alcaraz, Tsitsipas, Ruud, anunciada desde septiembre, fue un importante atractivo para los aficionados mexicanos, que garantiza que las tribunas estarán llenas las seis jornadas de la competición.

Contando los días para que llegue el AMT 2023 y celebremos nuestro 30 aniversario 🎾🫶🏽#CelebratingTennis30 pic.twitter.com/VpCiGYrJHp — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) January 31, 2023

El actual No. 2 del mundo Carlos Alcaraz estará en Acapulco

Alcaraz llegará a México como el actual No. 2 del mundo. Se trata de uno de los tenistas más esperado después de que por lesión causó baja en la edición de hace un año. El español también se ausentó del Abierto de Australia para darle tiempo a la recuperación de otra lesión.

En 2022, Carlos se convirtió en el jugador más joven, con 19 años, en alcanzar el número uno del mundo. Lo hizo tras conquistar su primer Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos, uno de los seis títulos que presume en el tour de la ATP.

El AMT con 8 jugadores dentro del Top 20 y cinco del Top 10.

El griego Stefanos Tsitsipas, quien ascendió al tercer sitio del ránking ATP, hará su tercera aparición consecutiva en el Abierto Mexicano Telcel. En este arranque de temporada, el griego llegó a la final del Abierto de Australia, cayó ante Djokovic, y además es el actual campeón de dobles en el ATP 500 de Acapulco junto al español Feliciano López.

