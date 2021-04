Las Vegas será sede de la Final de la Copa Oro 2021

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Concacaf ha anunciado que la Final de la Copa Oro 2021 ha sido otorgada a Las Vegas y Allegiant Stadium, el flamante estadio de última generación.

El partido decisivo del torneo se jugará el 1 de agosto y coronará a la mejor selección nacional masculina de la región de Concacaf. Esta será la primera vez que un partido de la Copa Oro se juegue en Las Vegas en los 30 años de historia del torneo. La Final cerrará lo que será un verano de fútbol, que incluirá las Finales de la Liga de Nacionesen junio y la Copa Oro en julio.

La Copa Oro 2021 de Concacaf arrancará oficialmente con la Ronda Preliminar (Prelims) en el DRV PNK Stadium, casa del Inter Miami CF de la Major League Soccer, entre el 2 y el 6 de julio de 2021. En los Prelims, 12 selecciones que clasificaron mediante sus actuaciones en la Liga de Naciones Concacaf competirán por los últimos tres lugares en la Fase de Grupos de la final de Copa Oro.

La Fase de Grupos de la Copa Oro 2021 de Concacaf arrancará el 10 de julio y contará con 16 selecciones nacionales participantes, de las cuales Canadá, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Honduras, Jamaica, México, Panamá y Surinam. Adicionalmente, Catar ha sido invitado al torneo como el actual campeón y representante de la Confederación Asiática de Fútbol. Los tres países restantes clasificarán a través de los Prelims de la Copa Oro.

Los grupos Copa Oro 2021 de Concacaf se jugarán de la siguiente manera:

A: México, El Salvador, Curazao y Ganador Ronda Preliminar #9

B: Estados Unidos, Canadá, Martinica y Ganador Ronda Preliminar #7

C: Costa Rica, Jamaica, Surinam y Ganador Ronda Preliminar #8

D: Honduras, Panamá, Granada y Catar

Al término de la Fase de Grupos, los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la ronda de eliminación directa para buscar boleto a la final de la edición 2021.

La ronda de eliminación directa se jugará de la siguiente manera:

#1: Ganador del Grupo D vs Segundo Lugar del Grupo A

#4: Ganador del Grupo B vs Segundo Lugar del Grupo C

#2: Ganador del Grupo A vs Segundo Lugar del Grupo D

#3: Ganador del Grupo C vs Segundo Lugar del Grupo B

Semifinal #1: Ganador Cuartos de Final #1 vs Ganador Cuartos de Final #4

Semifinal #2: Ganador Cuartos de Final #2 vs Ganador Cuartos de Final #3

La Final de la Copa Oro : Ganador Semifinal #1 vs Ganador Semifinal #2

Foto cortesía Concacaf/ Raiders

