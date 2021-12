Recuerda conductora de TUDN cuando estuvo al borde de la muerte

Ciudad de México.- La conductora de TUDN, Mariazel Olle, recordó que uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando estuvo al borde de la muerte.

En el programa Inseparables, Mariazel manifestó que sufrió un intento de asalto y recibió un disparo en el rostro.

La también reportera de TUDN indicó que su actual pareja, Adrián Rubio, la respaldó en los momentos más complicados.

“De entrada él llegó a mi vida en un momento muy duro donde tuve un intento de asalto, me dan un balazo”, apuntó.

“Fue un momento muy difícil para mí y mi familia, justo es donde Adrián entró a mi vida y le dio muchísimo sentido en ese momento porque lo necesitaba”, agregó Marizel.

La conductora de TUDN apuntó que se logró recuperar a medias. Se sentía mal porque la cara no le quedó como estaba antes.

“(La bala) entró por la mandíbula y salió por detrás de la oreja. Me acuerdo que entré a la escuela, yo me sentía mal porque estaba toda deforme o así me sentía yo y él (Adrián Rubio) me dijo: ‘estás más linda que nunca’ y me subió el autoestima hasta el cielo y a partir de ahí, él se hizo presente y no quitó el dedo del renglón”.

Mariazel señaló que otro momento complicado fue cuando murió su madre “Y Adrián estuvo ahí, no solo apoyándome, sino también haciéndose cargo, ayudándola, ayudando a mi familia con esa responsabilidad tan grande”, sentenció.

