Retumba el Cielito Lindo en la Villa Olímpica tras victoria de la selección mexicana

Ciudad de México.- El Cielito Lindo retumbó en la sede olímpica de Tokio tras la victoria de la selección mexicana de fútbol ante Japón que le dio la medalla de bronce.

En el comedor de la villa en la que se hospedan los atletas, los integrantes del tricolor empezaron a entonar la emblemática canción considerada un “himno informal” que identifica al país en cualquier parte del mundo.

En su cuenta de Instagram, se observa el video donde todos los integrantes de la selección mexicana se veían contentos tras alcanzar el podio de manera contundente ante los nipones.

Por otra parte, el arquero de la selección mexicana, Guillermo Ochoa, aseguró que tenía una deuda pendiente con su familia que ya saldó, después de que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos.

Ochoa indicó que no podía regresar “con las manos vacías” a su hogar. No lo hará después de que el Tri alcanzó la tercera posición.

El guardameta calificó de justo el triunfo que consiguió el equipo que comanda Jaime Lozano ante Japón, duelo que finalizó con victoria del Tri 3 goles contra 1.

“El fútbol no te recompensa siempre de la forma que crees, pero no hay que dejar de luchar. Es una medalla para toda la vida y no es fácil de conseguir”, agregó Ochoa.