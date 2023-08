Universitaria gana bronce en Campeonato de Boxeo

Ciudad de México.— Recién ingresada al primer semestre de la carrera de derecho en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Guadalupe Sherlyn Torres Tavarez logró medalla de bronce en la categoría juvenil de 54 kilogramos del Campeonato Continental de Boxeo, celebrado en Cali, Colombia.

Te puede interesar ¡Triunfó el Amor!

En esta competencia, la universitaria quedó por detrás de la colombiana Yohanna Benítez Sandoval, y de la canadiense Ella Elizabeth Meredith.

La pugilista mexicana demostró su nivel ante las mejores exponentes del boxeo juvenil femenil en el continente americano, enfrentándose principalmente a rivales de Ecuador y Colombia. Un evento donde participaron más de 350 deportistas de 21 países.

Para llegar ahí, Lupita Torres se impuso a contrincantes de Michoacán, Sonora y Estado de México, en el Festival Olímpico de Boxeo 2023.

“Me siento emocionada. Desde que era pequeña siempre soñé con esto. La medalla de bronce en Colombia me motiva a seguir adelante y perfeccionar mi técnica. Mi objetivo ahora es conservar mi lugar en la selección nacional de México, acceder a la categoría Elite, y clasificarme a próximos certámenes internacionales”, expresó Lupita Torres.

Mientras tanto, la atleta universitaria se prepara también para su participación en los Juegos Universitarios de boxeo que organiza la Dirección General del Deporte Universitario.

“Estoy muy feliz de estar en la FES Aragón, pues con ello tengo los requisitos para poder participar en mis primeros Juegos Universitarios. Mis compañeros me platican que son muy reñidos, eso me inquieta, soy muy competitiva y muero por vivir esta experiencia en mi casa que es la UNAM”, afirmó Torres Tavarez.

En cuanto a la trayectoria deportiva con la que ya cuenta la joven boxeadora, Lupita “Dinamita” Torres -mote que le dio su padre, Jorge Alberto Torres- destaca la presea de bronce obtenida en la división de 57 kilogramos, tras derrotar a Qizbas Iskandar, de Azerbayan y caer ante la Rusa Evita Averianova, quien a la postre resultaría campeona en la Youth World Boxing Cup, Adriatic Pearl 2023.

La preparación de la pugilista auriazul es exigente, ya que combina el deporte con los estudios. Su entrenamiento comienza a las cinco de la mañana con una carrera de seis kilómetros, después asiste a sus clases en la FES Aragón, más tarde hace dos horas de entrenamiento específico de boxeo, y por la noche realiza los trabajos académicos diarios.

“Es complicado, pero cuando uno ama lo que hace debe estar enfocado. Por ejemplo, no salgo a fiestas, me entrego a mis estudios, llevo mi entrenamiento y una dieta rigurosa”, explicó la atleta, quien añadió que sus logros no hubieran sido posibles sin el linaje de amantes al boxeo que tiene como soporte, pues su abuelo, padre, tías y tíos también son fieles seguidores del deporte de los puños y la han acompañado en su evolución como atleta, desde sus siete años edad, cuando inicio su historia deportiva en un cuadrilátero de la colonia Morelos.