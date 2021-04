‘Nomadland’, la favorita al Oscar ya la puedes ver en cines

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

La falacia del “yo soy el chico bueno” se explora en ‘Promising Young Woman’ (‘Hermosa venganza’), filme que estrena en México este 9 de abril. La reseña es de Mario P. Székely.

Reseña de “Hermosa venganza”

Por Mario P. Székely

La trampa está colocada. Cassandra (Carey Mulligan), se tambalea y no puede sentarse en el sillón al fondo del bar. Sus pies tratan de afianzarse en el piso, pero sus piernas los avientan a posiciones contrarias. No importa lo que haga “Cassie”, siempre sus rodillas terminan en cruz. De paso, la tela de la minifalda no puede seguir sirviendo de telón. Devela de más cada tantos segundos, mientras la música pop y la luz danzan alrededor.

Pero también son los ojos de 4 hombres, que observan desde la barra con cerveza en mano, cómo la mujer está a segundos de quedarse dormida. El ambiente aparentemente seguro, enciende la alarma de cualquiera que observe a Cassie. En el más benévolo escenario ella terminará dormida, en los incómodos, volviendo el estómago y desorientada… en los peores, entre los brazos de alguien que quiera propasarse, o incluso en la habitación de un hombre que la viole.

Así que Jerry alza la mano. Él, quien para nosotros a plena vista es el “chico bueno” de esta escena, se sienta al lado de Cassie y le ofrece un aventón a su casa, dado que ella no trae celular ni bolsa para saber sus datos. Ella, entre que se desmorona y consciente, dice que SI.

Pero Jerry le ha pedido al Uber que pase cerca de su departamento. “Bájate a tomar un último drink y luego ya te llevo a casa” le dice a él entre amable e inocentón. Ella se queda pensando, pero su mareo se refleja en su cara: “Está bien!”

Dentro. El escenario continúa ingenuo. Espontáneo. Burbujeante como la bebida naranja que le están dando a Cassie. Luego las palabras de: “Estarás más cómoda estirando las piernas…” Llegan a la recámara. La trampa está puesta.

Y se acciona.

Si tan sólo Cassie estuviera equivocada. Y con ella las millones de mujeres en el mundo que han vivido este momento. Lo que hace trágico este punto inicial del filme ‘Promising Young Woman’ (‘Hermosa venganza’), es que todos sabemos lo que va a pasar y hay un sentido de inevitabilidad en todo el asunto de presa y acosador. ¿Quién puede ponerle el alto a este hombre que toma ventaja?

Es Cassie: “Hey tu. TE DIJE QUE NO. Te estoy hablando. Veme a los ojos!” Anuncia una total sobria Cassandra, quien ha actuado todo, desde que estaba en el bar, esperando este momento de decirle en su cara a un hombre más, que él no puede violentar a una mujer.

De paso, Cassie reta a Jerry con un: “aquí estoy. Hace 5 minutos querías me quedara para co… y ahora no”. ¿Por qué no lo haces en plena luz?, ¿por qué no lo pides cuando estoy sobria?.

Y él contesta: “Hey, hey. Yo soy el tipo bueno.” Cassie contesta: “¿Sabes cuántas veces he escuchado eso? Me vuelves a decir que eres “el tipo bueno” y voy a vomitar”.

‘Promising Young Woman’ está dando la vuelta al mundo, nominada a Mejor Guión por Emerald Fennell (sí, la también actriz que sale de Camilla Parker en ‘The Crown’), también ella dirige y su cómplice número uno es la nominada y recién ganadora del Critics Choice Award, Carey Mulligan (quien fue la musa y le rompió el corazón a Leo DiCaprio en ‘The Great Gatsby’ y que puso en jaque a Peter Sarsgaard en ‘An Education’ y a Ryan Gosling en ‘Drive’).

No tengo duda que al finalizar la década, ‘Promising Young Woman’ será una de las películas más importantes de la década, si no es que del siglo. Como una bandera, representará lo que fue y lo que es en el 2021, la relación entre hombres y mujeres. El manotazo de ellas y el basta en palabras y acciones #MeToo #TimesUp y etc.

Obligatorio ver esta película cuando se estrene en salas comerciales y streaming. Urgente seguir haciendo del arte el perfecto foro para debatir ideas, concepciones de la vida, así como presenciar la consecuencia de cualquier intento de disminución a la mujer.

La tragedia en sí, es saber que al encenderse la luz, las condiciones prevalecen para la mujer y aún cuando escuchamos de fondo, un cover de “Oops! I did it again” , esta vez la broma está en los hombres.

En México se estrenó este 9 de abril, bajo el título ‘Hermosa venganza’.

