Selena Gómez promueve la vacunación con concierto

Ciudad de México.- El cantante Alejandro Fernández está listo para arrancar su nueva gira y ¡será este mismo otoño! Será su primer tour en más de un año, debido a la suspensión de conciertos por la pandemia de Covid-19.

Así, el Potrillo retoma la promoción de su más reciente disco “Hecho en México”, Y además tendrá invitados especiales, lo acompañarán Christian Nodal en las ciudades de Los Ángeles, San Diego y San José; y HA*ASH en Miami.

Producida por Live Nation, la gira de 19 fechas tendrá inicio el 10 de septiembre en el Grand Sierra Theatre de la ciudad de Reno y visitará ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, Dallas, Houston, Chicago, Miami y Nueva York, entre otras, antes de finalizar el 24 de octubre en el Arizona Federal Theatre de Phoenix.

Foto: Cortesía de Ocesa Seitrack

Este es el calendario completo de la gira:

Domingo, Sep 12 – Fresno, CA – Save Mart Center*

Miércoles, Sep 15 – Las Vegas, NV – MGM Grand Garden Arena*

Viernes, Sep 17 – Albuquerque, NM – Rio Rancho Events Center*

Sábado, Sep 18 – El Paso, TX – UTEP Don Haskins Center*

Viernes, Sep 24 – Houston, TX – Smart Financial Centre at Sugar Land*

Domingo, Sep 26 – Chicago, IL – Allstate Arena*

Jueves, Sep 30 – Boston, MA – Orpheum Theatre

Viernes, Oct 1 – Nueva York, NY – Hulu Theater at Madison Square Garden

Domingo, Oct 3 – Miami, FL – AmericanAirlines Arena#

Martes, Oct 5 – Atlanta, GA – Coca-Cola Roxy

Viernes, Oct 8 – Irving, TX – The Pavilion at Toyota Music Factory*

Sábado, Oct 9 – Hidalgo, TX – Payne Arena*

Domingo, Oct 10 – San Antonio, TX – AT&T Center*

Viernes, Oct 15 – San José, CA – SAP Center at San Jose+

Sábado, Oct 16 – San Diego, CA – Viejas Arena+

Viernes, Oct 22 – Los Ángeles, CA – The Forum+

Domingo, Oct 24 – Phoenix, AZ – Arizona Federal Theatre*

Parte de las ganancias serán donadas a Families Belong Together – una campaña de la Alianza Nacional de las Trabajadoras del Hogar (NDWA, por sus siglas en inglés) que trabaja para poner fin a las separaciones de familias y promueve la dignidad, unión y compasión para todos los niños y familias inmigrantes.

npq

