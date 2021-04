Silvia Pinal: Tu abuela te ama intensamente

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Con energía renovada y un nuevo elenco, el musical “Hoy no me puedo levantar” regresa al escenario después de un año de que suspendió su temporada. Con las incorporaciones de María León y Jorge D’Alessio, el productor Alex Gou presentó a los medios un fragmento de lo que se verá a partir del 16 de abril en el Centro Cultural Teatro 2.

Para adaptarse a la nueva normalidad Alejandro Gou renovó la producción de “Hoy no me puedo levantar”.

“Es un show más ágil, se recortaron escenas, la producción es nueva, con mucho color y fiesta, para celebrar la vida”.

En esta celebración de la vida en un sentido doble, por el tema de la obra, original de Nacho Cano (Mecano) y el hecho de estar vivos en medio de una pandemia que ha azotado al mundo desde hace un año, los artistas están preparados para darlo todo.

Los protagonistas de ‘Hoy no me puedo levantar’ hablan del nuevo despertar:

Yahir (Mario):

“La energía está presente en cada uno de nosotros, está viva, está vivo el teatro, y vamos a darlo todo”.

María León (María)

“Tuve mi primera oportunidad en un musical con este papel hace siete años, regreso con una María más madura, con más herramientas que ha me dado la vida a lo largo de estos años. La obra refleja los años de la movida madrileña y la libertad sexual; pero también había un movimiento femenino muy importante de eso también está empapada esta María, a diferencia de hace siete años”.

Jorge D’Alessio (Venancio)

“Este es un personaje que siempre me había gustado, no estaba en gira (Matute), fue el momento perfecto. Yo le hablé a Alex Gou porque las oportunidades hay que buscarlas, ir a tocar la puerta, le hablé, le hablé y le hablé, ‘déjame hacer a Venancio’ y dos horas después tenía el papel”.

Rogelio Suárez (El Chakas)

“No es la misma puesta en escena porque no es la misma María o el mismo Mario, con cada montaje tengo que esforzarme y mientras pueda seguir haciendo al Chakas en ‘Hoy no me puedo levantar’, lo haré”.

Jesús Zavala (Colate)

“Hoy es un día muy emotivo, después de este año hemos apreciado lo que nos da esta obra, vida y energía, el público saldrá cantando, bailando, no podemos seguir encerrados, será una catársis, saldremos valorando más la vida”.

“Hoy no me puedo levantar” tendrá breve temporada

La temporada durará solo seis semanas, apuntó el productor, y después verá si las condiciones de la ciudad cambian y las autoridades les permiten abrir con un aforo del 50 por ciento, podrían reanudarla.

Transmitirán también en Streaming

“El streaming llegó para quedarse. Hay muchas ciudades a las que no podemos ir de gira, vamos a abrir streaming para ciudades pequeñas, no lo vamos a abrir para Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, o donde pensamos ir de gira, porque sería darnos un balazo en un pie”, apuntó Alex Gou.

“Hoy no me puedo levantar” estará disponible en Cinépolis Klic.

