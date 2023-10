Localizan camioneta que contenía fuente radiactiva

Chilpancingo.— El P. José Filiberto Velázquez Florencio, sacerdote de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa en Guerrero, sufrió un ataque armado.

Según el propio testimonio de Velázquez para ACI Prensa, el atentado tuvo lugar al filo de la media noche de este miércoles 18 de octubre.

Relata que mientras regresaba a su domicilio tras reunirse con estudiantes de Chiapas en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, fue “interceptado” por hombres que iban a bordo de una motocicleta.

“Primero me disparan por detrás y después ponchan (dañan) la llanta y me cazan por enfrente y (disparan) hacia mí. Afortunadamente para mí es un milagro que la bala no me tocó”