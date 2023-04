Ordenan dar trámite a amparo de Pío López Obrador

Ciudad de México.— Un Tribunal Colegiado ordenó a un juez de Distrito que “admita y dé trámite” a la demanda de amparo que Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, tramitó en diciembre de 2022 contra la “dilación” de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) en la indagatoria por los videoescándalos donde recibe dinero de David León.

En enero pasado, Pío López promovió un recurso ante un tribunal luego de que se desechó por notoriamente improcedente un amparo por la “dilación en realizar los actos de investigación que he solicitado con motivo de los hechos que denuncié el 2 de octubre de 2020 en contra de…”

En sesión de marzo pasado, el Tribunal Colegiado determinó fundada la dilación reclamada por el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ordenó revocar la resolución impugnada.

El tribunal colegiado consideró fundados los agravios de López Obrador, toda vez que las “manifestaciones generan un indicio suficiente que permite presumir que la investigación por lo que hace a la persona que él denunció no ha terminado y, en esa medida, en este momento no es manifiesto ni indudable que el acto reclamado no le cause perjuicio”.

Ante ello, los magistrados revocaron el fallo del juez de distrito y le ordenaron que, de no advertir alguna hipótesis de improcedencia diversa, admita y dé trámite a la demanda de amparo.

Cabe recordar que en su denuncia, Pío López Obrador demandó que se castigue con 12 años de cárcel a los responsables de difundir “comunicaciones privadas” con David León Romero.

