Destaca Putin “enfoques equilibrados” de México

Nueva York.— Donald Trump abandonó la sala de la Corte de Manhattan, en Nueva York tras una comparecencia de poco menos de una hora.

Al ex presidente se le leyeron los 34 cargos en su contra, de los que se declaró no culpable.

Trump abandonó la Corte en un vehículo oscuro de los servicios secretos y se encaminó hacia el aeropuerto de La Guardia, desde donde tiene previsto volar hacia Florida.

Se prevé que este mismo martes, ofrezca una rueda de prensa en la que ofrecerá sus primeras palabras tras su comparecencia.

Al ex mandatario se le acusa de pagos irregulares a una actriz durante la campaña presidencial de 2016.

🇺🇸| Trump abandona la corte de Nueva York: Se dirige al aeropuerto La Guardia y viajará a Florida donde realizará un pronunciamiento en Mar-A-Lago está noche: pic.twitter.com/rg9C3FgTAq — El Republican  (@ElRepublican_) April 4, 2023

Así, Donald Trump se convertió en el primer presidente estadounidense en afrontar cargos penales.

Vestido con un traje azul claro y corbata roja, Trump estuvo precedido de su equipo de abogados, con Joe Tacopina a la cabeza, y seguido por dos agentes de policía.

🚨ÚLTIMO MINUTO



Donald Trump se ha declarado oficialmente inocente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con un esquema de silencio de dinero durante las elecciones de 2016, según múltiples informes.



El expresidente puede hablar con… pic.twitter.com/JinEFVUUPT — Ismary Bacallao  (@IsmaryBacallao) April 4, 2023

Inmediatamente después conoció los cargos de la imputación, que lleva como dosier el número 71543-23, según The New York Times, que añade que no quiso responder a las preguntas de un periodista presente en la sala.

