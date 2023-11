El Evangelio no es una ideología: Papa Francisco

Ciudad de México.— En la audiencia general en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco dijo que la actitud de la que depende la evangelización es la alegría e hizo un resumen del camino recorrido, extraído de la exhortación apostólica Evangelii gaudium, publicada hace 10 años.

Dijo que el primer punto es la alegría, que proviene del hecho de que lo que el cristiano anuncia es una Persona: Jesús. Él es la alegría, y sólo puede ser alegría lo que distingue a quienes lo anuncian.

Es por eso que un cristiano infeliz, un cristiano triste, insatisfecho o, peor todavía, resentido y rencoroso, no es creíble. Éste hablará de Jesús, ¡pero nadie le creerá! […] Es esencial vigilar sobre nuestros sentimientos.

La evangelización es gratuita porque nace de la plenitud, no de la presión. Y cuando se hace evangelización, se quiere hacer, pero esto no va bien, a base de ideologías, eso no es evangelizar, eso no es el Evangelio. El Evangelio no es una ideología: el Evangelio es un anuncio, un anuncio de alegría.

Después de haber encontrado a Cristo, dijo el Papa Francisco, se vuelve a la vida de cada día conscientes de haber encontrado un tesoro que tantos esperan recibir como palabra de esperanza.

El Pontífice dijo que el encuentro con Jesús libera de la tristeza y del vacío interior y con Él renace siempre la alegría. Por eso su invitación a todos es a renovar este encuentro, subrayando de nuevo que, si alguien no percibe la alegría, es bueno preguntarse “si ha encontrado a Jesús”.

