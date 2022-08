Maquiladoras de EU mueven sus fábricas de Asia a México

Nicaragua.— Continúan los ataques del gobierno federal en Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, a la Iglesia Católica; este martes elementos policiacos intentaron detener al sacerdote titular de la Parroquia Santa Lucía en la Diócesis de Matagalpa.

De acuerdo con testigos y videos publicados en redes sociales, los policías realizaron rondines desde la tarde del lunes en las inmediaciones de la parroquia en busca del padre Vicente Martín.

Por la mañana se tocaron las campanas para llamar a Misa, y respondió un nutrido grupo de fieles; sin embargo esta se realizó desde el atrio de la parroquia Santa Lucía para no abrir las puertas para evitar el ingreso de la policía.

La Santa Misa fue presidida por el presbítero Sebastián López, sin embargo, los asistentes vivieron la misa desde la calle, atrás de la reja del recinto católico.

El Presbitero Sebastián López, con lágrimas rodando en su rostro y orando a las afueras de la sede, pidió a los fieles una oración por todos los religiosos y sacerdotes de Nicaragua.

“Jesús mío yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por todos los que no creen no adoran, no esperan y no te aman. Tan fuerte venís, más fuerte es mi Dios, la Santísima Trinidad me libre de vos”, dijo.

En días pasados la Iglesia nicaragüense ha sufrido ataques principalmente contra sacerdotes y obispos.

