“No te rindas. Si tienes un objetivo, cúmplelo”: Se gradúa y luego da a luz

Michigan.— La maternidad no es un obstáculo para cumplir las metas, como lo mostró una estudiante de Michigan, Estados Unidos.

Kelsey Hudie, una estudiante del Henry Ford College se graduó como docente el pasado 6 de mayo, y horas después dio a luz a Nylah, su primera niña.

La mujer de 27 años dio a luz cuando se encontraba en las 38 semanas de embarazo, por lo que los funcionarios de la universidad se acomodaron a su condición.

Incluso, fue la primera en recibir su diploma en la ceremonia de la graduación.

“Cuando traemos personas a Henry Ford College, tienen agallas, tienen perseverancia y esta estudiante me ha dicho a mí, a nosotros: ‘voy a cruzar ese escenario a pesar de que tengo 38 semanas de embarazo, estoy dilatada y no puedo esperar a que tú, Russ y tus amigos hablar durante hora y media, así que necesito graduarme rápidamente’”

Al verla recibir el diploma, sus docentes y compañeros se levantaron a aplaudir y vitorear con emoción por su nuevo logro.

“El público enloqueció, creo que eso me hizo sonreír”, comentó a ABC7, confesando que “cuando cruzaba el escenario con ella en el vientre, no me daba cuenta de que sería una gran inspiración para los demás”.

En redes sociales se hicieron virales las imágenes de la joven presumiendo su título. El rostro de orgullo y victoria que se llenaron de comentarios positivos.

Tras la ceremonia, la joven partió al hospital para dar a luz.

La nueva madre planea continuar su camino académico estudiando una licenciatura en la Eastern Michigan University.

“No te rindas, eso es lo más importante. No te rindas. Si tienes un objetivo, cúmplelo”, expresó a medios locales, diciéndole a las futuras madres que si alguien más está pasando por una situación similar, no se rindan.

JAHA