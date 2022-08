Wall Street abre en rojo y el Dow Jones pierde un 0.38 %

Ciudad de México.— Morena en la Cámara de Diputados suscribió un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a detectar los establecimientos y aplicaciones digitales de comida que sugieren y cobran propinas de manera obligatoria.

El legislador Emmanuel Reyes Carmona señaló que, de acuerdo con la PROFECO, los restaurantes, bares, cantinas, o cualquier otro establecimiento no están autorizados a exigir una propina en tanto que se trata de una gratificación voluntaria “que no puede incluirse en la cuenta sin consentimiento del consumidor”.

“Si algún establecimiento quiere obligar al consumidor a pagar propina, estaría atentando contra sus derechos, y puede ser denunciado ante la autoridad”, explicó.

Emmanuel Reyes expresó que muchos establecimientos de todo el país se han visto en la libertad de cobrar o sugerir propinas, aunque esta acción atenta contra las leyes vigentes que protegen a los consumidores.

“Hay muchas razones para no dejar propina cuando vas a algún restaurante: mala atención, la comida no es lo que esperas, o el lugar no cumple con tus expectativas; el verdadero problema viene cuando le atribuyen a tu cuenta el pago de ésta”, declaró.