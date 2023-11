Reformas a la Ley de Salud en tema de objeción de conciencia son un absurdo: Óscar Hernández

Ciudad de México.- Después de las reformas a la Ley General de Salud, que se concentran en el derecho a la objeción de conciencia, aprobadas por diputados, y ahora deberán discutirse en el Senado, especialistas debaten sobre las contradicciones jurídicas de estos cambios. Este martes se entrega el Premio Nacional de Salud 2023 y en el evento en el que se reúnen instituciones, empresas y profesionales de la salud, se abordará el tema “Derechos Humanos en la Salud”.

Sobre el tema conversamos en entrevista con Siete24Noticias con el presidente y fundador del Premio Nacional de Salud, Lic. Óscar David Hernández Carranza, quien enfatizó que la aprobación de dichos cambios son claramente una violación a la Constitución y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Explica el especialista en derecho y salud, que existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 18 dice que ‘toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia o religión’, y en este intento de modificar la ley existe la intención de castigar el trabajo de los profesionales de la salud en temas de objeción de conciencia, lo cual es un contrasentido.

En este sentido, lo que pretenden hacer los legisladores no tiene un orden adecuado, se tendría que modificar primero la Constitución, señala Óscar Hernández.

Es un tema completamente de derechos humanos, si se vulnera esa ley, si se modifica, perderían los profesionales de la salud la posibilidad de que por conciencia tienen el derecho de no atender ciertos casos que ellos no quieren por ética o creencias: Por ejemplo un médico que trabaja en un hospital público, no está a favor del aborto, pero su jefe le ordena hacerlo. Ese derecho a la objeción de conciencia es una ley que protege su determinación a no ejecutar una actividad de esa naturaleza, claro con la salvedad del riesgo de perder la vida del paciente”.

LIC. ÓSCAR DAVID HERNÁNDEZ CARRANZA, PRESIDENTE DEL PREMIO NACIONAL DE SALUD